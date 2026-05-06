سخنگوی وزارت خارجه چین بر ضرورت تضمین عبور ایمن از تنگه هرمز تأکید کرد و از تشدید تنش‌ها خودداری نمود. در همین حال، سناتور آمریکایی اعلام کرد که عملیات خشم حماسی علیه ایران پایان یافته و تلاش‌های دیپلماتیک برای حل و فصل اختلافات ادامه دارد. همچنین، تغییرات قابل توجه در بازارهای مالی از جمله سقوط قیمت دلار، طلا و نقره گزارش شده است.

سخنگوی وزارت خارجه چین با بیان اینکه پکن شریک قابل اعتماد و استراتژیک برای ایران محسوب می‌شود، گفت تضمین عبور ایمن از تنگه هرمز امری ضروری است.

«گوئو جیاکون» سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری معمول خود گفت: «برای جلوگیری از گزینه از سرگیری جنگ علیه ایران، ما امیدواریم که طرفین به زودی به درخواست‌های جامعه بین‌الملل برای ارائه یک عبور امن از طریق تنگه هرمز پاسخ دهند. » به نقل از شبکه خبری الجزیره، وی در ادامه خاطرنشان کرد: «توقف کامل اقدامات خصمانه و ادامه مذاکرات بین تهران و واشنگتن از اهمیت بالایی برخوردار است.

ما امیدواریم که طرفین از تشدید تنش‌ها خودداری کرده و امنیت را به منطقه تنگه هرمز بازگردانند. » سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین خاطرنشان کرد: «وضعیت موجود در تنگه هرمز پر تنش است و امنیتی کشورهای حوزه خلیج فارس نیز باید رعایت شود. » در همین زمینه، «مارکو روبیو» سناتور آمریکایی در اظهاراتی اعلام کرد که عملیات خشم حماسی علیه ایران به پایان رسیده است و «ویتکاف» و «کوشنر» با جدیت در تلاش برای یافتن راهکار دیپلماتیک با ایران هستند.

از سوی دیگر، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور سابق آمریکا در اظهاراتی گفت که پروژه آزادی به حالت تعلیق درآمده و آمریکا در مذاکرات با ایران برای دستیابی به توافق کامل و نهایی به «پیشرفت بزرگ» دست یافته است. در بخش اقتصادی نیز، آخرین قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که دلار آزاد سقوط کرده است. پیش‌بینی قیمت طلا و سکه برای چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ حاکی از سقوط ۱۰ میلیون تومانی سکه امامی در یک روز است.

همچنین، قیمت نقره امروز سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که شمش نقره ۱۰ گرمی کانال ۷ میلیونی را از دست داده است. این تغییرات اقتصادی در حالی رخ می‌دهد که تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک در منطقه همچنان ادامه دارد و بازارهای مالی تحت تأثیر این رویدادها قرار گرفته‌اند





