تأکید رئیس قوه قضاییه بر حمایت مضاعف از تولید و برخورد با فساد در خراسان رضوی

رئیس قوه قضاییه در سفر به مشهد بر حمایت از تولید و آزادی ۳۰۰ محکوم در خراسان رضوی تأکید کرد. بررسی جزئیات مصوبات، انتظارات از اصناف و اقدامات ارفاقی زندانیان واجد شرایط در این نشست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ، در جریان سفر رسمی به شهر مشهد و در نشستی تخصصی برای پیگیری مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به استان خراسان رضوی ، بر تعهد جدی و غیرقابل انحراف دستگاه عدالت در حمایت از تولید و فعالیت‌های اقتصادی مولد تأکید کرد. وی با بیان اینکه دشمن در حال افزودن فشارهای اقتصادی برای تضعیف ملت است، اعلام داشت که حمایت از تولید در این شرایط مضاعف شده و باید به عنوان یک اولویت راهبردی دنبال شود.

استراتژی قانون در خدمت تولید و صنف

رئیس قوه قضاییه با تشریح دو اصل اساسی "قانون در خدمت تولید" و "صنف در برابر فساد" بیان داشت که دستگاه قضایی در چارچوب قوانین جاری، از هیچ‌گونه کمک و مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی دریغ نمی‌ورزد. وی همزمان انتظارات مشخصی را از گردانندگان این بنگاه‌ها نیز مطرح کرد و خواستار آن شد که متولیان امر تولید، وقتی هم‌صنف خود را در مسیر خطا و فساد می‌بینند، در وهله نخست جلوی او را سد کنند. به اعتقاد وی، مسدود کردن راه‌های فساد و خوداصلاح‌گری، وظیفه نخست هر صنف اقتصادی و تولیدی محسوب می‌شود.

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حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای مسئولیت‌های اخلاقی و اجتماعی اصناف تولیدی و اقتصادی را نیز یادآور شد و از فعالان اقتصادی خواست در صورت مواجهه هم‌صنفانشان با مشکلات حقوقی، مالی یا خطاهای سهوی، بی‌تفاوت نباشند و دست یاری به سوی آن‌ها دراز کنند. وی فعالیت اقتصادی را زنجیره‌ای از هم‌بستگی دانست و اقتصاد همدلانه و مسئولیت‌محور را فراتر از مباحث ساده سود و زیان معرفی کرد. رئیس دستگاه قضا تصریح کرد که با مفسد باید برخورد بازدارنده داشت، اما اگر امکان هدایت مفسد وجود دارد، باید این کار انجام شود.

تمایز قاطع میان جرم و لغزش اقتصادی

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه حمایت از تولید و برخورد قاطع با فساد راهبرد اصلی این نهاد است، بار دیگر بر تمایز میان فرد فاسد و فردی که فعالیت سالم داشته اما زمین خورده تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که مرز میان جرم و لغزش و همچنین خط تمایز میان فساد و اشتباه به دقت ترسیم می‌شود. محسنی‌اژه‌ای روحیه ایثارگری را در فعالیت‌های اقتصادی امری ضروری دانست و اگرچه هدف ماهیت فعالیت‌ها را سودمحوری پذیرفت، اما از فعالان سالم خواست در شرایط جنگ تحمیلی اقتصادی، گاهی از کسب حداکثر سود صرف‌نظر کنند.

وی با تشبیه فعالان اقتصادی به رزمندگان، اظهار کرد که اکثریت فعالان اقتصادی ایران اسلامی از روحیه ایثارگری بهره‌مند هستند و این روحیه باید در تمامی اقشار مردم نیز جلوه‌گر باشد. رئیس عدلیه بر اهمیت حل دعاوی از طریق مصالحه و سازش تأکید کرد و شرط این امر را گذشت اندکی از حقوق خود توسط طرفین دعوا دانست. به گفته وی، صلح و سازش راه میان‌بری برای حل دعاوی و ابزاری راهبردی برای تقویت نظم اجتماعی است.

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و اقدامات ارفاقی

حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی، در این نشست از اجرای موافقت رئیس قوه قضاییه برای آزادی ۳۰۰ محکوم واجد شرایط با اعطای تسهیلات ارفاقی خبر داد. وی پیش از این سخنان، به تشریح اقدامات انجام‌شده توسط دادگستری خراسان رضوی در اجرای دستورات سفر استانی سال ۱۴۰۰ پرداخت. زرندی همچنین به محکومانی که آزاد می‌شوند توصیه کرد که دیگر هرگز تحت هیچ شرایطی به سمت خلاف و جرم نروند، زیرا تکرار جرم ممکن است باعث شود اعطای تسهیلات ارفاقی دیگر میسر نباشد.

رئیس دستگاه قضا بر ضرورت اهتمام مسئولان در تکمیل پروژه‌ها تأکید کرد و گفت که رسیدن پروژه به ۶۰ درصد پیشرفت و رها کردن ۴۰ درصد باقی‌مانده قابل قبول نیست، زیرا هم باعث اتلاف منابع می‌شود و هم نتیجه ملموسی حاصل نمی‌کند. وی اعلام آمادگی قوه قضاییه را برای ورود مجدانه به پروژه‌های نیمه‌تمامی که به دلیل مشکلات قضایی و حقوقی متوقف مانده‌اند، در چارچوب قانون و منافع جمعی برای اتمام آن‌ها بیان کرد.