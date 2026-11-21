وزارت خارجه پاکستان تأیید کرد با وجود توقف اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، تلاش‌های میانجیگری میان تهران و واشنگتن ادامه دارد تا اختلافات حل شود.

وزارت خارجه پاکستان با صدور بیانییه رسمی اعلام کرد که علی‌رغم توقف فعلی در اجرای تفاهم‌نامه اسلامی‌آباد، دولت این کشور مصمم است تلاش‌های میانجیگری خود را برای کاهش تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا ادامه دهد. سخنگوی این وزارتخانه در یک نشست خبری تاکید کرد که طرفین باید بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه به بررسی و حل اختلافات موجود بپردازند.

نقش میانجیگری پاکستان در دیپلماسی منطقه

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در تشریح جزئیات این اقدام دیپلماتیک بیان کرد که تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به عنوان یک نقشه راه عملی برای حل اختلافات میان تهران و واشنگتن عمل می‌کند. وی خاطرنشان ساخت که با وجود پتانسیل بالای این سند، اجرای کامل آن همچنان با موانع و چالش‌های اجرایی روبرو است. این چالش‌ها نیازمند عزم جدی طرفین برای غلبه بر موانع است.

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در همین راستا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اشاره کرد که وزیر امور خارجه ایران در سفر اخیر خود به پایتخت پاکستان، موضوع تلاش‌های میانجیگری را مستقیماً با شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان و فیلد مارشال عاصم منیر مورد بحث و تبادل نظر قرار داد. این دیدارها نشان‌دهنده اصرار ایران بر تداوم نقش پاکستان در فرآیند دیپلماتیک و حفظ کانال‌های ارتباطی است.

چالش‌های اجرایی و موضع طرفین درگیری

با وجود تاکیدات مکرر بر اهمیت نقشه راه اسلام‌آباد، واقعیت میدانی نشان می‌دهد که پیاده‌سازی این توافق هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ضمن ابراز نگرانی از کندی روند، تاکید کرد که پاکستان به عنوان یک بازیگر کلیدی منطقه‌ای، متعهد به تسهیل گفتگوها باقی می‌ماند. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که اسلام‌آباد خود را ناظر بر ثبات و کاهش تنش‌ها در منطقه می‌داند.

از سوی دیگر، تحلیلگران سیاسی معتقدند که این تلاش‌های دیپلماتیک در بستر تنش‌های فعلی انجام می‌شود و موفقیت آن منوط به انعطاف‌پذیری طرفین است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان خواستار بازگشت طرفین به تعهدات خود بر اساس تفاهم‌نامه شد تا راه برای گشایش‌های جدید هموار گردد. این درخواست حاکی از آن است که دیپلماسی پاکستان هنوز امیدوار به کاهش تنش‌هاست.

پیامدهای سیاسی و گام‌های آتی

ادامه این فرآیند میانجیگری می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر معادلات سیاسی منطقه و روابط بین‌المللی داشته باشد. اگر تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به صورت کامل اجرا شود، می‌تواند به کاهش تنش‌های نظامی و اقتصادی منجر شود. در غیر این صورت، وضعیت فعلی با موانع اجرایی ادامه خواهد داشت و ریسک تنش‌ها همچنان پابرجاست.

به نظر می‌رسد که گام‌های بعدی در این فرآیند نیازمند رایزنی‌های فنی و سیاسی بیشتر میان طرفین است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که در صورت تمایل طرفین، آمادگی کامل برای ارائه تسهیلات بیشتر در مذاکرات وجود دارد. این اعلام آمادگی نشان می‌دهد که پاکستان همچنان در تلاش برای تبدیل این نقشه راه به یک واقعیت عملیاتی است.