بزرگترین ارز دیجیتال جهان، بیتکوین، با رشد ۱.۴ درصدی به ۷۵ هزار و ۶۹ دلار رسید. اتریوم، ریپل، سولانا و دوج کوین نیز شاهد افزایش قیمت بودند، که نشاندهنده رونق کلی در بازارهای ارز دیجیتال است.
بیتکوین ، بزرگترین ارز دیجیتال جهان، با افزایش قابل توجه ۱.۴ درصدی، به رقم چشمگیر ۷۵ هزار و ۶۹ دلار و هفت سنت دست یافت. این صعود در حالی رخ داد که اوایل همین هفته، بیتکوین جهشی تاریخی را تجربه کرده و به بالاترین سطح قیمت خود در چهار هفته اخیر، یعنی ۷۶ هزار دلار، رسیده بود. با این حال، این روند صعودی با وقوع سودگیری در میان معاملهگران، مقداری از شتاب خود را از دست داد.
تحلیلگران شرکت معتبر آی جی در یادداشتی تحلیلی به این موضوع اشاره کرده و بیان داشتند: «این الگو که شامل افزایش سریع قیمتها و به دنبال آن کاهش آنی است، مشخصه معاملات اخیر بوده و بازاری را برجسته میکند که پتانسیل رشد صعودی را دارد، اما هنوز در تثبیت این روند با چالشهایی روبرو است.» رشد اخیر قیمت بیتکوین را میتوان بازتابی از موج صعودی گستردهتر در میان داراییهای پرریسک در بازارهای جهانی دانست. بازار سهام وال استریت در روز چهارشنبه با ثبت رکوردهای جدید، شاهد بسته شدن معاملاتی بود که سودهای قوی شرکتها و پیشرفتهای چشمگیر در بخش فناوری، روحیه و احساسات حاکم بر بازار را تقویت کرده بود. این روند صعودی در روز پنجشنبه نیز در بازارهای سهام آسیا ادامه یافت و به این رشد گسترده کمک شایانی کرد. طبق تحلیلهای ارائه شده توسط کارشناسان آی جی، عبور از سطح مقاومت تکنیکال در حدود ۷۶ هزار و ۱۰۰ دلار، میتواند نشانهای قوی برای ادامه روند صعودی باشد. اما در صورت عدم موفقیت در این شکست، انتظار میرود قیمت بیتکوین در محدوده معاملاتی کنونی خود باقی بماند و نوسانات محدودی را تجربه کند. گزارشهای منتشر شده در رسانههای مختلف نیز از ادامه انباشت دارایی توسط نهادهای بزرگ و ورود سرمایههای قابل توجه به بازارهای ارز دیجیتال خبر میدهند. با این وجود، سودهای حاصله با وقوع سودگیریهای متناوب در نزدیکی اوجهای اخیر، تا حدودی محدود شده است. در همین راستا و در پی فضای مثبت حاکم بر بازار، بسیاری از آلتکوینها نیز در معاملات روز پنجشنبه شاهد رشد اندکی بودند. اتریوم، به عنوان دومین ارز دیجیتال بزرگ جهان، با رشدی ۱.۶ درصدی، به قیمت ۲۳۵۷ دلار و ۹۲ سنت رسید. ریپل، سومین ارز دیجیتال برتر، با افزایشی چشمگیر ۳.۵ درصدی، به ارزش ۱.۴۰ دلار معامله شد. سولانا نیز روند صعودی خود را با ۳ درصد افزایش ادامه داد، در حالی که کاردانو و پولیگون هر کدام با ۴ درصد رشد، عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش گذاشتند. حتی در میان میمکوینها نیز شاهد رشد بودیم؛ به طور مثال، دوج کوین با ۳.۲ درصد افزایش، بخشی از این روند مثبت را به خود اختصاص داد. این افزایشها در مجموع نشاندهنده علاقه مجدد سرمایهگذاران به داراییهای دیجیتال و افزایش تحمل ریسک در بازارهای جهانی است
بیتکوین ارز دیجیتال اتریوم قیمت رمزارز بازار سهام