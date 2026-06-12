کاظم غریبآبادی معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه گفت که بیانیه مشترک تعدادی از کشورها در مورد فعالیتهای تهدیدآمیز منتسب به ایران، مجموعهای از اتهامات سیاسی، بیسند و کاملاً مردود است.
کاظم غریبآبادی معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه گفت که بیانیه مشترک تعدادی از کشورها در مورد فعالیتهای تهدیدآمیز منتسب به ایران ، مجموعهای از اتهامات سیاسی ، بیسند و کاملاً مردود است.
وی افزود که دولتهایی که خود در نقض حاکمیت ایران، حمایت از تجاوز نظامی، پناه دادن به گروهکهای تروریستی و تأمین مصونیت برای رژیم صهیونیستی سابقه روشن دارند، صلاحیت اخلاقی و حقوقی برای متهم سازی جمهوری اسلامی ایران ندارند. معاون وزیر امور خارجه همچنین گفت که نسبت دادن یک مشت ادعاهای بی اساس به نهادهای رسمی ایران، بدون ارائه دلیل معتبر، نه اجرای حقوق بینالملل است و نه مبارزه با تهدیدات فراملی؛ بلکه عملیات سیاسی برای انحراف افکار عمومی از تجاوز، اشغال، ترور و نقضهای فاحشی است که همین دولتها در آن نقش مستقیم یا حمایتی داشته و دارند
کاظم غریبآبادی معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه بیانیه مشترک فعالیتهای تهدیدآمیز ایران