گزارش تورمی آمریکا و انتظارات از سیاست فدرال رزرو باعث ریزش قیمت طلا در بازار جهانی شد، در حالی که ریسک‌های ژئوپلیتیک همچنان می‌توانند نقش پناهگاه امن این فلز را فعال کنند.

گزارش تورمی آمریکا (CPI) و روند آینده فدرال رزرو در میان عوامل اصلی کاهش قیمت فلزات گرانبها در بازارهای جهانی محسوب می‌شود. همزمان باید به ریسک‌های ژئوپلیتیک کنونی نیز توجه کرد که همچنان تأثیر مستقیمی بر این بازار دارند.

تحلیلگران بازار معتقدند دلیل اصلی فشار فروش، تغییر انتظارات از سیاست پولی فدرال رزرو است و احتمال withdraw از سیاست انبوه‌فروشی یا تداوم نرخ‌های بهره بالا در ایالات متحده، آن را تشدید کرده است. در روز معاملات امروز، فشار شدید فروش در بازار طلا، قیمت هر اونس طلای فوری را تا ۴۱۷۴ دلار و ۲۷ سِنت که پایین‌ترین سطح در چند ماه گذشته محسوب می‌شود، کاهش داد.

همچنین قراردادهای آتی طلای نیویورک (COMEX) با افت ۲۔۰۹ درصدی به ۴۱۹۶ دلار و ۸۰ سِنت رسیدند. اگر داده‌های تورمی آمریکا بالاتر از انتظار منتشر شود، ممکن است دلار抓手 و اوراق القایی تقویت شده و طلا تحت فشار بیشتری قرار گیرد. در مقابل، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک یا بازگشت شدید ریسک‌گریزی می‌تواند تقاضای برای طلا به عنوان پناهگاه امن را دوباره افزایش دهد. بنابراین بازار در حال حاضر بین دو نیروی متضاد-سیاست انقباضی فدرال رزرو و ریسک‌های ژئوپلیتیک-در نوسان است.

این شرایط باعث نوسانات گسترده در قیمت‌های لحظه‌ای طلای داخلی شده و قیمت هر تمیز طلای ۸ کیلومتری (۱۸ عیار) در بازه‌های ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان نوسان داشته است. لازم است سرمایه‌گذاران با پیامدهای هر دو سناریو آشنا شوند و در تصمیم‌گیری خود عوامل کلان اقتصادی و ژئوپلیتیک را هم‌زمان در نظر بگیرند





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