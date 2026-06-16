تأکید عمار حکیم بر ضرورت حفظ ثبات عراق و انحصار سلاح در دست دولت

سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، در مراسم محرم بر ضرورت حفظ ثبات، حمایت از دولت، انحصار سلاح در دست دولت، وحدت ملی و حل بحرانهای منطقهای از طریق گفتوگو تأکید کرد و خواستار حمایت از مظلومان فلسطین، لبنان و یمن شد.
سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، در مراسم مردمی آغاز ماه محرم با اشاره به پیامهای عاشورا درباره مسئولیتپذیری، اصلاحگری و ایستادگی، بر ضرورت حفظ ثبات عراق ، حمایت از نهادهای حکومت، تقویت وحدت ملی و جلوگیری از بازگشت کشور به چرخه اختلاف و درگیری تأکید کرد.
وی با بیان اینکه عراق در دهههای گذشته بحرانها و چالشهای بزرگی را پشت سر گذاشته و با تهدیدهایی مواجه بوده که تلاش داشتند این کشور را به میدان نزاعهای منطقهای و بینالمللی تبدیل کنند، گفت عراق با پایبندی به اصول و ارزشهای خود و حفظ وحدت ملی توانست از این مراحل عبور کند. حکیم تأکید کرد که امروز مسئولیت شرعی و ملی ایجاب میکند ثبات کشور حفظ شود، از نهادهای حکومت حمایت شود و راه بر فتنهها و تلاشها برای بازگرداندن عراق به چرخه نزاع و تفرقه بسته شود.
رهبر جریان حکمت ملی عراق با اشاره به تحولات سیاسی اخیر این کشور، بر ضرورت تقویت نهاد حکومت و حمایت از دولت علی الزیدی تأکید کرد و گفت موفقیت دولت به معنای موفقیت عراق است و توانمندسازی آن برای اجرای برنامههای اصلاحی، توسعهای و خدماتی، مسئولیتی ملی و مشترک به شمار میرود. سید عمار حکیم با تأکید بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت، اعلام کرد که همه نیروهای سیاسی بر این اصل اتفاق نظر دارند و اگر اولویت گذشته جلوگیری از فروپاشی حکومت بود، اولویت امروز تکمیل مسیر ساخت نهاد حکومت و تثبیت قدرت و ثبات آن است.
وی تأکید کرد که قدرت دولت تنها زمانی تکمیل میشود که تصمیم و سلاح آن فقط یکی باشد و انحصار سلاح در دست دولت به معنای هدف قرار دادن هیچکس یا کاستن از ارزش فداکاریهای هیچ فرد یا نهادی نیست، بلکه رکن مهمی برای ساخت حکومتی مقتدر و باثبات به شمار میرود. رهبر جریان حکمت ملی عراق ضمن قدردانی از همه نیروهای ملی مسئول که آمادگی خود را برای پیش گرفتن این مسیر ملی مهم اعلام کردهاند، گفت که خردورزی، گفتوگو و تفاهم بهترین راه برای حل و فصل این پرونده است؛ بهگونهای که هم فداکاریها مورد تقدیر قرار گیرد، هم قدرت حکومت تقویت شود و هم به همه شهروندان عراق اطمینان خاطر داده شود.
وی همچنین تصریح کرد که این اقدامات به معنای تضعیف نهادهای حکومت و تشکیلات نظامی آن، بهویژه الحشد الشعبی نیست و افزود که الحشد الشعبی از مصونیت قانونی و اهمیت ملی فراوان برخوردار است. حکیم تأکید کرد که فداکاریهای ملت عراق و خون جوانان این کشور همچنان بر سینه رزمندگان این نهاد نظامی نقش بسته است و اجازه داده نخواهد شد که در هیچ شرایطی این نیروها به هیچ نحوی هدف قرار گیرند یا از ارزش آنها کاسته شود.
رهبر جریان حکمت ملی عراق در بخش منطقهای سخنان خود با اشاره به شرایط حساس منطقه، خواستار پایان دادن به تنشها و در پیش گرفتن مسیر گفتوگو و راهکارهای سیاسی برای حل بحرانها شد. وی گفت ملتهای منطقه شایسته آن هستند که به جای جنگ، شاهد توسعه؛ به جای آشوب، شاهد ثبات؛ و به جای نزاعهای بیپایان، برخوردار از زندگی با کرامت باشند.
حکیم با تأکید بر موضع ثابت عراق در احترام به حاکمیت کشورها و مخالفت با استفاده از خاک عراق برای تهدید کشورهای همسایه، اظهار کرد که عراق باید عامل ثبات، توازن و همکاری باشد، نه میدان درگیری یا تسویهحساب. وی همچنین از هر اقدامی که بتواند سایه درگیری را از ملتهای منطقه دور کند و زمینه گفتوگو و تفاهم میان کشورها را فراهم آورد، استقبال کرد.
رهبر جریان حکمت ملی عراق با تأکید بر حمایت از ملتهای مظلوم منطقه، مخالفت خود را با هرگونه تجاوز، اشغال و ظلم، بهویژه در فلسطین، لبنان و یمن اعلام کرد. وی همچنین بر ایستادگی کامل در کنار ملت مسلمان ایران تأکید کرد و گفت آموزههای امام حسین(ع) ما را به ایستادگی در برابر ظلم و بیتفاوت نبودن نسبت به رنج مظلومان فرا میخواند.
حکیم در پایان با اشاره به تحولات گسترده در موازنه قدرت جهانی و منطقهای، تأکید کرد عراق باید از تصمیم ملی مستقل، امنیت و منافع خود صیانت کند و اجازه ندهد کشور بار دیگر هزینه جنگها و بحرانها را پرداخت کند. این سخنان در حالی بیان میشود که عراق با چالشهای متعدد داخلی و خارجی روبروست و نیازمند وحدت و انسجام ملی برای عبور از این شرایط است.
پیام عاشورا در این میان به عنوان یک الگوی فرامذهبی میتواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد و درسهای آن در مسئولیتپذیری و عدالتطلبی برای همه اقشار جامعه عراق ارزشمند است
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