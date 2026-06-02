تأکید رهبر جریان حکمت ملی عراق بر انحصار سلاح در دست دولت و تکمیل کابینه

سید عمار حکیم در نشست خبری بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت و تکمیل کابینه تأکید کرد و از بیانیه چارچوب هماهنگی حمایت نمود.
رهبر جریان حکمت ملی عراق ، سید عمار حکیم ، در یک نشست خبری در نجف اشرف بر اهمیت انحصار سلاح در دست دولت و تکمیل کابینه تأکید کرد.
وی با اشاره به روند اجرای این طرح، اظهار داشت که برخی گروهها به این دعوت پاسخ مثبت دادهاند و برخی دیگر منتظر پایان حضور نیروهای ائتلاف بینالمللی در ماه سپتامبر هستند. حکیم همچنین از بیانیه اخیر چارچوب هماهنگی حمایت کرد و گفت که این بیانیه بر حمایت از حکومت و دولت در تلاشهایشان برای انحصار سلاح و اجرای قانون الحشد الشعبی تأکید دارد.
وی در ادامه به اقدام سید مقتدی صدر در تشویق نیروهای سرایا السلام برای ادغام در نهادهای حکومت و الحشد الشعبی اشاره کرد و آن را تحسین برانگیز دانست. حکیم همچنین بر ضرورت برگزاری جلسهای اضطراری برای تکمیل کابینه دولت تأکید کرد و خواستار رایزنیهای گسترده میان فراکسیونهای سیاسی شد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که عراق با چالشهای امنیتی و سیاسی متعددی روبرو است و موضوع انحصار سلاح به یکی از محورهای اصلی مناقشات سیاسی تبدیل شده است.
طرح انحصار سلاح در دست دولت یکی از اولویتهای اصلی نخستوزیر عراق، محمد شیاع السودانی، به شمار میرود. این طرح با هدف ساماندهی نیروهای مسلح و جلوگیری از فعالیت گروههای مسلح خارج از چارچوب قانونی اجرا میشود. الحشد الشعبی به عنوان یکی از مهمترین نیروهای شبهنظامی عراق، تحت قانون خاصی فعالیت میکند، اما برخی جناحهای سیاسی خواستار ادغام کامل آن در ساختار رسمی ارتش هستند. واکنشها به این طرح متفاوت بوده است.
در حالی که برخی گروههای سیاسی از آن حمایت میکنند، برخی دیگر با استدلال لزوم حفظ تواناییهای دفاعی و مقابله با تروریسم، مخالفت خود را ابراز داشتهاند. چارچوب هماهنگی به عنوان ائتلافی از گروههای شیعه، نقش مهمی در شکلدهی به سیاستهای امنیتی عراق ایفا میکند و بیانیه اخیر آن نشاندهنده حمایت از رویکرد دولت در انحصار سلاح است.
به نظر میرسد که تکمیل کابینه و انحصار سلاح دو موضوع کلیدی در عرصه سیاسی عراق هستند که میتوانند ثبات این کشور را تحت تأثیر قرار دهند. برگزاری جلسه اضطراری برای تکمیل کابینه و رایزنیهای گسترده میان فراکسیونها، گام مهمی در جهت حل بحرانهای سیاسی و امنیتی عراق محسوب میشود
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