بیمارستان پر از خون بود: مجروحانی در حمله موشکی به لامرد

در حمله موشکی به لامرد، بیمارستان پر از خون بود و عفونتهای ناشی از ترکشهای آلوده و سمی گزارش شده است. همچنین، در لیست پزشکی قانونی درباره مجروحان و جانباختگان حمله موشکی به لامرد، ترکش در زانو، ترکش در پا در ساق در پهلو، قطع شریان، فلج نخاعی، نابینایی و... آمده است.
هر کدام از شاهدان حمله به لامرد روایتهای خود از حمله به این شهر را دارند اما یک جمله در میان سخنانشان بیشتر از همه تکرار شده است: «بیمارستان پر از خون بود.
» برخی آنها از عفونتهای چندین باره زخمهای ناشی از ترکشهای آلوده و سمی سخن میگویند و رییس بیمارستان حاج محمود حاج حیدر لامرد هم تایید میکند که آن عفونتها متفاوت بوده و طبق گفتهها مسمومیت با سرب هم وجود داشته است. در لیست پزشکی قانونی درباره جزییات مجروحان و جانباختگان حمله موشکی به لامرد آمده است: «ترکش در زانو، ترکش در پا در ساق در پهلو، قطع شریان، فلج نخاعی، نابینایی و...
» به گزارش اعتماد، در ساعت ۵ عصر روز نهم اسفند هنوز آن ۷۲۰ هزار ترکش «تنْگْسْتِن» که در بدنه موشکهای امریکایی قرار داشت بالای شهر لامرد رها نشده بود
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