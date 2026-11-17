ادعای محسن اربابیان درباره منحرف کردن ابرها توسط آمریکا و اسرائیل با شواهد علمی و توضیحات سازمان هواشناسی در تضاد است. بررسی فنی این موضوع.

ادعاهای اخیر مبنی بر دستکاری عمدی آب‌وهوا و منحرف کردن ابرهای باران‌زا از آسمان ایران توسط قدرت‌های خارجی، بارها توسط نهادهای علمی و هواشناسی رد شده است. محسن اربابیان ، کارشناس منابع آب ، در ماه مرداد سال ۱۴۰۴ در مصاحبه‌ای با کانال یوتیوب خط انرژی، ادعا کرد که آمریکا و اسرائیل بیش از چهار دهه است با استقرار دستگاه‌هایی در شرق ترکیه، ابرها را منحرف می‌کنند تا خشک‌سالی ایجاد شود. این ادعا با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و مقایسه وضعیت دریاچه ارومیه با دریاچه وان، در فضای مجازی بازنشر شد، اما سازمان هواشناسی و وزارت نیرو آن را کاملاً بی‌پایه دانستند.

تضاد ادعای محسن اربابیان با واقعیت‌های علمی هواشناسی

ادعای مطرح شده توسط محسن اربابیان در تضاد کامل با اصول فیزیک جو و دانش هواشناسی است. سامانه‌های بارشی که از مدیترانه، اقیانوس اطلس یا شمال به سمت ایران حرکت می‌کنند، حامل انرژی عظیمی هستند که هزاران برابر بیشتر از کل توان تولیدی بشر یا هر تأسیسات زمینی موجود است. سازمان جهانی هواشناسی (WMO) و سازمان هواشناسی کشور تأکید کرده‌اند که هیچ فناوری شناخته‌شده‌ای قادر به تغییر مسیر توده‌های هوای بزرگ، جلوگیری از ورود ابرهای باران‌زا در مقیاس منطقه‌ای یا قاره‌ای نیست.

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تصاویر آسمان در مناطق مرزی که گاهی به عنوان شواهد دستکاری ارائه می‌شوند، معمولاً پدیده‌های طبیعی هستند. این تصاویر اغلب نشان‌دهنده ابرهای موجی (undulatus)، رد سوخت هواپیما یا الگوهای ابر ناشی از جریان‌های کوهستانی هستند که در مناطق مرزی کوهستانی بین ایران و ترکیه کاملاً رایج‌اند. این پدیده‌ها هیچ ارتباطی به فناوری‌های ناشناخته یا عملیات‌های جنگ روانی ندارند.

بررسی علمی تکنیک‌های بارورسازی ابر و محدودیت‌های آن

بارورسازی ابر یک فرآیند واقعی اما بسیار محدود است که فقط روی ابرهایی که از قبل نزدیک به بارش هستند، عمل می‌کند. در این روش با پخش ذراتی مانند یدید نقره یا نمک، می‌توان بارش را در مقیاس محلی، معمولاً تا حدود صد کیلومتر، اندکی افزایش داد. این افزایش در شرایط ایده‌آل، تقریباً بین پنج تا بیست درصد متغیر است.

این تکنیک محلی نمی‌تواند یک سامانه بارشی را از مسیر خود منحرف کند، ابر را از آسمان صاف بسازد یا جریان‌های جوی در مقیاس مرزی ایران و ترکیه را کنترل کند. کارشناسان ترکیه‌ای نیز صراحتاً تأکید کرده‌اند که روش‌های بارورسازی ابر در کشورشان تأثیری بر سامانه‌های بزرگ غربی یا شمالی ندارد و صرفاً جنبه‌های محلی و محدودی دارد.

رد اساس تئوری توطئه فناوری HAARP و امواج رادیویی

ادعاهای مربوط به استفاده از امواج یا فناوری‌هایی مانند HAARP برای کنترل آب‌وهوا، کاملاً بی‌اساس است. HAARP یک تأسیسات تحقیقاتی در آلاسکا است که با امواج رادیویی لایه‌های بالایی جو، یعنی یونوسفر، که ده‌ها تا صدها کیلومتر بالاتر از سطح زمین قرار دارد، مطالعه می‌کند.

این امواج در تروپوسفر و استراتوسفر، جایی که هوا و بارش شکل می‌گیرد، جذب نمی‌شوند و توان آن‌ها در مقایسه با انرژی سامانه‌های جوی ناچیز است. هیچ شواهد معتبری وجود ندارد که HAARP یا فناوری‌های مشابه بتوانند آب‌وهوا را در مقیاس محلی یا منطقه‌ای کنترل کنند. ادبیات علمی بین تغییرات آب‌وهوایی محدود مانند کاهش تگرگ و ادعای کنترل کامل آب‌وهوا تمایز قائل می‌شود.

ریشه‌های واقعی خشک‌سالی و نقش تاریخچه سیاسی در گسترش شایعات

خشک‌سالی‌های اخیر ایران عمدتاً ناشی از عوامل اقلیمی طبیعی، نوسانات الگوهای جوی، تغییر اقلیم ناشی از گازهای گلخانه‌ای و مدیریت منابع آب داخلی است. ادعاهای مشابه در گذشته نیز مطرح شده است. محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق، در سال ۱۳۹۰ کشورهای غربی را به ایجاد خشک‌سالی با فناوری پیشرفته متهم کرد.

همچنین دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۳۸۷ اسرائیل را به عقیم‌کردن ابرها متهم نمود. سفارت ایران در افغانستان نیز در فروردین سال ۱۴۰۵ درباره نابودی مرکز تغییر اقلیم در امارات ادعایی منتشر کرد که از سوی رسانه‌های معتبر رد شد و سازمان هواشناسی آن را بی‌پایه دانست. مسئولان سازمان هواشناسی و وزارت نیرو در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بارها موضع رد و تکذیب داشته‌اند.