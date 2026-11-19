علیرضا بیرانوند با دریافت جایزه بهترین بازیکن و مرضیه جعفری به عنوان بهترین مربی زن آسیا در مراسم سال ۲۰۲۶ در بانکوک مفتخر شدند.

علیرضا بیرانوند ، درратی تیم ملی ایران، روز پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ موفق شد عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال آسیا ۲۰۲۶ را کسب کند. این افتخار بزرگ در حالی رقم خورد که مرضیه جعفری ، سرمربی تیم ملی فوتبال زنان و باشگاه " خاتون بم"، نیز برای دومین بار پیاپی به عنوان بهترین مربی زن سال آسیا در همان مراسم معرفی شد.

جزئیات مراسم و دریافت جوایز در بانکوک

مراسم اهدای جوایز سالانه فدراسیون فوتبال آسیا در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۵ در تالار "آکسرا تئاتر کینگ پاور" واقع در شهر بانکوک تایلند برگزار شد. علیرضا بیرانوند در این مراسم موفق شد جایزه خود را مستقیماً از جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، و در حضور شیخ سلمان، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، دریافت نماید. این در حالی است که بیرانوند پیش‌تر در سال ۲۰۱۹ رقابت برای دریافت جایزه بهترین بازیکن آسیا را واگذار کرده بود و این بار موفق شد جلوتر از ستارانی همچون فراس البریکان و سالم الدوساری از عربستان به پیروزی برسد.

Also read پارلمان دانمارک توافق امنیتی گرینلند با آمریکا را تصویب کرد

تاریخچه دریافت جوایز توسط بازیکنان ایرانی

کسب این عنوان برای علیرضا بیرانوند تداوم یک سنت ارزشمند در فوتبال ایران است. پیش از وی، خداداد عزیزی در سال ۱۹۹۶، علی دایی در سال ۱۹۹۹، مهدی مهدوی‌کیا در سال ۲۰۰۳ و علی کریمی در سال ۲۰۰۴ موفق به دریافت جایزه بهترین بازیکن قاره آسیا شده بودند. در بخش مربیان نیز مرضیه جعفری با کسب این جایزه برای دومین سال متوالی، سابقه‌ای درخشان در مدیریت تیم‌های زنان ایران را به ثبت رساند. جعفری در رقابت با ما شیائوشو از چین و پارک یون‌جونگ از کره جنوبی توانست برتری خود را ثابت کند.

نقش باشگاه‌ها و باشگاه فجر سپاسی شیراز

علیرضا بیرانوند پیش از دریافت این جایزه، در باشگاه "خاتون بم" زیر نظر مرضیه جعفری حضور داشت و در حال حاضر برای سپری کردن دوران خدمت سربازی به تیم فجر سپاسی شیراز منتقل شده است. این انتقال با توجه به شرایط خدمت سربازی برای بازیکنان مرد انجام شده است. همچنین سابقه بازی در باشگاه تراکتورسازی تبریز توسط بیرانوند، همزمان با حضور بازیکنانی مانند رشید مظاهری و امیرنصر آزادانی در آن باشگاه بوده است.

شرایط قضایی بازیکنان و واکنش‌های اجتماعی

اخبار مرتبط با علیرضا بیرانوند و سایر چهره‌های ورزشی در این دوره، با پرونده‌های قضایی و بازداشت‌های اخیر گره خورده است. رشید مظاهری، دروازه‌بان پیشین تیم ملی که سابقه بازی برای فجر سپاسی را دارد، از بهمن ۱۴۰۴ در زندان ارومیه به سر می‌برد. امیرنصر آزادانی نیز از آبان ۱۴۰۱ بازداشت شده و در زندان دستگرد محکوم به ۱۶ سال حبس است. گزارش‌ها نشان می‌دهد تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ حمایت مردمی پایینی داشت و بسیاری بازیکنان را نمایندگان حکومت می‌دانستند.

مواظب با حاشیه‌های سیاسی در ورزش

شواهد رفتاری نشان می‌دهد حکومت جمهوری اسلامی به شدت با انتقادات ورزشکاران برخورد می‌کند در حالی که چهره‌های مطیع را پاداش می‌دهد. این رویکرد شامل برخورد با افراد مثل رشید مظاهری و امیرنصر آزادانی می‌شود. در مقابل، افرادی همچون علیرضا دبیر و وحید شمسایی به دلیل همسویی با رژیم از جوایز و امکانات فراوانی برخوردار بوده‌اند. این تفاوت در برخورد، تأثیر مستقیمی بر جایگاه و عملکرد ورزشکاران در سطح بین‌المللی داشته است.