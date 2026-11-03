ائتلاف بزرگی از سازمان‌ها با هشدار درباره آمادگی سنتکام و تهدیدات ترامپ، از کنگره آمریکا خواستند برای جلوگیری از استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران مداخله کند.

بیش از ۲۰۰ سازمان آمریکایی و بین‌المللی در یک اقدام هماهنگ از کنگره ایالات متحده آمریکا خواسته‌اند تا برای جلوگیری از استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در رویارویی با ایران مداخله کنند.

این درخواست بزرگ در پاسخ به اظهارات اخیر تاکر کارلسون، مجری رسانه‌ای آمریکایی، درباره احتمال روی آوردن دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، به این گزینه خطرناک مطرح شده است.

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هم‌زمان با انتشار گزارش‌هایی درباره آمادگی نیروی سنتکام برای دور تازه‌ای از حملات نظامی، این ائتلاف نگرانی‌های عمیق خود را نسبت به وضعیت فعلی اعلام کرده است.

الزام قانون‌گذاران برای توقف سیاست‌های خطرناک

این اقدام که به رهبری ائتلاف بازگشت از لبه پرتگاه صورت گرفته است، تأکید می‌کند که اعلام قبلی ترامپ در ۱۵ اکتبر مبنی بر عدم استفاده از سلاح هسته‌ای، تضمین کافی در این زمینه نیست.

سازمان‌های یادشده با ابراز نگرانی از احتمال ازسرگیری عملیات نظامی، خاطرنشان کردند که قانون‌گذاران باید اقدام‌های عملی انجام دهند تا مانع اتخاذ چنین تصمیمی شوند.

اشاره به تهدیدات پس از انتخابات و نوسانات موضعی

این سازمان‌ها در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، به تهدیدات ترامپ درباره وارد کردن ضربات سنگین به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اشاره کردند.

اهمیت این انتخابات به عنوان یک همه‌پرسی درباره عملکرد ترامپ و رویکرد او نسبت به جنگ با ایران، در تحلیل‌های صورت گرفته مورد توجه قرار گرفته است.

این نهادها هشدار دادند که نوسان در مواضع و اظهارات رئیس‌جمهوری، اتخاذ موضعی روشن از سوی کنگره را ضروری می‌کند تا از تشدید تنش‌ها جلوگیری شود.

واکنش جامعه جهانی و آمادگی نظامی در خاورمیانه

در حاشیه این تحولات، گزارش‌ها حاکی از آن است که سنتکام برای ازسرگیری حملات به ایران آماده شده است و آغاز عملیات در گرو دریافت چراغ سبز از دونالد ترامپ خواهد بود.

جامعه جهانی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی عمدتاً نظاره‌گر بوده است، اما فشار بر دولت آمریکا برای متوقف کردن سیاست‌های تهاجمی افزایش یافته است.

موضع ایران و پیامدهای منطقه‌ای در راه

مقامات و کارشناسان تأکید دارند که ملت ایران صلح‌طلب است، اما زیر بار زور و تحمیل نمی‌رود و از جنگ استقبال نمی‌کند، اما مَرد جنگ است.

ادامه رفت و آمد میانجی‌ها نشان می‌دهد که هنوز به نقطه بی‌بازگشت نرسیده‌ایم و دیپلماسی همچنان ابزار اصلی برای کنترل اوضاع است.

شناسایی عامل تیراندازی مرگبار به رئیس اداره آب دزپارت و دستور بازداشت متهم متواری، نیز از دیگر رویدادهای امنیتی داخلی است که در این بازه زمانی گزارش شده است.