تحلیل بیانیه پایانی دیدار ترامپ، پوتین و شی جین‌پینگ در شنژن؛ تمرکز بر امنیت انرژی، عدم اشاعه هسته‌ای و پیام‌های غیرمستقیم درباره تنش‌های خلیج فارس و برنامه هسته‌ای ایران.

دونالد ترامپ ، ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ در شهر شنژن دیداری سه‌جانبه برگزار کردند که بیانه پایانی آن با ظرافت‌های دیپلماتیک خاصی تدوین شده بود. این بیانیه که چهار محور اصلی را شامل می‌شود، نه تنها تعهدات صریحی را ثبت کرده بلکه پیام‌های ضمنی مهمی را نیز در خود پنهان دارد که بازتاب‌دهنده منافع متعارض و مشترک این قدرت‌های بزرگ است.

اصلاح ساختار سازمان ملل و تعهدات امنیتی

در اولین محور بیانیه مشترک، ایالات متحده، روسیه و چین به عنوان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد تعهد دادند که برای اصلاح ساختار این سازمان تلاش کنند. هدف از این اصلاحات، توانمندسازی سازمان ملل برای پاسخگویی مؤثرتر به چالش‌های پیچیده جهانی و همسو کردن اقدامات آن با مأموریت بنیادینش در حوزه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. این تعهد نشان‌دهنده درکی مشترک از محدودیت‌های فعلی نهادهای چندجانبه در مواجهه با بحران‌های نوظهور است.

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امنیت انرژی و تنش‌های تنگه هرمز

محور دوم بیانیه بر افزایش تولید و عرضه فراورده‌های نفتی پالایش‌شده به نفع همه کشورها و همچنین تأکید بر حفظ جریان باثبات انرژی متمرکز بود. اگرچه این بخش به صورت رسمی به تعادل بازار انرژی اشاره دارد، اما تحلیلگران آن را غیرمستقیم به وضعیت تنگه هرمز مرتبط می‌دانند. تفسیر رایج از این بخش، بیانگر نگرانی چین و روسیه از اقدامات ایران در بستن تنگه هرمز به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است.

در مقابل، ایالات متحده از این متن برای فشار بر ایران استفاده خواهد کرد تا نشان دهد هرگونه اختلال در جریان انرژی غیرقابل قبول است. همچنین اشاره به محاصره دریایی ایران توسط آمریکا نیز در این بافت معنادار است، اما شواهد نشان می‌دهد که نقد عملکرد ایران در این محور قوی‌تر از نقد سیاست‌های واشنگتن بوده است.

محدودیت صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی

در سومین محور، سران سه کشور بر اصل رضایت دولت‌ها و احترام به مصونیت‌های مقامات دولتی تأکید کردند و اعلام نمودند که دیوان کیفری بین‌المللی و نهادهای مشابه نباید از صلاحیت قضایی خود سوء‌استفاده کنند. این موضع مشترک، نشان‌دهنده تلاش برای محدود کردن نفوذ نهاد‌های داوری بین‌المللی بر حاکمیت ملی قدرت‌های بزرگ است.

این بخش از بیانیه می‌تواند پاسخی به تلاش‌های اخیر برای احضار مقامات دولتی یا بررسی اقدامات نظامی توسط این دیوان باشد. آمریکا، روسیه و چین با این کار سعی کرده‌اند فضایی امن برای اقدامات یکجانبه یا چندجانبه خود ایجاد کنند و از تداخل حقوق داخلی و صلاحیت‌های فراملی جلوگیری نمایند.

پیشگیری از جنگ هسته‌ای و نظارت آژانس بر ایران

در آخرین محور، سه کشور تأکید کردند که جنگ هسته‌ای هیچ پیروزی ندارد و هرگز نباید رخ دهد. آن‌ها متعهد شدند درباره کاهش خطرات هسته‌ای و جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای گفت‌وگو کنند. این عبارت کلی، دو تفسیر متفاوت درباره ایران دارد: ممنوعیت استفاده آمریکا و اسرائیل از سلاح هسته‌ای علیه ایران، و ضرورت افزایش نظارت آژانس بین‌المللی اتمی بر تأسیسات ایران.

با توجه به گزارش منفی اخیر دبیرکل آژانس از ایران، تفسیر دوم یعنی ضرورت نظارت سختگیرانه‌تر بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران، در بین سطور این بیانیه قوی‌تر به نظر می‌رسد. این رویکرد، پل‌های پشت سر را برای آمریکا در صورت ادامه بحران تنگه هرمز و انتشار گزارش‌های منفی جدید باز نگه می‌دارد.

تحلیل نهایی: تعویق تاکتیکی یا آغاز عملیات?

ترکیب این علائم غیرمتنی شامل خرسندی تلویحی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین نسبت به جنگ اوکراین، اجماع نظر بر امنیت انرژی و نمایش اقتدار چین و روسیه، تصویر پیچیده‌ای از روابط سه قدرت بزرگ ترسیم می‌کند. چین و روسیه با آمریکا در مورد اصلاح سازمان ملل و محدودیت دیوان کیفری همسو شده‌اند، اما بر سر ایران اختلاف نظر دارند.

تفسیر نهایی این است که چین و روسیه با حمله آمریکا به ایران مخالفند، اما بستن تنگه هرمز توسط ایران را نیز تهدیدی جدی می‌دانند. ایالات متحده نیز این بیانیه را ابزاری برای به تعویق انداختن موقتی جنگ علیه ایران به کار خواهد برد. اگر بحران تنگه هرمز ادامه یابد یا گزارش منفی جدیدی از آژانس منتشر شود، آمریکا می‌تواند با تکیه بر این اجماع بین‌المللی، عملیات نظامی را آغاز کند.