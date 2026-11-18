وزارت علوم اعلام کرد آزمون کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ در ۲۹ و ۳۰ مرداد برگزار می‌شود و نتایج آن تا هفته منتهی به ۲۹ آبان مشخص خواهد بود.

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با انتشار بیانیه‌ای رسمی تعیین کرد که آزمون‌های سراسری سال ۱۴۰۵ در روزهای ۲۹ و ۳۰ مردادماه برگزار خواهد شد. این تأخیر ناخواسته به دلیل وقوع جنگ تحمیلی ایجاد شده و نتایج این آزمون‌ها نیز با کندی مواجه است. بر اساس این برنامه‌ریزی، اعلام نتایج نهایی آزمون‌ها در هفته منتهی به ۲۹ آبان‌ماه انجام می‌گیرد. ابوالفضل واحدی ، معاون آموزشی وزارت علوم ، این تأخیر را به دلیل شرایط خاص و اجتناب‌ناپذیر دانسته است.

جزئیات برنامه‌ریزی آموزشی برای جبران تاخیر

ابوالفضل واحدی در نامه‌ای رسمی خطاب به روسای تمام دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی خواستار برنامه‌ریزی فوری برای مدیریت این شرایط شده است. این مقام مسئول تأکید کرده که دانشگاه‌ها باید با توجه به شرایط و اقتضائات خاص خود، برنامه‌ریزی آموزشی منسجمی را برای دانشجویان کارشناسی اجرا کنند. هدف اصلی این تدابیر، جبران کامل تأخیر پیش‌آمده در شروع سال تحصیلی و آزمون‌ها است.

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در این راستا، نخستین اقدام ضروری کاهش متناسب واحدهای درسی ارائه‌شده به دانشجویان است. تعداد واحدهایی که به این دانشجویان اختصاص می‌یابد، باید با ملاحظه دقیق زمان باقی‌مانده برای اجرای کلاس‌های آموزشی، کاهش یابد. دانشگاه‌ها مجازند بدون الزام به رعایت ماده ۱۷ آیین‌نامه یکپارچه آموزشی، تعداد واحد کمتری را به دانشجویان اختصاص دهند.

مورد دوم رعایت دقیق ساعات قانونی آموزشی در برنامه‌ریزی‌های جدید است. برنامه‌ریزی باید به‌گونه‌ای انجام شود که ساعات آموزشی کلاس‌ها با افزایش ساعت تدریس در هفته همراه باشد. همچنین استفاده از ظرفیت‌های مکمل آموزشی برای حفظ تعادل و رعایت حدود قانونی توصیه شده است.

انعطاف‌پذیری در تقویم و آزمون‌های پایانی

دومین بخش دستورالعمل جدید، انعطاف‌پذیری لازم در بازتنظیم تقویم آموزشی دانشگاه‌ها است. این انعطاف‌پذیری به منظور فراهم‌سازی امکان اجرای استاندارد کلاس‌های آموزشی ضروری تلقی می‌شود. دانشگاه‌ها باید ساختار زمانی خود را با این تأخیر جدید هماهنگ کنند.

در بخش آخر، تمهیدات ویژه‌ای برای آزمون‌های پایانی در نظر گرفته شده است. دانشگاه‌ها موظفند برای آزمون‌های حضوری پایان نیمسال تمهیدات و آمادگی لازم را فراهم کنند. اجرای طرح آزمون‌های توزیع‌شده به عنوان راهکاری برای تسهیل و انعطاف‌پذیری در این مرحله پیشنهاد شده است.

امید وزارت علوم با برنامه‌ریزی و همکاری مؤثر دانشگاه‌ها، مدیریت مطلوب شروع سال تحصیلی و جبران این تأخیرها از طریق رعایت اصول آموزشی و شرایط ویژه جاری است. این دستورالعمل برای تمام موسسات آموزشی کشور لازم‌الاجرا بوده و باید سریعاً اجرایی شود.