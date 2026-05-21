دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در کنفرانس خبری در جریان نشست ناتو در لاهه، ابهام و عدم قطعیت واشینگتن را عامل گستاخ شدن دشمنان آمریکا توصیف کرد. وی همچنین از کاهش شمار تیپ‌های رزمی ارتش آمریکا در اروپا و تعویق استقرار برنامه‌ریزی‌شده نیروها در لهستان خبر داد.

نسخه چاپی دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور آمریکا در میان پیت هگست، وزیر دفاع (چپ) و مارکو روبیو، وزیر خارجه (راست) در کنفرانس خبری در جریان نشست ناتو در لاهه، چهارم تیر ۱۴۰۴ دان بیکن، از جمهوری‌خواهان ارشد کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، در مصاحبه‌ای مفصل می‌گوید ابهام و عدم قطعیت واشینگتن می‌تواند دشمنان آمریکا، از جمله روسیه، ایران و چین را ‘گستاخ‌تر’ کند؛ آن هم در شرایطی که تنش‌ها در داخل ائتلاف ناتو رو به افزایش است.

این ژنرال سابق نیروی هوایی این اظهارات را در گفت‌وگو با رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی و هم‌زمان با اعلام پنتاگون درباره کاهش شمار تیپ‌های رزمی ارتش آمریکا در اروپا از چهار تیپ به سه تیپ و نیز تعویق استقرار برنامه‌ریزی‌شده نیروها در لهستان مطرح کرد





