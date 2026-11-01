بیژن رنجبر رتبه ۹۰ دانشگاه آزاد در جهان را اعلام کرد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اعلام ارتقای رتبه این دانشگاه به ۹۰ جهانی، از دانشجویان مدال‌آور تجلیل کرد و بر نقش نخبگان در پیشرفت کشور تاکید نمود.

بیژن رنجبر ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ، در آیین تجلیل از دانشجویان مدال‌آور و اعضای افتخارآفرین باشگاه فرهنگی ورزشی این دانشگاه حضور یافت و ضمن تبریک به این قهرمانان، دستاوردهای علمی و ورزشی آن‌ها را مورد تقدیر قرار داد. وی در این مراسم که با حضور پیشکسوتان، دانشجویان و خانواده‌های آن‌ها برگزار شد، بر اهمیت پیوند صنعت و دانشگاه و جایگاه ویژه نخبگان در توسعه کشور تاکید کرد.

ارتقای رتبه ۹۰ دانشگاه آزاد در رتبه‌بندی‌ها

رنجبر در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت دانشگاه‌های کشور از نظر رتبه‌بندی‌های بین‌المللی اشاره کرد و افزود: مؤسسه رتبه‌بندی RUR پایداری اقتصادی و شعبات خارجی را نیز در ارزیابی‌های خود مدنظر قرار می‌دهد. بر اساس این شاخص‌ها، دانشگاه‌هایی مانند هاروارد و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی که در زمره دانشگاه‌های غیردولتی و غیرخصوصی قرار دارند، معمولا جایگاه ویژه‌ای در این رتبه‌بندی‌ها به دست می‌آورند.

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وی با اعلام خبر خوش برای جامعه دانشگاهی گفت: سال گذشته دانشگاه آزاد اسلامی با کسب رتبه ۹۳ در زمره ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار داشت و خوشبختانه از سال گذشته تا کنون، با ارتقای جایگاه خود به رتبه ۹۰ رسیده است. این نشان می‌دهد که شما عزیزان در یک دانشگاه بسیار خوب و پیشرو مشغول به تحصیل هستید و این موفقیت حاصل تلاش مداوم اساتید و دانشجویان است.

پیام رهبری درباره نخبگی و توسعه علوم پایه

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه پیام اخیر مقام معظم رهبری پیامی بسیار مهم بود که برای نخبگان و دانشگاهیان کشور نصب‌العین قرار بگیرد، افزود: بر اساس این پیام، تأکیدات مؤکد حضرت آقا پیرامون توسعه علوم پایه، علوم انسانی و همچنین پیوند و ارتباط میان صنعت و دانشگاه، از محورهای کلیدی است. حضرت آقا در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع نخبگی را مطرح کرده و آن را موهبت و محبت الهی دانستند که شکر آن مسئولیت‌پذیری است.

وی با گسترش مفهوم نخبگی افزود: حضرت آقا فرمودند که هر برتری مثبتی می‌تواند مصداقی از نخبگی به شمار رود. با تعریف فوق، شما حضرات عزیز، مدال‌آوران ورزشی و نخبگان علمی جامعه هستید. همچنین مردم مبعوثی که با بیش از ۲۳۰ شب حضور مداوم در میادین و خیابان‌ها در راستای اقتدار نظام، از چهره‌های ماندگار و مایه افتخار کشور به شمار می‌آیند نیز مصداق بارز نخبگی و غیرت هستند.

تجلیل از اراده و مبارزه با خود در قهرمانی

بیژن رنجبر تصریح کرد که هدف از این تجلیل، تقدیر از صرفِ یک قطعه فلز یعنی مدال نیست، بلکه اراده، انضباط، صبوری، امید و پایداری شماست که در پس این مدال‌ها تجلی یافته است. وی خاطرنشان کرد که پیش از آنکه شما عزیزان بر این سکوهای افتخار بایستید، بر روی سکوی پیروزی بر خویشتن ایستاده‌اید و این پیروزی و غلبه بر خود، موضوع ساده‌ای نیست.

وی افزود: این مبارزه در واقع جدال با خویشتن خویش بوده است؛ مسیری که در آن از آسایش و تفریحات خود گذشته و زحمات فراوانی را متحمل شده‌اید. نه تنها خود شما، بلکه والدین محترمتان نیز زحمات بسیار زیادی برایتان کشیده‌اند، پا به پای شما خون دل خورده‌اند و چه بسا بارها شکست را تجربه کرده‌اید، اما مهم این بوده که هر بار با عزم راسخ دوباره برخاسته‌اید.

علم ترمودینامیک و مدیریت انرژی در ورزش

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از دیدگاه علمی یکی از مهم‌ترین مفاهیم در طبیعت یعنی انرژی را مطرح کرد و توضیح داد که صرف داشتن انرژی برای انجام کار کافی نیست، بلکه کیفیت انرژی و چگونگی تبدیلش به کار مفید از اهمیتی اساسی برخوردار است. این قاعده در میدان ورزش نیز که شما عزیزان در آن حضور دارید کاملا صادق است.

وی بیان کرد: انرژی اولیه شما استعداد و انگیزه است، و این استعداد و انگیزه بایستی جهت داده شود، بایستی هدایت شود. لذا آنچه این استعداد را به پیروزی و افتخار تبدیل می‌کند، همان انضباط، تمرین، دانش، مدیریت صحیح انرژی و هدفمندی است. معنای قهرمان این نیست که بگوییم هرکس توانایی جسمی بیشتر یا انرژی فزون‌تری دارد، بلکه قهرمان کسی است که هنر تبدیل این انرژی را به کار کرد مفید و سپس به افتخار داشته باشد.

انسان به عنوان سیستم باز و تعامل با جامعه

رنجبر تشریح کرد که یکی دیگر از مفاهیمی که در علم ترمودینامیک وجود دارد بررسی سیستم‌ها است که سیستم‌ها یا ایزوله یا بسته هستند و یا باز. وقتی از سیستم باز سخن می‌گوییم، منظور سیستمی است که با محیط خود تبادل انرژی و ماده دارد. انسان نیز یک سیستم باز است و این سیستم برای ادامه حیات، رشد و حفظ نظم خود، در تعاملی پویا و در مواجهه سازنده با محیط معنا پیدا می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شما قهرمانان، سال‌ها انرژی مورد نیاز خود را از والدین‌تان دریافت کرده‌اید و باید بسیار سپاسگزار پدر و مادران، مربیان، اساتید، دوستان و محیط جامعه باشید. امروز بخشی از این سرمایه را در قالب افتخارآفرینی به جامعه و مردم بازمی‌گردانید. حضور ارزشمند شما عزیزان در میادین مختلف و صحنه‌های گوناگون بین‌المللی که پرچم مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران را بالا می‌برید، باعث افتخار ماست و ان‌شاءالله که در دانشگاه آزاد اسلامی تأثیرگذاری عمیقی خواهید داشت.