تأثیر قطعی ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی یازدهم و دوازدهم در کنکور

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از اعمال ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم به صورت تأثیر قطعی در نمره نهایی کنکور خبر داد. ۴۰ درصد نمره نیز به آزمون اختصاص دارد. این مصوبه شامل استثنائاتی برای برگزیدگان المپیادهای علمی است که فقط پایه دوازدهم برای آن‌ها محاسبه می‌شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در نشست خبری امروز خود به تشریح جزئیات جدیدترین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور پرداخت.

بر اساس این مصوبه، سوابق تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم با سهم ۶۰ درصد به صورت تأثیر قطعی در نمره نهایی کنکور اعمال می‌شود و ۴۰ درصد باقی‌مانده نیز به نمره آزمون اختصاص دارد. رضا محمدی با تأکید بر اینکه سازمان سنجش در این زمینه تصمیم‌گیر نهایی نیست، یادآور شد که این مصوبه بر اساس جمع‌بندی شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرایی خواهد شد.

وی افزود: هر زمان مصوبه‌ای به سازمان سنجش آموزش کشور ابلاغ شود، امکان اجرای آن برای سازمان فراهم است و سازمان بر همین اساس اقدام خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش از این نیز بحث تأثیر معدل در کنکور همواره یکی از موضوعات پرچالش در نظام آموزشی ایران بوده است.

محمدی در ادامه به جزئیات بیشتری از این مصوبه اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه، سوابق تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم به ترتیب با ضرایب مشخصی در نمره کل لحاظ می‌شوند. وی خاطرنشان کرد که اخیراً درخواستی برای بررسی وضعیت پایه یازدهم از سوی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی (مسعود پزشکیان) مطرح شده است، اما در حال حاضر مبنای اجرا برای داوطلبان کنکور سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم، اعمال سوابق تحصیلی هر دو پایه یازدهم و دوازدهم است.

این تفاوت در نحوه تأثیر سوابق تحصیلی باعث شده تا برخی داوطلبان و خانواده‌ها نسبت به ناعادلانه بودن آن اعتراض کنند، اما مسئولان سازمان سنجش تأکید دارند که این مصوبه پس از بررسی‌های کارشناسی به تصویب رسیده است. یکی از نکات جالب توجه در این مصوبه، استثنائات مربوط به برگزیدگان المپیادهای علمی است.

محمدی در این باره توضیح داد: برای گروهی از برگزیدگان مشخص، در محاسبه نمره کل صرفاً سوابق تحصیلی پایه دوازدهم اعمال می‌شود و سوابق پایه یازدهم برای این دسته لحاظ نخواهد شد. با این حال، سهم سوابق تحصیلی برای داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی مانند سایر متقاضیان ۶۰ درصد است؛ با این تفاوت که برای گروه یادشده، این سهم فقط از پایه دوازدهم محاسبه می‌شود.

این موضوع انتقاداتی را از سوی برخی کارشناسان آموزشی برانگیخته است که معتقدند این تفاوت‌ها می‌تواند به نابرابری بیشتر در فرصت‌های آموزشی منجر شود. با این حال، سازمان سنجش تأکید دارد که این مصوبه بر اساس مصالح آموزشی و با هدف افزایش کیفیت سنجش توان علمی داوطلبان تدوین شده است.

از سوی دیگر، نمایندگان مجلس نیز به این موضوع واکنش نشان داده‌اند و برخی از آن‌ها خواستار بررسی دقیق‌تر تأثیر معدل در کنکور شده‌اند تا از اعمال ناعادلانه آن جلوگیری شود. به نظر می‌رسد بحث تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور همچنان یکی از مسائل داغ نظام آموزشی ایران باقی خواهد ماند و نیازمند گفت‌وگوی بیشتر میان مسئولان و ذی‌نفعان است





