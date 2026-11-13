تأخیر در واریز حقوق بیکاری و انتقادات شدید فعالان کارگری از تامین اجتماعی و بانک رفاه

گزارش تحلیلی از تاخیرهای گسترده در پرداخت مقرری بیمه بیکاری در ایران و واکنش بیکارشدگان اجباری به کمبود نقدینگی و بازرسی‌های سختگیرانه سازمان تامین اجتماعی.

شکایت‌های گسترده‌ای از سوی بیکارشدگان اجباری درباره تاخیرهای طولانی‌مدت در واریز حقوق ماهانه خود به گوش می‌رسد. این افراد با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی فعلی کشور، بیکاری را برای آن‌ها اجتناب‌ناپذیر ساخته است، اعلام می‌کنند که دریافت مقرری بیمه بیکاری یک حق قانونی است. آن‌ها بر این باورند که هیچ توجیهی برای کمبود منابع مالی در پرداخت به موقع این حقوق وجود ندارد و تاخیر در واریز، زندگی معیشتی آن‌ها را با بحران جدی مواجه ساخته است.

تفاوت واریزی بانک ملی و مشکلات بانک رفاه

یکی از محورهای اصلی نارضایتی‌ها، تفاوت محسوس در زمان واریزی میان بانک‌های عامل است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بانک ملی در تاریخ ۱۸ آبان اقدام به واریز حقوق ماهانه بیکاران کرده است. در مقابل، افرادی که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت می‌کنند، همچنان منتظر واریز مبلغ حق و حقوق خود هستند. این تاخیر چند روزه باعث شده تا بسیاری از بیکارشدگان در دام بدهی‌های روزمره گرفتار شوند و نتوانند هزینه‌های اولیه زندگی خود را تأمین کنند.

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متخصصان حوزه کار و اقتصاد تأکید دارند که حتی یک روز تاخیر در پرداخت این حقوق، می‌تواند تعادل اقتصادی خانوارهای بیکار را کاملاً برهم بزند. سازمان تامین اجتماعی به عنوان متولی اصلی پرداخت این حقوق و بانک رفاه به عنوان مجری واریزی، موظف به تسریع در فرآیند پرداخت هستند. تاخیرهای مکرر نه تنها اعتماد عمومی را سلب می‌کند، بلکه امنیت روانی و اقتصادی قشر آسیب‌پذیر جامعه را نیز به شدت تهدید می‌کند.

افت شدید درآمدی و فشارهای بازرسی مستمر

علاوه بر تاخیر در پرداخت، کاهش قابل توجه مبلغ حقوق نسبت به دوران اشتغال، یکی دیگر از دغدغه‌های اصلی بیکارشدگان است. یک کارگر فرهنگی در یکی از شهرهای بزرگ ایران، داستان کسادی معیشت خود را شرح می‌دهد. او پس از ۱۰ سال سابقه کار تخصصی و در پی شرایط پس از جنگ، بیکار شده است. در دوران اشتغال، حقوق وی حدود ۳۵ میلیون تومان بود که اکنون به حدود ۱۵ میلیون تومان تقلیل یافته است.

این کارگر فرهنگی همچنین به بازرسی‌های سختگیرانه و ماهانه‌ای که توسط سازمان تامین اجتماعی انجام می‌شود، اشاره می‌کند. او معتقد است که این نظارت‌های بی‌پایان، علاوه بر ایجاد استرس روانی، مانع از دسترسی روان به حقوق پرداختی می‌شود. وی با ابراز تعجب از شرایط موجود، پرسیده است چرا باید برای دریافت حقوقی که حاصل سه درصد حق بیمه‌ای است که خود در زمان اشتغال پرداخت کرده، با این‌همه پیچیدگی و سختی روبرو شوند.

مسئولیت مشترک نهادهای دولتی در بحران معیشت

بررسی‌ها نشان می‌دهد که پرداخت به‌موقع مقرری بیمه بیکاری، یکی از تکالیف قانونی اصلی سازمان تامین اجتماعی و بانک‌های عامل است. هرگونه قصور در این زمینه مستقیماً بر زندگی وابستگان صندوق بیمه بیکاری تأثیر منفی می‌گذارد. بیکارشدگان معتقدند که شرایط بد اقتصادی کشور عامل بیکاری آن‌ها شده است، اما نباید این شرایط باعث شود که حق قانونی آن‌ها نادیده گرفته شود.

فعالان اجتماعی و حقوق کارگران خواستار شفافیت کامل در فرآیند واریزی و کاهش زمان انتظار برای دریافت حقوق شده‌اند. آن‌ها تأکید می‌کنند که عدم پرداخت به موقع، نوعی نقض قرارداد اجتماعی بین دولت و شهروندان بیکار است. تا زمانی که سیستم پرداخت به روال عادی خود بازنگردد، فشار بر قشر بیکار و خانواده‌های آن‌ها بیش از پیش حس خواهد شد و نیاز به اقدامات فوری اصلاحی احساس می‌شود.