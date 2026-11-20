دادگاه لندن تعیین کرد محاکمه محمد احمد عبدالکریم و نعمان اصغیر، متهمان پرونده جاسوسی پایگاه فرفورد، از آذر ماه آینده آغاز شود و آنها اتهامات را رد کردند.

دو مرد بریتانیا یی به نام‌های محمد احمد عبدالکریم و نعمان اصغیر ، که متهمان اصلی در پرونده مرتبط با پایگاه هوایی فرفورد هستند، روز جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵ در دادگاه اولد بیلی لندن حاضر شدند. این دو شخص در جلسه امروز محاکمه خود، کلیه اتهامات سنگین امنیتی و جاسوسی علیه خود را رد کردند. دادگاه لندن با بررسی مدارک اولیه، زمان برگزاری محاکمه اصلی این دو متهم را برای آذر ماه سال آینده تعیین کرده است.

جزئیات اتهامات و نقش عبدالکریم در جاسوسی

محمد احمد عبدالکریم، ۲۴ ساله، از طریق ارتباط تصویری در دادگاه حاضر شد و روی صندلی چرخ‌دار نشسته بود. وکیل او اعلام کرد که متهم با مشکل تکلم مواجه است اما عبدالکریم که با وثیقه آزاد است، به اتهام همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شده است. دادستانی بریتانیا ادعا کرده که او با فردی به نام علی که خارج از کشور ساکن است، همکاری داشته و به عنوان واسطه فعالیت می‌کرده است.

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بر اساس گزارش‌های دادستانی، این فرد در راستای منافع جمهوری اسلامی عمل می‌کرده و برای اجرای عملیات اطلاعاتی اقدام به خرید تجهیزات کرده است. گزارش روزنامه استاندارد لندن نشان می‌دهد که عبدالکریم در چند نوبت مجموعا حدود ۷۰ هزار پوند وجه از فردی به نام علی دریافت کرده است. مقامات قضایی بریتانیا مدعی هستند که این مبالغ بابت خدمات جاسوسی و تهیه اطلاعات برای منافع تهران پرداخت شده است.

نقش نعمان اصغیر و عملیات تصویربرداری

نعمان اصغیر، ۲۵ ساله، متهم به اقدام مستقیم در عملیات جاسوسی در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد شده است. طبق اتهامات مطرح شده، او روز ۳۱ مرداد ماه و به درخواست فردی به نام علی، از محوطه این پایگاه نظامی مهم تصویربرداری کرده است. اتهام اصلی وارد شده به اصغیر، ورود غیرمجاز به مکانی حفاظت‌شده با هدفی مغایر با امنیت ملی بریتانیا است.

این پرونده ریشه در رویداد پنجم مهر ماه سال جاری دارد که در آن پنج مرد با سه خودروی ون حامل بشکه‌های بنزین در نزدیکی پایگاه فرفورد مشاهده شدند. پلیس ضدتروریسم بریتانیا پس بازرسی از خودروها هیچ ماده منفجره یا بمب دست‌ساز پیدا نکرد، اما تحقیقات امنیتی نشان داد که این رویداد می‌تواند بخشی از یک عملیات اطلاعاتی بزرگتر باشد. پلیس بریتانیا پرونده را مستقیماً به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط می‌داند.

واکنش‌ها و پیامدهای امنیتی پایگاه فرفورد

پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی بریتانیا یک سایت استراتژیک است که نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا و ارتش آمریکا از آن استفاده می‌کنند. این پایگاه در جریان جنگ سال جاری علیه ایران برای استقرار بمب‌افکن‌های آمریکایی مورد استفاده قرار گرفته بود. گزارش رویترز حاکی از آن است که پس از بازداشت پنج نفر نزدیک این پایگاه، بمب‌افکن‌های بی-۱ آمریکا به دلایل امنیتی از فرفورد خارج شدند.

با وجود ادعاهای مقامات قضایی بریتانیا و آمریکا مبنی بر سازماندهی عملیات به نمایندگی از جمهوری اسلامی، سفیر جمهوری اسلامی در لندن هرگونه ارتباط تهران با این پرونده را قاطعانه رد کرده است. مقامات ایرانی بر بی‌اساسی بودن اتهامات تأکید داشته و این اقدامات را بخشی از بازی‌های سیاسی غرب علیه ایران می‌دانند.

تاریخ‌های کلیدی محاکمه و وضعیت فعلی متهمان

قاضی دادگاه در جلسه روز جمعه اعلام کرد که محاکمه چهار هفته‌ای متهمان از اول آذر ۱۴۰۶ در دادگاه وولویچ لندن آغاز خواهد شد. این تاریخ مشخص نقطه شروع رسیدگی رسمی و تخصصی به مدارک و شواهد ارائه شده توسط طرفین است. همچنین یک جلسه مقدماتی دیگر برای ۲۷ فروردین ۱۴۰۶ تعیین شده است تا پیش‌نیازهای محاکمه فراهم شود.

در حال حاضر وضعیت متهمان متفاوت است. نعمان اصغیر همچنان در بازداشت به سر می‌برد و دسترسی به آزادی موقت ندارد. در مقابل، محمد احمد عبدالکریم با قرار وثیقه در وضعیت آزاد به سر می‌برد و می‌تواند در محدوده مشخصی حرکت کند. پرونده این دو نفر همچنان تحت نظارت شدید نهادهای امنیتی بریتانیا قرار دارد.