درگیری‌های در خاورمیانه باعث شده تا سفر ترامپ به چین به تعویق بیفتد و این موضوع نگرانی‌هایی را در مورد تمرکز آمریکا بر منطقه آسیا و مقابله با نفوذ فزاینده چین ایجاد کرده است. منتقدان معتقدند که این وضعیت می‌تواند به تضعیف موقعیت آمریکا در برابر چین منجر شود، در حالی که حامیان رویکرد ترامپ، آن را در جهت منافع ملی آمریکا ارزیابی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری‌ها، جنگ ایران باعث شده تا ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به چین و دیدار با شی جین‌پینگ را به تعویق بیندازد. این تعویق، نگرانی‌ها را در مورد غفلت آمریکا از منافع راهبردی خود در آسیا تشدید کرده است، جایی که پکن در حال تلاش برای جایگزینی واشنگتن در رهبری منطقه‌ای است. منتقدان دخالت آمریکا در خاورمیانه معتقدند که این درگیری‌ها مانع از آن می‌شود که ترامپ برای دیدار آتی خود با شی جین‌پینگ آماده شود، به ویژه زمانی که منافع اقتصادی در خطر است. آنها هشدار می‌دهند که عدم تمرکز بر آسیا و حفظ بازدارندگی قوی می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتری منجر شود، به خصوص اگر چین احساس کند زمان برای تصرف تایوان فرا رسیده است. دنی راسل، پژوهشگر ارشد در مؤسسه آسیا، می‌گوید: این بدترین زمان برای آمریکا است که از آسیا روی برگرداند و درگیر یک منازعه حل‌نشده در خاورمیانه شود. او معتقد است که تغییر موازنه به سمت آسیا برای منافع ملی آمریکا حیاتی است، اما با مجموعه‌ای از تصمیمات اشتباه تضعیف شده است. در مقابل، برخی از رویکرد ترامپ دفاع کرده و معتقدند که اقدامات قاطع او در مناطق دیگر، مانند ونزوئلا و ایران، به مهار چین کمک می‌کند. مت پاتینگر، مشاور سابق امنیت ملی، نیز معتقد است که پکن از دشمنانی که ترامپ با آنها مقابله می‌کند، حمایت می‌کند و این یک رویکرد مرحله‌ای مناسب است. مارک روته، دبیرکل ناتو، نیز هشدار داده است که درگیری‌ها ممکن است به یک منطقه محدود نشوند و چین می‌تواند از متحدان کوچک‌تر خود برای منحرف کردن توجه آمریکا در صورت اقدام علیه تایوان استفاده کند. سناتور جین شاهین، پس از بازدید از تایوان، ژاپن و کره جنوبی، نگرانی‌هایی را درباره تأثیر جنگ ایران بر هزینه‌های انرژی و خروج تجهیزات نظامی آمریکا از منطقه مطرح کرد. وی تلاش کرد به متحدان آمریکا اطمینان دهد که واشنگتن همچنان به بازدارندگی در آسیا و تقویت ثبات منطقه‌ای متعهد است. به گفته سناتور شاهین، شکست یک گزینه نیست و آمریکا از قصد چین برای تصرف تایوان آگاه است. زک کوپر، پژوهشگر ارشد در مؤسسه امریکن اینترپرایز، معتقد است که هر چه درگیری‌ها در خاورمیانه طولانی‌تر شود، منابع و توجه بیشتری از آسیا منحرف خواهد شد. او همچنین پیش‌بینی می‌کند که فروش تسلیحات به منطقه تحت تأثیر منفی قرار خواهد گرفت. به گفته کوپر، آمریکا مقدار قابل توجهی از مهمات خود را در خاورمیانه مصرف کرده و مجبور به افزایش حضور نظامی خود در آنجا شده است، که بخشی از این نیروها از آسیا منتقل شده‌اند. در همین حال، اقدامات شی جین‌پینگ برای آماده‌سازی اقتصاد چین برای زمان جنگ، از جمله ذخیره‌سازی و توسعه منابع انرژی جایگزین، مفید بوده است. به تعویق افتادن چرخش به آسیا، نشان‌دهنده چالش‌های پیش روی آمریکا در حفظ تمرکز استراتژیک در شرایطی است که درگیری‌های جهانی منابع را پراکنده می‌کنند. اوباما در سال ۲۰۱۱ تلاش کرد تا با تمرکز بر آسیا و تقویت روابط با شرکای منطقه‌ای، رهبری آمریکا را در برابر نفوذ فزاینده چین حفظ کند. اما این استراتژی با شکست توافقنامه تجاری 'مشارکت ترانس-پاسیفیک' در سنای آمریکا تضعیف شد. در حالی که بایدن نیز سیاست‌های ترامپ در قبال چین را حفظ کرد و تلاش کرد با اتحادهای منطقه‌ای مقابله کند





