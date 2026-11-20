حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری در خطبه‌های نماز جمعه ۲۹ آبان ماه با اشاره به رونمایی از کتاب بشارت فتح، بر حفظ حضور مردم و صرفه‌جویی در منابع تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علی‌اکبری امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه ۲۹ آبان‌ماه تهران بر ضرورت حفظ حضور مردم، تقویت آمادگی دفاعی، صرفه‌جویی در مصرف منابع و مقابله جدی با مفاسد اقتصادی تأکید کرد. این مقام مسئول در فضای معنوی جمعیت نمازگزاران، با اشاره به شرایط کنونی کشور، بر لزوم بهره‌گیری از آموزه‌های قرآنی برای مدیریت بحران‌ها و پیشبرد اهداف جامعه اسلامی تأکید نمود.

رونمایی از کتاب بشارت فتح و منظومه فکری امام

امام جمعه موقت تهران در خطبه نخست با اشاره به رونمایی از کتاب "بشارت فتح" بر اساس منظومه فکری امام شهید اظهار کرد که بهره‌مندی امت از هدایت‌های دو امام قرآنی، یعنی امام راحل کبیر و امام مجاهد شهید، یکی از خوشبختی‌های بزرگ برای مسلمانان است. شخصیت قرآنی این دو بزرگوار، جامعه را به توفیق الهی در موقعیتی جدید نسبت به قرآن کریم منصوب کرده و موج بازگشت به قرآن را در طراحی الگوهای حکمرانی و قرآنی‌سازی فضای جامعه تقویت نموده است. وی افزود که در مجموع بیانات امام مجاهد شهید که در طول ۳۷ سال دوران رهبری مطرح شد، در هر مناسبت استنادی قرآنی در کنار محتوای عمومی سخنان ایشان جاری بود و اکنون این میراث ارزشمند را در اختیار داریم.

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دستورالعمل معنوی پس از عملیات طوفان‌الاقصی

حاج علی اکبری با اشاره به توصیه‌های معنوی رهبر شهید انقلاب پس از تحولات منطقه و عملیات طوفان‌الاقصی گفت که دو سال پیش از آن روح مطهر دستورالعملی جامع دریافت شد که مقرر بود در شب ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۳ در جوار مرقد حاج قاسم سلیمانی تقدیم گردد. این پیام معنوی شامل تلاوت سوره مبارکه فتح، دعای چهاردهم صحیفه سجادیه و دعای توسل بود که بابی تازه را برای امت گشود و در جریان جنگ ۱۲ روزه، ماجرای کودتا و دفاع مقدس سوم به عنوان منبعی الهام‌بخش عمل کرد. امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد که در بیش از ۲۶۰ شب اخیر، میلیون‌ها بار سوره فتح در اجتماعات آسمانی و شب‌های اقتدار تلاوت شده و منشأ نزول برکات و فتوحات فراوان گردیده است.

اسرار سوره فتح و کلید گشایش‌های الهی

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه اسرار انتخاب سوره مبارکه فتح برای تلاوت امروز آشکار شده است، افزود که این سوره با وجود ۲۹ آیه، معارف گسترده‌ای را فشرده در خود جای داده و نقشه راهی برای جامعه‌پردازی اسلامی ترسیم می‌کند. کلید فتح در این سوره همراهی متحد و منسجم با امام معرفی شده که امت را در پرتو هدایت او به هماهنگی با فرمان و تابعیت از او در صلح و جنگ وامی‌دارد. خطیب نماز جمعه تهران تأکید کرد که ادب همراهی با پیامبر اعظم و ولی خدا در تمام سوره مورد تأکید است و مؤمنان باید پای وظیفه بایستند، از حضور در صحنه تخلف نکنند و یکپارچه در برابر دشمن صف‌آرایی کنند تا سنت‌های الهی فعال شود.

سنت‌های الهی و وعده‌های قرآنی برای مؤمنان

یکی از سنت‌های الهی در سوره فتح، نزول آرامش و سکینه بر قلب‌های مؤمنان است که باعث ازدیاد ایمان آن‌ها می‌شود. سنت دیگر، همراهی همه قوای عالم هستی با جامعه مؤمنان است چرا که لشکر آسمان‌ها و زمین در برابر جریان کفر و استکبار عمل می‌کند. همچنین خداوند درباره بیعت مؤمنان در سوره فتح می‌فرماید که از آنان رضایت دارد و این بیعت دست وفا و پیمان امت با امام حق را می‌سازد. در چنین شرایطی، فتح قریب و پیروزی نزدیک در اختیار مؤمنان قرار می‌گیرد تا دل‌هایشان شاد شود و زمینه دستیابی به فتح مبین فراهم گردد.

سرنوشت جبهه کفر و لزوم مقابله با فساد در کشور

در سوره مبارکه فتح از شکست و استیصال جریان کفر، شرک، استکبار و نفاق سخن به میان آمده است زیرا آنان به وعده‌های الهی بدگمان هستند و برخلاف سنت‌های خداوند عمل می‌کنند. خداوند متعال در این سوره اعلام می‌کند که آنان را لعنت کرده و غضب خود را بر آن‌ها فرود آورده است. امام جمعه موقت تهران در پایان با تکرار تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف منابع و مبارزه با مفاسد اقتصادی، از مسئولان خواست تا با تدبیر قرآنی و همراهی با مردم، مسیر پیشرفت و تمدن اسلامی را هموار سازند.