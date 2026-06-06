تأثیر تحولات لبنان بر مذاکرات ایران و آمریکا

تحلیل نقش لبنان و حزب‌الله در تعیین سرنوشت گفت‌وگوهای تهران و واشینگتن و بررسی دیدگاه‌های کارشناسی درباره اولویت‌بندی در مذاکرات.

بی‌تردید یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر آینده مناسبات ایران و آمریکا ، تحولات لبنان و سرنوشت تقابل میان حزب‌الله و اسرائیل است. در شرایط کنونی، پرونده لبنان دیگر صرفا یک بحران محلی یا حتی یک منازعه میان حزب‌الله و اسرائیل تلقی نمی‌شود، بلکه به یکی از گره‌های تعیین‌کننده در معادلات امنیتی و دیپلماتیک منطقه تبدیل شده است.

این گره‌ها می‌تواند بر مسیر مذاکرات تهران و واشینگتن، دستیابی به تفاهم سیاسی و حتی احتمال بازگشت طرفین به چرخه تقابل و درگیری نظامی تأثیر مستقیم بگذارد. با این حال، حل و مدیریت تنش‌ها چندان آسان نیست.

توافق روز پنجشنبه میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا، نه‌تنها نتوانست به کاهش تنش‌ها منجر شود، بلکه ذیل مخالفت صریح حزب‌الله با مفاد توافق و تداوم حملات متقابل طرفین در روزهای پنجشنبه و جمعه، بار دیگر شکنندگی وضعیت موجود در لبنان را آشکار کرد. این واقعیت مؤید آن است که حتی در صورت حصول توافق‌های سیاسی میان بیروت و تل‌آویو، تا زمانی که بازیگران مؤثر میدانی نسبت به آن اجماع نداشته باشند، امکان تثبیت آتش‌بس و حرکت به سوی ثبات پایدار وجود نخواهد داشت.

از این منظر، تداوم وضعیت کنونی لبنان و تشدید درگیری‌ها همچنان به‌مثابه استخوانی لای زخم مذاکرات ایران و آمریکا باقی خواهد ماند. این عامل هر لحظه می‌تواند روند گفت‌وگوهای تهران-واشینگتن را با اختلال مواجه سازد و هزینه‌های سیاسی و امنیتی جدیدی بر طرفین تحمیل کند. به‌ویژه آنکه اسرائیل نیز به‌خوبی دریافته است تشدید فشار بر حزب‌الله و حفظ تنش در جبهه لبنان می‌تواند بر فضای مذاکرات تهران و واشینگتن اثرگذار باشد.

از این رو هر زمان کفه دیپلماسی سنگین‌تر شود، اسرائیل با تشدید حملات در لبنان همه چیز را به‌عمد و آگاهانه مختل می‌کند تا مجددا شکست مذاکرات و سایه جنگ علیه ایران کلید بخورد. بنابراین مادامی که پرونده لبنان به یک راه‌حل پایدار و مورد پذیرش همه بازیگران اصلی نرسد، بعید است مذاکرات ایران و آمریکا بتواند با اطمینان و ثبات کامل مسیر خود را طی کند.

در همین راستا، دیدگاه‌های محمدعلی مهتدی و ابوالقاسم دلفی به عنوان دو تحلیلگر برجسته، تصویری دقیق‌تر از تأثیر این تحولات بر روند دیپلماسی و تنش‌های منطقه‌ای ارائه می‌دهد. محمدعلی مهتدی بر این باور است که لبنان و حزب‌الله بخش جدایی‌ناپذیری از معادله مذاکرات میان ایران و آمریکا را تشکیل می‌دهند.

وی به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه ایران، آقای عراقچی، اشاره می‌کند که اگر روند تحولات در لبنان متوقف نشود و اسرائیل بخواهد به مناطق جنوبی بیروت وارد شود، ایران ناچار به اقدام علیه اسرائیل خواهد شد. در مقابل، ابوالقاسم دلفی، سفیر پیشین ایران در فرانسه و بلژیک، بر ضرورت اولویت‌بندی دقیق در مذاکرات و تمرکز بر منافع ملی تأکید می‌کند.

به باور وی، نباید پرونده لبنان به‌صورت منفرد ذیل مذاکرات ایران و آمریکا دنبال شود، بلکه باید در قالب یک چارچوب چندجانبه و از طریق ائتلاف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مدیریت شود. دلفی همکاری با بازیگرانی همچون فرانسه و سایر قدرت‌های مؤثر را زمینه‌ساز تنظیم موازنه‌ای واقع‌بینانه‌تر در معادلات لبنان و کاهش هزینه‌های سیاسی و امنیتی برای ایران می‌داند. این دو دیدگاه نشان می‌دهد که هرچند لبنان نقشی کلیدی در مذاکرات دارد، اما راهبردهای متفاوتی برای مدیریت آن وجود دارد.

در نهایت، آنچه مسلم است این است که تحولات لبنان به یکی از عوامل تعیین‌کننده در سرنوشت مذاکره یا تقابل احتمالی میان ایران و آمریکا تبدیل شده و هرگونه پیشرفت در دیپلماسی نیازمند توجه جدی به این پرونده پیچیده است





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