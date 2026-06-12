تأثیر فرهنگ ایرانی بر جوامع مهاجرپذیر

در این یادداشت تفصیلی، ابعاد گوناگون، ژرف و ملموس تأثیرات فرهنگ ایرانی بر جوامع مهاجرپذیر را کالبدشکافی می کنیم.

فرهنگ ایرانی با پیشینه ای چند هزار ساله و لایه های عمیق تاریخی، مذهبی و اسطوره ای، از آن دست فرهنگ هایی است که در جابجایی های جغرافیایی، رنگ نمی بازد.

مهاجرت ایرانیان، به ویژه در چند دهه اخیر، پدیده ای فراتر از انتقال نیروی کار یا جابجایی جمعیت بوده است؛ این جریان، در واقع انتقال یک زیست جهان فرهنگی به قلب جوامع غربی و توسعه یافته (مانند آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا) است. جامعه مهاجر ایرانی به دلیل بهره مندی از سطح تحصیلات بالا، توان اقتصادی نسبی و علاقه به حفظ هویت، به جای هضم شدن در فرهنگ میزبان، راه ادغام پویا و اثرگذار را انتخاب کرده است





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