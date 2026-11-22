گزارش جامع رویدادهای اول آذر شامل تأخیر در واردات اتوبوس تهران، بازداشت سه قاچاقچی در لبنان، حکم حبس محمد مالجو و حمله ایران به بحرین.

پرویز سروری ، نایب‌رئیس شورای شهر تهران ، روز یکشنبه اول آذر از وجود شرایط بحرانی در صنعت حمل‌ونقل عمومی تهران خبر داد. او اعلام کرد که وضعیت جنگی و موانع امنیتی باعث شده است شهرداری تهران نتواند اتوبوس‌های خریداری‌شده را طبق برنامه وارد کشور کند. این نایب‌رئیس شورا تأکید کرد که مدیریت شهری با دغدغه و نگرانی شدید در خصوص کمبود ناوگان ریلی مواجه است.

چالش‌های واردات اتوبوس در تهران

سروری با اشاره به آمارهای نهادهای مسئول بیان کرد که اجرای طرح حمل‌ونقل عمومی رایگان باعث شده است تمایل شهروندان به استفاده از این ناوگان تا حدود ۳۰ درصد افزایش یابد. او توضیح داد که پیش از شروع درگیری‌های منطقه‌ای، موانع اداری و آنچه او به عنوان "نگاه امنیتی" به واردات اتوبوس توصیف کرد، روند تحویل خودروها را حدود یک تا یک‌ونیم سال به تأخیر انداخته بود.

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نایب‌رئیس شورای شهر تهران افزود که بررسی‌های صورت‌گرفته توسط دستگاه‌های امنیتی مختلف موجب توقف کامل روند کار شده بود. به گفته او، اگر این موانع وجود نداشت، می‌توانستیم حدود دو تا دو و نیم سال قبل اتوبوس‌های جدید را در ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران داشته باشیم. او همچنین اشاره کرد که مدیریت شهری اکنون علاوه بر مسیرهای معمول، راه‌های دیگری را برای انتقال اتوبوس‌های خریداری‌شده بررسی می‌کند.

بازداشت قاچاقچیان مواد منفجره در لبنان

ارتش لبنان روز یکشنبه اول آذر اعلام کرد که در پی عملیات نظارت و پایش در امتداد مرزهای شمالی و شرقی، یکی از یگان‌های ارتش حدود ۲۶۴ کیلوگرم مواد منفجره را که از خاک سوریه قاچاق شده بود، توقیف کرد. بر این اساس، سه نفر به اتهام قاچاق کردن بیش از ۲۶۰ کیلوگرم مواد منفجره بازداشت شدند.

یک منبع امنیتی لبنانی به خبرگزاری فرانسه گفت که مواد منفجره از طریق مناطق صعب‌العبور و یک گذرگاه غیرقانونی از سوریه وارد لبنان شده است. به گفته این منبع، سه فرد بازداشت‌شده قاچاقچیان غیرنظامی و فاقد وابستگی حزبی هستند. اگرچه در بیانیه ارتش اشاره‌ای به حزب‌الله نشده است، اما فشارها بر این گروه مورد حمایت ایران افزایش یافته است.

محکومیت محمد مالجو به حبس تعزیری

محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی، روز یکشنبه اول آذر خبر داد که قوه قضائیه او را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است. او با انتشار متنی در کانال تلگرام خود خاطرنشان کرد که در دو جلسه دادگاه که در اوایل تیر و اواسط مهر امسال برگزار شد، اجازه سخن گفتن به او داده نشد.

مجوز انتشار خاطرات زندان در نشریه آرش به سردبیری پرویز قلیچ‌خانی یکی از اتهامات ذکرشده توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بود، هرچند مالجو تأکید کرد که هرگز زندان نبوده است. او همچنین ادعا کرد که نهاد امنیتی او را به سازمان پیکار مرتبط دانسته، در حالی که سازمان پیکار منحل شده است. مالجو افزود که حکم حبس به دلیل اندیشیدن و نوشتن و امتناع از تمکین به رویه‌ای غیرقانونی صادر شده است.

تحلیل‌های حقوقی و واکنش‌ها

محمد مالجو تصریح کرد که پس از سه نوبت بازجویی خارج از ضوابط قضایی توسط سازمان اطلاعات سپاه، دیگر حاضر به پاسخ دادن به این نهاد امنیتی نیست و فقط پاسخگوی مقام قضایی خواهد بود. او معتقد است که اتهامات مطرح‌شده از جمله تولید و انتشار محتوای براندازانه، بهانه‌ای برای صدور حکم بوده است.

حمله موشکی ایران به تأسیسات بحرین

وزارت کشور بحرین روز یکشنبه اول آذر اعلام کرد که در پی حملات جنایتکارانه روز گذشته ایران به پادشاهی بحرین، دو نفر زخمی شده‌اند. این وزارتخانه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که یک شهروند بحرینی دارای معلولیت زخمی شده و وضعیت او پایدار است.

همزمان، یک شهروند پاکستانی مقیم بحرین نیز زخمی شده و وضعیت او وخیم است. هر دو نفر در بیمارستان تحت درمان قرار دارند. دو نفر از ساکنان بحرین به خبرگزاری فرانسه گفتند که دود ناشی از حمله را بر فراز جزیره ستره، در شرق منامه، مشاهده کرده‌اند. چند تأسیسات صنعتی، از جمله یک پالایشگاه متعلق به شرکت دولتی نفت بحرین، بابکو، در این جزیره قرار دارد.

واکنش‌های منطقه‌ای به تنش‌های خلیج فارس

سپاه پاسداران شامگاه شنبه در بیانیه‌ای که رسانه‌های دولتی ایران منتشر کردند، ادعا کرد که سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت آمریکا را در پایگاه‌های الرفاع و عوالی در بحرین با موشک و پهپاد هدف قرار داده است. تهران روز شنبه همچنین اعلام کرد یک پهپاد آمریکایی را که قصد هدف قرار دادن جزیره قشم در تنگه هرمز را داشت، رهگیری کرده است.

عربستان سعودی روز یکشنبه حملات مداوم تهران به کشورهای حوزه خلیج فارس را به‌شدت محکوم کرد و آن را تجاوز وحشیانه خواند. این درحالی است که مسیر اصلی تأمین تسلیحات حزب‌الله از طریق سوریه، پس از سقوط حکومت بشار اسد، متحد این گروه و جمهوری اسلامی، در اواخر سال ۲۰۲۴ قطع شد.