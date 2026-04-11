تأکید عضو کمیسیون امنیت ملی بر نقش رهبری در تأیید مصوبات شورای عالی امنیت ملی

علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اعلام کرد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی، از جمله موضوع آتش‌بس، تنها پس از تأیید رهبر معظم انقلاب قابلیت اجرا دارد.

علی خضریان ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر نقش بی‌بدیل رهبری در تصمیم‌گیری ‌های کلان کشور، اعلام کرد که تمامی مصوبات شورای عالی امنیت ملی ، از جمله موضوعات حساس مانند آتش‌بس ، منوط به تأیید و امضای رهبر معظم انقلاب است و بدون این تأیید، قابلیت اجرایی ندارند. این اظهارات در یک برنامه تلویزیونی مطرح شد، جایی که خضریان به تفصیل به روند بررسی و تصویب چنین تصمیماتی پرداخت.

وی با اشاره به موضوع آتش‌بس که اخیراً مورد بحث قرار گرفته بود، توضیح داد که این موضوع در روز چهارشنبه مطرح شد، اما فرآیند بررسی آن از عصر روز سه‌شنبه و پیش از غروب آفتاب آغاز شده بود. این فرآیند شامل رفت‌وبرگشت‌های داخلی و بررسی‌های دقیق بود و تا زمانی که به تأیید نهایی رهبر معظم انقلاب نرسیده بود، حتی به طرف مقابل نیز اعلام نشد. این نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه رهبری در نظام تصمیم‌گیری کشور است و تأکید می‌کند که هیچ تصمیمی در این سطح بدون تأیید نهایی ایشان قابلیت اجرا ندارد.\خضریان در ادامه با تأکید بر ساختار تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران، به این نکته اشاره کرد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی، که مسئولیت رسیدگی به مسائل حیاتی امنیت ملی را بر عهده دارد، تا زمانیکه به تأیید و امضای رهبر معظم انقلاب نرسد، الزام‌آور و لازم‌الاجرا نیست. این بدان معناست که تمامی تصمیمات اتخاذ شده در این شورا، از جمله تصمیمات مربوط به مسائل استراتژیک و حیاتی، پس از گذراندن مراحل بررسی و تصویب در شورا، باید به تأیید نهایی رهبری برسد تا قابلیت اجرا پیدا کنند. این سازوکار، ضمن حفظ انسجام و وحدت رویه در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور، تضمین‌کننده این است که تمامی تصمیمات در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و با در نظر گرفتن منافع عالی کشور اتخاذ شوند. خضریان همچنین به شرایط کشور در دوران جنگ و مدیریت بحران‌های مختلف اشاره کرد و گفت که در این شرایط، کشور با مدیریت عالی فرمانده کل قوا اداره می‌شود و تمامی جریان‌های سیاسی، با وجود اختلافات نظر، در کنار یکدیگر و در حمایت از کشور و مردم ایستاده‌اند. این اتحاد و همبستگی ملی، یکی از عوامل اصلی در حفظ ثبات و امنیت کشور در برابر چالش‌های داخلی و خارجی بوده است.\در پایان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش دولت و مجلس در پیشبرد امور کشور، اطمینان داد که دولت و مجلس در حال انجام وظایف خود در چارچوب قانون و در راستای خدمت به مردم هستند. وی همچنین به مردم اطمینان داد که می‌توانند به روند مدیریت کشور اعتماد داشته باشند و از تلاش‌های انجام شده برای بهبود وضعیت کشور حمایت کنند. خضریان با اشاره به اهمیت همبستگی ملی و وحدت رویه در شرایط کنونی، از مردم خواست تا با حفظ آرامش و پرهیز از تفرقه، در کنار مسئولان کشور برای پیشبرد اهداف عالیه نظام و رفاه و آسایش مردم تلاش کنند. این اظهارات نشان‌دهنده تعهد و پایبندی مسئولان به منافع ملی و همچنین تلاش برای ایجاد فضای اعتماد و اطمینان در جامعه است. تأکید بر نقش رهبری در تصمیم‌گیری‌های کلان، ساختار منظم تصمیم‌گیری و همبستگی ملی، از جمله مهمترین ارکان ثبات و پیشرفت کشور محسوب می‌شوند





