بیستوسومین دوره جام جهانی فوتبال و نخستین دوره با حضور 48 تیم، از امشب با دیدار تیمهای مکزیک و آفریقای جنوبی در ورزشگاه آزتکای مکزیکوسیتی آغاز میشود. این دوره با افزایش تعداد تیمها به 48 کشور، ساختار جدیدی شامل 12 گروه چهار تیمی را تجربه میکند. همچنین تیم ملی ترکیه در گروه D با تیمهای ایالات متحده، استرالیا و پاراگوئه همگروه است و برنامه دیدارهای این تیم به شرح زیر اعلام شده است:20 ژوئن 2026: ترکیه - پاراگوئه (سنفرانسیسکو) ساعت 6:00 همچنین تیم ملی ایران در گروه G با تیمهای بلژیک، مصر و نیوزیلند رقابت خواهد کرد و برنامه بازیهای این تیم به این شرح است:21 ژوئن 2026: ایران - بلژیک (لسآنجلس) ساعت 22:00
بیستوسومین دوره جام جهانی فوتبال و نخستین دوره با حضور 48 تیم، از امشب با دیدار تیمهای مکزیک و آفریقای جنوبی در ورزشگاه آزتکای مکزیکوسیتی آغاز میشود.
جام جهانی 2026 به عنوان بزرگترین دوره تاریخ این رقابتها، به میزبانی مشترک سه کشور مکزیک، ایالات متحده آمریکا و کانادا برگزار میشود. این تغییر ساختاری باعث افزایش تعداد دیدارها و طولانیتر شدن رقابتها شده و انتظار میرود این دوره یکی از پربینندهترین رویدادهای ورزشی جهان باشد. مسابقات تا اواخر ژوئیه 2026 ادامه خواهد داشت و میلیونها هوادار فوتبال را در سراسر جهان پای تلویزیونها و ورزشگاهها خواهد کشاند
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