سید احمد علم‌الهدی خطیب جمعه مشهد در روز ۱۳ آبان تأکید کرد که هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا به ضرر ایران هستند و مسئله اصلی نظام سلطه آمریکاست، نه تغییر حزب.

سید احمد علم‌الهدی ، امام جمعه موقت مشهد، در خطبه‌های نماز جمعه این شهر که همزمان با فرا رسیدن ۱۳ آبان برگزار شد، هشدار داد که نباید تصور شود روی کار آمدن احزاب دموکرات یا جمهوری‌خواه در آمریکا به نفع ایران است. وی با تشبیه این دو حزب به سگ زرد و شغال که برادر یکدیگرند، تصریح کرد که ریشه اختلافات با نظام سلطه آمریکاست و نه رقابت‌های داخلی میان احزاب این کشور.

بررسی تاریخی اشتباهات سال ۱۳۵۸ و ۱۳ آبان

امام جمعه مشهد با اشاره به وقایع سال ۱۳۵۸ یادآوری کرد که در جریان تسخیر لانه جاساسی، برخی مسئولان وقت به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، امیدواری به پیروزی دموکرات‌ها داشتند. این خوش‌بینی باعث شد برگ برنده که در اختیار کشور بود، ساده‌لوحانه از دست برود و در نهایت توافقی صورت گرفت که طی آن اموال ایران بلوکه و محدودیت‌هایی به کشور تحمیل شد.

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علم‌الهدی خاطرنشان کرد که دولت موقت آن زمان توانایی همگامی با امام راحل در عرصه استکبارستیزی را نداشت. وی افزود که آمریکا در کشور ما فعالیت جاسوسی داشت و برخی با اعتماد به حزب دموکرات، فرصت مهمی را برای مقابله با این تهدیدات از دست دادند. اکنون نیز هشدار می‌دهد که اشتباهات گذشته نباید تکرار شود.

نقد برجام و عملکرد حزب دموکرات

خطیب جمعه مشهد با انتقاد از برجام اشاره کرد که این توافق نتیجه عملکرد حزب دموکرات بود و مکانیسم ماشه برای حفظ امکان فشار و حمله به ایران در آن گنجانده شد. وی گفت که در این توافق، بخشی از امکانات هسته‌ای کشور با دست خودمان محدود شد، در حالی که حزب دموکرات به تعهدات خود عمل نکرد و تحریم‌های سنگینی علیه ایران اعمال شد.

وی تأکید کرد که باید در برابر شیطان بزرگ، یعنی آمریکا، ایستادگی کرد تا ریشه آن خشکانده شود. امام جمعه مشهد امیدوار است که اشتباه سال ۱۳۵۸ تکرار نشود و مردم با روحیه مقاومت و عزت در برابر آمریکا بایستند.

عوامل پیروزی ایران و تجلیل از قهرمانان ورزشی

امام جمعه مشهد با اشاره به هزینه‌های سنگین کشور در تحولات اخیر، از جمله شهادت رهبر شهید، اظهار کرد که ایران با وجود این هزینه‌ها به عنوان پیروز شناخته شده و حتی رئیس‌جمهور آمریکا به شکست خود اذعان کرده است. وی عامل اصلی این پیروزی را خداوند دانست و افزود که بر اساس محاسبات الهی، ایران به دلیل اتکا به قدرت الهی در جایگاه قدرت نخست قرار دارد.

علم‌الهدی سه عامل را در تحقق این وضعیت مؤثر دانست: نخست رهبری داهیانه رهبر انقلاب، دوم قهرمانی و اخلاص رزمندگان، و سوم اراده و حضور مردم در صحنه. وی همچنین از دیدار با احمد محمدنژاد، جوان قهرمان کشتی آزاد که مدال طلای وزن ۶۱ کیلوگرم مسابقات قهرمانی جهان در قزاقستان را کسب کرده است، یاد کرد و این افتخارآفرینی را سرمایه ارزشمند انقلاب اسلامی دانست.