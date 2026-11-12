بیوگرافی ایلان ماسک و راه رسیدن به ثروت ۲۰۰ میلیارد دلاری

روایت کامل زندگی ایلان ماسک، از تولد در پرتوریا تا ساخت تسلا و اسپیس ایکس و رسیدن به ثروت ۲۰۰ میلیارد دلاری. بررسی دقیق شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کلیدی.

ایلان ماسک ، کارآفرین و سرمایه‌گذار مشهور، زاده سال ۱۹۷۱ میلادی در شهر پرتوریا است. او از سنین پایین به فناوری و نوآوری علاقه‌مند شد و اولین کامپیوتر خود را در ۱۰ سالگی خریداری کرد. برنامه‌نویسی را به صورت خودآموز آموخت و از سن ۱۲ سالگی فروش بازی ویدیویی که خودش ساخته بود را آغاز نمود.

شروع کارآفرینی و فروش Zip2

ماسک در سال ۱۹۹۵ میلادی شرکت Zip2 را به همراه برادرش کیمبال ماسک راه‌اندازی کرد. این استارتاپ نرم‌افزاری را برای کسب‌وکارهای محلی طراحی کرده بود تا در فضای اینترنت حضور داشته باشند. برادران ماسک در فوریه ۱۹۹۹ این شرکت را به مبلغ ۳۰۷ میلیون دلار فروختند. سهم ایلان ماسک در آن زمان که ۲۷ سال داشت، حدود ۲۲ میلیون دلار از این معامله بود.

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تاسیس پی‌پال و فروش به eBay

ایلان ماسک پس از موفقیت Zip2، شرکت X.com را تاسیس کرد که بعداً به پی‌پال تبدیل شد. این سیستم پرداخت آنلاین تحت رهبری او به سرعت رشد کرد. غول اینترنتی eBay در سال ۲۰۰۲ این شرکت را با قیمت ۱.۵ میلیارد دلار خرید. هنگام فروش، ۱۱.۷ درصد سهام پی‌پال متعلق به ایلان ماسک بود و این معامله حدود ۱۷۵ میلیون دلار برای او سود داشت.

انقلاب فضایی با تاسیس اسپیس ایکس

ماسک در سال ۲۰۰۲ میلادی شرکت اسپیس ایکس را با هدف ایجاد انقلابی در سفرهای فضایی تاسیس کرد. این شرکت توانست فناوری موشک‌های قابل استفاده مجدد را متحول کند و هزینه‌های مرتبط با اکتشافات فضایی را کاهش دهد. موفقیت‌های این شرکت باعث عقد قراردادهای بزرگی با ناسا شد.

رهبری تسلا موتورز و افزایش ثروت

ایلان ماسک در سال ۲۰۰۴ میلادی به تسلا موتورز پیوست و در سال ۲۰۰۸ به عنوان مدیرعامل فعالیت خود را آغاز کرد. تحت رهبری او، تسلا به تولیدکننده پیشرو خودروهای الکتریکی تبدیل شد و در سال ۲۰۲۰ عنوان ارزشمندترین خودروساز جهان را کسب نمود. رشد سرسام‌آور قیمت سهام تسلا به ویژه از سال ۲۰۲۰ به بعد، نقش مهمی در افزایش ثروت ماسک داشت.

سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و شرکت‌های جدید

ماسک در سال ۲۰۱۶ شرکت نورالینک را پایه‌گذاری کرد که بر توسعه رابط‌های میان مغز و ماشین تمرکز دارد. او در سال ۲۰۲۳ میلادی شرکت ایکس‌ای‌آی را راه‌اندازی کرد که بر فناوری‌های پیشرفته هوش مصنوعی مانند پردازش زبان طبیعی و بینایی کامپیوتر تمرکز دارد. خرید توییتر در سال ۲۰۲۲ به قیمت ۴۴ میلیارد دلار نیز از سرمایه‌گذاری‌های مهم اوست.

دارایی خالص ایلان ماسک به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار رسید. قراردادهای دولتی نیز در انباشت این ثروت نقش مهمی داشتند. نورالینک برای کاربردهای نظامی از وزارت دفاع بودجه دریافت کرد و تسلا از حمایت‌های دولتی برای فناوری‌های خودروهای خودران بهره‌مند شد. در سال ۲۰۲۰ میلادی ثروت ماسک بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار افزایش یافت.