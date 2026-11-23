زندگی و فعالیت هنری غلامرضا نیکخواه سینما و تلویزیون، از تولد در بوشهر تا بازی در آثار ماندگار مهران مدیری و سینمای ایران را بشناسید.

غلامرضا نیکخواه سینما و تلویزیون در تاریخ اول فروردین سال ۱۳۲۷ در شهر بوشهر به دنیا آمد. این هنرمند پیشکسوت که تخصص اصلی او کارشناسی خودرو در گمرک بود، با تحصیلات لیسانس علوم سیاسی و لیسانس کارگردانی، مسیری متفاوت را برای ورود به عرصه هنر انتخاب کرد. او از سال ۱۳۴۵ فعالیت حرفه‌ای خود را در شهر تولدش بوشهر آغاز کرده و به اجرای نقش‌های تئاتر پرداخته است.

سفر تحصیلی و ورود به تلویزیون

نیکخواه پس از چندین سال زندگی در بوشهر، برای ادامه تحصیل به تهران مهاجرت کرد. تجربه او در تلویزیون از سال ۱۳۶۷ با ایفای یک نقش کوتاه در شبکه دو آغاز شد. در همان سال، او با همکاری اسماعیل پوررضا برنامه‌ای کار مناسبتی برای مخاطبان کودک و نوجوان تولید کرد که نخستین گام‌های جدی او در تولیدات تلویزیونی بود.

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در سال ۱۳۷۱ نیکخواه با همکاری معینی یاسینی همکاری داشت و از طریق این ارتباط با علی عمرانی و داریوش کاردان آشنا شد. حضور موفق او در برنامه معینی یاسینی باعث شد تا علی عمرانی برای بازی در برنامه نوروز ۷۲ از او دعوت کند. در همین زمان، مهران مدیری نیز از طریق داریوش کاردان به این برنامه دعوت شد و آشنایی طولانی‌مدت رضا نیکخواه با مهران مدیری در این مقطع شکل گرفت.

همکاری با مهران مدیری و سینما

پس از اجرای برنامه نوروز ۷۲، رضا نیکخواه به یکی از چهره‌های ماندگار آثار مهران مدیری تبدیل شد. او در بسیاری از سریال‌های طنز محبوب مانند پرواز ۵۷، جنگ ۷۷ و مرد هزارچهره بازی کرد که باعث شهرت فراوان او در میان مخاطبان شد. این همکاری‌ها نشان‌دهنده توانمندی بازیگری نیکخواه در نقش‌های کمدی و اجتماعی است.

فعالیت سینمایی غلامرضا نیکخواه به صورت جدی‌تر در سال ۱۳۸۸ با فیلم سینمایی طهران تهران آغاز شد. او علاوه بر بازی در آثار تلویزیونی، سابقه حضور در فیلم‌های سینمایی دیگری را نیز در کارنامه خود دارد. این فیلم‌ها شامل رحمان ۱۴۰۰ و آینه بغل هستند که به تنوع هنری او افزود.

سوابق هنری و نمایش خانگی

نیکخواه در مجموعه‌های نمایش خانگی نیز بازی‌های درخشان داشته است. سریال‌های چای نت، دنگ و فنگ روزگار، آقا و خانم سنگی، مرد دوهزارچهره، بزنگاه، به همین سادگی و جیران از جمله آثار تلویزیونی اوست. او در مجموعه‌های نمایش خانگی مانند عطسه، شوخی کردم، ویلای من و قهوه تلخ نیز حضور داشته است.

متن خبری اصلی همچنین به سایر مطالب روزنامه شرق در تاریخ دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵ اشاره دارد. این مطالب شامل واکنش نامجو به برگزاری کنسرت در ایران و پیش‌بینی بورس برای آن تاریخ است. همچنین در متن به مهدی گلشنی و استادی او در پیوند فیزیک و فلسفه علم اشاره شده است.