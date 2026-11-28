بیست و هشتمین مانور سراسری زلزله با شعار مدارس ایمن و جامعه تاب‌آور فردا یکشنبه هشتم آبان در ۱۲۰ هزار مدرسه با حضور ۱۶ میلیون دانش‌آموز برگزار می‌شود.

امید محترمی ، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور، با اعلام برگزاری بیست و هشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس در روز یکشنبه هشتم آبان خبر داد. این رویداد بزرگ با محوریت مدارس ایمن و جامعه تاب‌آور در ۱۲۰ هزار مدرسه در سراسر ایران و با حضور ۱۶ میلیون دانش‌آموز، معلم و والدین اجرا خواهد شد.

چرایی و زمان‌بندی مانور زلزله

به دلیل قرار گرفتن کشور در یک منطقه زلزله‌خیز و وقوع رخدادهای لرزه‌ای متعدد که تبعات اجتماعی و اقتصادی جدی دارند، سازمان مدیریت بحران تصمیم گرفته است برای ارتقای آمادگی عمومی و تربیت نسل آگاه، این مانور را برگزار کند. امید محترمی تاکید کرد که این اقدام یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای کشور محسوب می‌شود و هدف آن ایجاد ذهنیت پایدار و فرهنگ ایمنی در میان دانش‌آموزان است.

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نقش کلیدی وزارت آموزش و پرورش

اگرچه مدیریت راهبردی این مانور بر عهده سازمان مدیریت بحران کشور است، اما وزارت آموزش و پرورش نقش اصلی را در برگزاری آن ایفا می‌کند. شیوه‌نامه برگزاری این رویداد ماه‌هاست که با همکاری نهادهای مختلف در حال برنامه‌ریزی است و توسط وزیر کشور ابلاغ شده است. مدارس به عنوان هسته‌های پیشگیری و مدیریت بحران در نظر گرفته می‌شوند و ارزیابی سازه‌ای و مسیرهای خروج توسط خود مدارس و معلمان پیش از مانور انجام گرفته است.

همکاری سازمان‌های امدادی و اجرایی

در این مانور، سازمان هلال احمر متولی آموزش اصول پناه‌گیری و تخلیه ایمن است، در حالی که سازمان اورژانس محل‌های دسترسی آمبولانس‌ها و آموزش تریاژ و انتقال مصدومان را آماده کرده است. علاوه بر این، شهرداری‌ها، سازمان نوسازی، پلیس و صداوسیما نیز همکاری لازم را برای اجرای موفقیت‌آمیز این رویداد فراهم کرده‌اند تا دانش‌آموزان مهارت‌های خودامدادی و دگرامدادی را در ساعات طلایی اولیه وقوع حوادث بیاموزند.

تغییر رویکرد از تئوری به عمل و فرهنگ‌سازی

هدف نهایی این مانور تنها چند ثانیه تمرین پناه‌گیری نیست، بلکه تقویت حفظ آرامش و انجام اقدامات درست در لحظات حساس است. امید محترمی افزود که اگر دانش‌آموزان سنین پایین رفتار ایمنی را به صورت عملی تمرین کنند، می‌توانند به سفیران ایمنی در خانواده و جامعه تبدیل شوند. بنابراین، مدارس فقط مرکز آموزش تئوری نیستند و باید به پایگاه‌های پیشگیری تبدیل شوند.

اقدامات بعدی و برنامه‌های فرهنگی

امید محترمی خاطرنشان کرد که آمادگی یک‌روزه به دست نمی‌آید و نیازمند برنامه‌های مستمر در طول سال است. برنامه‌های آموزشی دیگری حداقل سالی یک بار در مدارس برگزار خواهد شد. همچنین فراخوان فرهنگی و هنری برای دریافت نقاشی، عکس و مقاله‌نویسی اعلام شده است که امکان ارسال آثار تا بیستم آذر مهلت دارد و این مانور نمادین، آغازگر یک فرهنگ ایمنی پایدار در کشور است.