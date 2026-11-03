بیمه سلامت ایران: چالش تأمین منابع مالی و پیشنهاد حمایت از بیماران خاص

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران از نیاز به ۱۸۲ هزار میلیارد تومان بودجه سال ۱۴۰۵ و پیشنهاد ۵۰ هزار میلیارد تومان برای بیماران خاص خبر داد.

محمد مهدی ناصحی ، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، در برنامه صف اول با تأکید بر اهمیت تأمین منابع مالی پایدار برای ارائه خدمات مطلوب به بیمه‌شدگان، اعلام کرد که برای سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۸۲ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم. تاکنون ۹۲.۴ هزار میلیارد تومان از این مبلغ تخصیص یافته است و او پرداخت‌های سازمان را برای حدود چهار سال و نیم به‌روز دانست، اما افزود که افزایش تورم و رشد هزینه‌های حوزه سلامت، مدیریت منابع را با دشواری‌هایی مواجه کرده است.

چالش‌های تأمین منابع مالی سازمان

ناصری گفت که با حمایت دولت و مجلس، در بودجه سال ۱۴۰۵ مبلغ ۸۵ هزار میلیارد تومان سهام برای کمک به تأمین منابع سازمان در نظر گرفته شده است، اما این منابع تاکنون نقد نشده‌اند. امیدواریم فرآیند نقدشوندگی این سهام هرچه سریع‌تر انجام شود تا امکان پرداخت مطالبات مراکز درمانی و سایر ارائه‌دهندگان خدمات سلامت فراهم شود. جامعه پزشکی همواره مسئولیت‌پذیری و تعهد حرفی خود را نشان داده است، اما مشکلات مالی و تأخیر در پرداخت مطالبات می‌تواند بر کیفیت خدمات ارائه‌شده تأثیر بگذارد. از این رو، تأمین به‌ موقع منابع و پرداخت مطالبات مراکز درمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

Also read تیم ملی یک سال پیرتر در جام ملت‌های آسیا!/ تکلیف قلعه‌نویی چه می‌شود؟

پوشش بیمه‌ای برای ناباروری و پیوند اعضا

ناصری در ادامه با اشاره به موضوع پوشش هزینه‌های پیوند اعضا گفت که خدمات مربوط به پیوند اعضا در چارچوب ضوابط حمایتی موجود تحت پوشش قرار دارند. در شورای عالی بیمه نیز موضوع پیوند قلب با هدف بهره‌مندی از حمایت‌های مشابه سایر پیوندها و تخصیص منابع بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است. فرآیند مربوط به تعیین هزینه‌ها به روش گلوبال انجام شده و لازم است مراحل تصویب آن تکمیل شود تا امکان اجرای پوشش مورد نظر فراهم شود. در یک سال گذشته، پوشش بیمه‌ای خدمات درمان ناباروری حفظ شده و در برخی موارد نیز ارتقا یافته است.

حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به پوشش بیمه‌ای حدود ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور، از پیشنهاد اختصاص حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج در سال آینده خبر داد. اعتبار این صندوق حدود ۱۵ همت است و تاکنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق هزینه شده است. این حمایت‌ها نقش مؤثری در کاهش پرداخت از جیب بیماران داشته و بخش عمده هزینه‌های صندوق مربوط به دارو و بیماری سرطان است.

توسعه خدمات پیشگیرانه و هوشمندسازی

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران تأمین منابع پایدار را مهم‌ترین چالش پیش روی این سازمان دانست و با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری، اظهار کرد که بخشی از منابع و برنامه‌های حوزه سلامت باید به سمت پیشگیری، غربالگری و شناسایی زودهنگام بیماری‌ها هدایت شود. کنترل بیماری‌های مزمنی مانند دیابت و فشار خون می‌تواند از بروز عوارض و هزینه‌های سنگین درمانی در آینده جلوگیری کند. با تقویت برنامه‌های پیشگیرانه، توسعه خدمات هوشمند، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و تأمین منابع مالی کافی، می‌توان ضمن مدیریت هزینه‌ها، سطح خدمات ارائه‌شده به بیمه‌شدگان را ارتقا داد و حمایت مؤثرتری از سلامت مردم به عمل آورد.