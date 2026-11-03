تأکید علی کاظمی بر حمایت از خبرنگاران و بهبود معیشت کارکنان قوه قضاییه

علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری بر لزوم حمایت قانونی از خبرنگاران و دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان این دستگاه تأکید کرد.

علی کاظمی ، سخنگوی رسمی قوه قضاییه ، در جریان یک نشست خبری که با حضور جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد، با تبریک ایام فاطمیه بر پیروی از آموزه‌های حضرت فاطمه زهرا (س) تأکید کرد. وی در ابتدای صحبت‌های خود بر اهمیت استواری، پایداری، امیدواری در مسیر درست و اخلاص در انجام امور به عنوان رموز اصلی موفقیت و پیروزی در زندگی تأکید نمود. این مقام مسئول همچنین با ارسال پیام‌های تسلیت برای ملت ایران و حاضران در جلسه، خواستار عنایت و حمایت حضرت فاطمه زهرا (س) برای تمامی حاضران و عموم مردم شد.

دستور ویژه برای تأمین معیشت کارکنان قوه قضاییه

علی کاظمی با اشاره به آخرین تصمیمات اتخاذ شده در جلسه روز گذشته شورای عالی قوه قضاییه، جزئیات مهمی را درباره اولویت‌های مدیریتی این دستگاه منتشر کرد. وی تصریح کرد که رئیس قوه قضاییه دو دستور ویژه و فوری برای ارتقای سطح رفاهی پرسنل صادر کرده است. در دستور نخست، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه موظف شده است تا تمام تلاش خود را به کار گیرد تا مطمئن شود کارکنان شریف دستگاه قضایی تا پایان سال جاری در تأمین نیازهای ضروری و معیشتی خود با هیچ‌گونه مضیقه یا کمبودی مواجه نخواهند شد.

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سخنگوی قوه قضاییه در تشریح دستور دوم خود به موضوع بودجه سال آینده اشاره کرد و بیان داشت که بخش‌های مختلف این نهاد باید پیگیری‌های لازم را در جریان بررسی و تدوین لایحه بودجه انجام دهند. هدف از این اقدامات، پیش‌بینی اعتبارات مناسب‌تر و بهبود شرایط بودجه‌ای این دستگاه در سال آینده است. وی خاطرنشان کرد که علی‌رغم آگاهی قوه قضاییه از شرایط سخت اقتصادی کشور و محدودیت‌های موجود، پایه بودجه این دستگاه پایین است و رئیس قوه قضاییه بر ضرورت پیگیری و تأمین اعتبارات متناسب در قانون بودجه سال آینده تأکید کرده است.

حمایت از خبرنگاران و رویکرد فرهنگی در قوه قضاییه

یکی دیگر از محورهای اصلی گفتگوی علی کاظمی، موضوع مقابله با مصونیت مرتکبان اقدامات مجرمانه علیه خبرنگاران بود. وی با اشاره به ثبت این موضوع در سازمان ملل، اعلام کرد که انتظار می‌رود خبرنگاران به عنوان قشری با مسئولیت مهم اطلاع‌رسانی، بتوانند در چارچوب ضوابط و حمایت‌های قانونی، فعالیت خود را در مسیر شفافیت و آگاهی‌بخشی به جامعه دنبال کنند. وی همچنین از تلاش‌های رزمندگان، نیروهای مسلح، اطلاعاتی و امنیتی که دغدغه امنیت و آرامش ملت ایران را دارند، قدردانی کرد.

علی کاظمی با اشاره به روز فرهنگ عمومی و اهمیت فرهنگ در پیشبرد اهداف کشور، اعلام کرد که رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی بر اتخاذ رویکرد فرهنگی در مواجهه با مسائل فرهنگی و ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید داشته است. بر همین اساس، دستور داده شده است که پژوهشگاه قوه قضاییه مطالعات و بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام دهد. همچنین دادستانی کل کشور با همکاری دستگاه‌های مرتبط، موضوع ساماندهی کافه‌های کشور را در دستور کار قرار داده و تدوین دستورالعمل مربوط به آن را دنبال می‌کند.

اقدامات رفاهی و بررسی لایحه بودجه آینده

علی کاظمی اعلام کرد که با اولویت‌بخشی به معیشت کارکنان و استفاده از اعتبارات حاصل از صرفه‌جویی، قرار است از این ماه کمک‌های رفاهی بهتری در اختیار همکاران قوه قضاییه قرار گیرد. وی با بیان اینکه کارکنان قوه قضاییه در حال حاضر از سطح رفاهی پایینی برخوردارند، افزود که در بررسی لایحه بودجه امسال، انتظار کارکنان و ریاست قوه قضاییه از دولت و مجلس شورای اسلامی، همکاری برای رفع ضعف پایه بودجه قوه قضاییه است. این اقدامات در راستای تقویت رویکرد فرهنگی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به مناسبت‌های پیش‌رو از جمله ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی پرداخت. وی با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور و دستاوردهای قابل توجه در عرصه‌های مختلف، بر ضرورت یادآوری و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و دیگر کودکان و دانش‌آموزانی که در حوادث مختلف به شهادت رسیده‌اند، تأکید کرد. همچنین وی مسئولیت آمریکا در این حوادث را ناشی از سیاست‌ها و عملکرد حکمرانی آمریکا دانست که به‌صورت مستقیم یا از طریق عوامل داخلی و خارجی به دانش‌آموزان و کودکان نیز رحم نکرده است.