تأکید بر حقوق کارگران و بازنشستگان؛ ضرورت اقدام فوری دولت

یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بر لزوم اقدام فوری دولت در خصوص معیشت، اشتغال و امنیت شغلی کارگران تأکید کرد و خواستار تعیین تکلیف نهایی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تا پایان فروردین ماه شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با اشاره به عدم ابلاغ مصوبه افزایش حقوق کارگران در سال جاری از سوی دولت ، بر ضرورت اقدام عاجل در زمینه معیشت ، اشتغال و امنیت شغلی این قشر تأکید کرد. وی اظهار داشت که موضوع معیشت و اشتغال کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است و ابراز امیدواری کرد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر چه زودتر به این مسئله ورود پیدا کند.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور باید به هزینه‌های زندگی، تداوم فعالیت واحدها و امنیت شغلی کارگران توجه ویژه شود، خاطرنشان کرد که پرداخت‌هایی که مقرر شده است باید طبق قانون اعمال شوند. او به این نکته اشاره کرد که از یک سو، بحث افزایش سهم بیمه و دریافت آن توسط سازمان تأمین اجتماعی در حال انجام است، اما از سوی دیگر، هنوز برخی پرداخت‌ها ابلاغ یا اجرا نشده است. وی انتظار دارد که آقای میدری هرچه سریعتر در این زمینه وارد عمل شده و نتایج ملموسی مشاهده شود.

این نماینده مجلس همچنین درباره اجرای مراحل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، تصریح کرد که در این زمینه قانونی وجود دارد و با توجه به بعد نظارتی مجلس و کمیسیون اصل ۹۰، انتظار می‌رود تا پیش از پایان فروردین ماه، اقدام مناسبی توسط دستگاه‌های مسئول صورت گیرد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به شرایط جنگی، اجرای آخرین مرحله همسان‌سازی در این بازه زمانی امکان‌پذیر است، گفت که از آنجا که این موضوع به زندگی مردم بازمی‌گردد، اجرای آن ضروری است.

حاجی دلیگانی در خصوص نگرانی‌های ناشی از تعدیل نیرو در برخی واحدهای تولیدی و اینکه آیا منابع لازم برای پرداخت حجم بیمه بیکاری در شرایط فعلی کشور وجود دارد، بیان داشت که آثار جنگ در همه کشورها مشهود است. وی با استناد به فرمایشات رهبری مبنی بر لزوم توجه و کمک مردم به یکدیگر و تلاش همه جانبه دولت، بر انجام اقدامات لازم در این زمینه تأکید کرد. وی ادامه داد که با توجه به انگیزه و همدلی موجود در جامعه، به نظر می‌رسد دولت باید جلسه‌ای ویژه برای این موضوع برگزار کند.

حاجی دلیگانی پیشنهاد داد که با گفتگو با کارفرمایان و جویا شدن نظرات و پیشنهادات آن‌ها، می‌توان بخشی از مشکلات را مرتفع کرد و کارفرمایان را به حفظ نیروهای خود ترغیب نمود. وی به عنوان یک راهکار، پیشنهاد کرد که در خصوص بیمه تأمین اجتماعی و سایر مسائل، بتوان از طریق استمهال با واحدهای تولیدی به توافق رسید. این اقدام هم برای کارگران، هم برای سازمان تأمین اجتماعی و هم برای دولت سودمند است، زیرا به جای پرداخت بیمه بیکاری، از توقف تولید جلوگیری می‌شود. در واقع، دولت نیز مجبور به پرداخت هزینه‌ای در قبال توقف تولید خواهد بود، اما با یافتن راه حلی برای تداوم فعالیت کارگران و کارفرمایان، هم از بیکاری جلوگیری شده و هم چرخ تولید به گردش خود ادامه خواهد داد.

در شرایطی که فشارهای اقتصادی بر جامعه افزایش یافته است، ابلاغ و اجرای به موقع مصوبات مربوط به حقوق کارگران از اهمیت حیاتی برخوردار است. تأخیر در این زمینه می‌تواند موجب نارضایتی و تشدید مشکلات معیشتی برای قشر وسیعی از جامعه شود. در کنار آن، تعیین تکلیف نهایی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، که سال‌هاست مطالبه بازنشستگان کشور است، نیز از جمله اولویت‌های مهم دولت محسوب می‌شود. اجرای صحیح و عادلانه این قانون می‌تواند گامی مهم در جهت تأمین رفاه و امنیت خاطر بازنشستگان باشد. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با ایفای نقش نظارتی خود، بر ضرورت پیگیری این مسائل از سوی دستگاه‌های اجرایی تأکید دارد و از دولت انتظار دارد که با رویکردی فعالانه و مسئولانه، در جهت حل و فصل این چالش‌ها گام بردارد. توجه به مسائل کارگری و بازنشستگی نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی این اقشار کمک می‌کند، بلکه در نهایت به ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور نیز یاری می‌رساند. همچنین، رویکرد حمایتی از واحدهای تولیدی، از طریق ارائه راهکارهای خلاقانه مانند استمهال بدهی‌ها، می‌تواند به حفظ اشتغال و تداوم فعالیت اقتصادی کمک شایانی کند و از تحمیل هزینه‌های بیشتر به دولت در قالب بیمه بیکاری جلوگیری نماید.





حقوق کارگران همسان‌سازی حقوق بازنشستگان معیشت اشتغال امنیت شغلی دولت مجلس

