رئیس سازمان غذا و دارو از تأثیر جنگ بر قیمت دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد و بر تلاش برای اصلاح بودجه بیمهها و حمایت از تولید داروهای ژنریک برای کاهش هزینههای بیماران تأکید کرد.
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو ، در نشستی خبری که با حضور نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و رئیس سازمان غذا و دارو در ساختمان هلال احمر برگزار شد، به تأثیرات مستقیم جنگ بر بازار دارو و تجهیزات پزشکی اشاره کرد.
وی اظهار داشت که اتفاقات جنگ و نوسانات قیمت مواد اولیه مانند پتروشیمی و فولاد، بر قیمت داروها اثرگذار بوده است و سازمان غذا و دارو در حال پیگیری اصلاح بودجههای بیمهها است تا از افزایش هزینههای پرداختی مردم جلوگیری شود. پیرصالحی تصریح کرد که اصلاح برخی قیمتها اجتنابناپذیر است، اما مذاکرات با مجلس شورای اسلامی و سازمان مدیریت و برنامهریزی در حال انجام است تا افزایش بودجه برای بیمهها محقق شود و این افزایش بودجه به کاهش سهم پرداختی مردم از هزینه دارو کمک کند.
رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه به مسئله کمبود برخی داروها در کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه به دلیل شرایط کنونی، در تأمین برخی داروها با مشکل مواجه هستیم. با این حال، در مورد داروهای حیاتی و ضروری، به لطف ذخایر استراتژیک موجود، مشکلی وجود ندارد. مشکل اصلی در تأمین داروهای برند خارجی است که عمدتاً از کشورهای غربی وارد میشدند.
سازمان غذا و دارو این موضوع را به طور جدی پیگیری میکند و امیدوار است بتواند مشکل کمبود همه داروها را برطرف کند. پیرصالحی بر تغییر الگوی مصرف دارو در کشور تأکید کرد و خواستار حرکت به سمت مصرف داروهای ژنریک (تولید داخل) شد. وی بیان داشت که در شرایط جنگی، تأمین داروهای برند ممکن است با مشکلاتی همراه باشد، اما سازمان غذا و دارو تا حد توان خود برای تأمین این داروها نیز تلاش خواهد کرد.
خوشبختانه داروهای ژنریک با کیفیت در داخل کشور تولید میشوند و در دسترس عموم قرار دارند. پیرصالحی همچنین از آمادگی کشورهای همسایه برای ارائه کمکهای دارویی و بهداشتی خبر داد و گفت که این کمکها از طریق هلال احمر دریافت میشوند. با این حال، وی تأکید کرد که کمکهای خارجی بیشتر جنبه انساندوستانه دارند و نیاز اصلی کشور از طریق تولید داخل تأمین میشود.
پیرصالحی افزود که حمایت از تولید داخل، راه حل اصلی برای برآورده کردن تمام نیازهای دارویی کشور است و در صورت تقویت تولید داخلی، نیازی به کمک کشورهای دیگر نخواهد بود. رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص خسارات وارده به صنعت داروسازی در جریان حملات اخیر، اظهار داشت که شرکت توفیق دارو به طور مستقیم مورد اصابت قرار گرفته و بسیاری از شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی نیز آسیب دیدهاند.
در مجموع، بیش از ۴۴ شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی، ۷ داروخانه در تهران و سه چهار شرکت آرایشی بهداشتی (تولیدکننده محصولات شوینده و بهداشتی) دچار خسارت شدهاند. متأسفانه در این حوادث، بیش از ۲۰ نفر از فعالان حوزه تأمین و تدارک تجهیزات پزشکی و دارو نیز به شهادت رسیدهاند یا مجروح شدهاند.
پیرصالحی در مورد شرکت توفیق دارو که آسیب جدی دیده است، گفت که بازسازی این شرکت ممکن است چند سال طول بکشد، اما تولید محصولات آن در چند ماه آینده در شرکتهای دیگر از سر گرفته خواهد شد. سازمان غذا و دارو از ظرفیت خالی شرکتهای دیگر برای این منظور استفاده خواهد کرد.
دانش فنی لازم برای تولید محصولات توفیق دارو در داخل کشور موجود است و به زودی این محصولات در شرکتهای دیگر تولید و به بازار عرضه خواهند شد. پیرصالحی ابراز امیدواری کرد که شرکت توفیق دارو نیز به زودی بازسازی شود و با ظرفیتی بیشتر به چرخه تولید بازگردد. وی در پایان بر لزوم حمایت از صنعت داروسازی داخلی و تقویت تولید داروهای ژنریک برای تأمین نیازهای دارویی کشور تأکید کرد
