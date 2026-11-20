اتحادیه اروپا و بریتانیا در بیانیه مشترکی خواستار پایان فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی و حملات ترکیبی در خاک اروپا شدند و بر راه‌حل دیپلماتیک تاکید کردند.

سران اتحادیه اروپا و بریتانیا در بیانیه مشترکی که در پایان دومین نشست مشترک خود در بروکسل منتشر شد، از جمهوری اسلامی خواستند به فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده خود در منطقه و حملات ترکیبی در خاک اروپا پایان دهند. این بیانیه در جمعه ۲۹ آبان صادر شد و همزمان با ادامه مناقشه خاورمیانه، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و کشتی‌ها در تنگه هرمز را محکوم کرد.

در این بیانیه، اتحادیه اروپا و بریتانیا با شرکای منطقه‌ای خود اعلام همبستگی کردند. این دو طرف همچنین از تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش درگیری‌های منطقه‌ای حمایت کردند و خواهان احیای آزادی دریانوردی و حق عبور از تنگه هرمز مطابق با کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها شدند.

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بیانیه اتحادیه اروپا و بریتانیا درباره حملات ترکیبی ایران در اروپا

سران اتحادیه اروپا و بریتانیا در بیانیه خود، حملات ترکیبی منتسب به جمهوری اسلامی در خاک اروپا را یکی از محورهای اصلی نگرانی خود اعلام کردند. این بیانیه در شرایطی صادر شده که در هفته‌های اخیر، حملات سایبری در اروپا نگرانی‌ها درباره دامنه عملیات ترکیبی حکومت‌های متخاصم در این قاره را افزایش داده است.

در پی این تحولات، پاریس سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرد و به تهران هشدار داد که این حملات پیامدهایی برای ایران به همراه خواهد داشت. دولت فرانسه همچنین شواهد مربوط به عاملان اصلی این حملات را در اختیار اتحادیه اروپا قرار داده و خواستار تحریم آن‌ها ظرف یک ماه شده است.

روزنامه فرانسوی لوموند در ششم آبان گزارش داد که نهادهای اطلاعاتی اروپا نگران تداوم و تشدید عملیات منتسب به جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی هستند. به گزارش این روزنامه، این عملیات شامل طرح‌های ترور، آتش‌سوزی عمدی، خرابکاری، حملات سایبری و جاسوسی می‌شود.

موضع اتحادیه اروپا و بریتانیا درباره پرونده هسته‌ای ایران

اتحادیه اروپا و بریتانیا در بیانیه مشترک خود بر تعهد به یافتن یک راه‌حل دیپلماتیک و پایدار برای بحران تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کردند. در متن این بیانیه آمده است که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و باید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌طور کامل همکاری کند.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در ۲۷ آبان در نشست شورای حکام اعلام کرد نزدیک به ۱۸ ماه از قطع نظارت پیوسته این آژانس بر ذخایر اورانیوم غنی‌شده حکومت ایران می‌گذرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به گفته گروسی از محل و سرنوشت این ذخایر اطلاع دقیقی ندارد.

یک روز بعد، گیدئون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، هشدار داد که تهران می‌کوشد برنامه هسته‌ای خود را احیا کند و در زمینه تسلیحات غیرمتعارف نیز فعالیت دارد. موضع اسرائیل در کنار مواضع اتحادیه اروپا و بریتانیا، فشار بین‌المللی بر جمهوری اسلامی را برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزایش داده است.

در بخش دیگری از بیانیه، اتحادیه اروپا و بریتانیا حملات حوثی‌ها در یمن و علیه عربستان سعودی را محکوم کردند و از این گروه نیابتی جمهوری اسلامی خواستند بی‌درنگ به همه اقدامات خود پایان دهد. بر اساس این بیانیه، حملات حوثی‌ها به کشتی‌های غیرنظامی امنیت دریانوردی را در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب به خطر می‌اندازد.

تنش حوثی‌ها و عربستان سعودی و پیامد آن برای دریانوردی

حوثی‌ها در یمن، بنادر عربستان سعودی در ساحل دریای سرخ را تهدید کرده‌اند و ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی نیز مواضع این گروه را هدف قرار داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این ائتلاف در ۲۹ آبان از غیرنظامیان خواست برای حفظ جان خود، بخش‌هایی از بندر راهبردی حدیده در ساحل دریای سرخ را ترک کنند.

یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، در واکنش به این اقدام هشدار داد که اگر عربستان سعودی تهدید خود برای حمله به بندر حدیده را عملی کند، این گروه بنادر سعودی در ساحل دریای سرخ را هدف قرار خواهد داد. او از کارکنان این بنادر و افراد نزدیک به آن‌ها خواست فوراً محل را ترک کنند و از شرکت‌های کشتیرانی خواست کشتی‌های خود را از این بنادر خارج کنند.

سریع همچنین با اشاره به برنامه این گروه برای حملات تازه در ساعات آینده، به شرکت‌های هواپیمایی هشدار داد از حریم هوایی عربستان دور بمانند. این هشدارها نشان می‌دهد که ناامنی در مسیرهای دریایی و هوایی منطقه، فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل را در روزهای پیش رو تحت تاثیر قرار می‌دهد.

فلاخن داوود اسرائیل و چشم‌انداز مقابله با موشک‌های ایرانی

بر اساس گزارش بلومبرگ، اسرائیل برد سامانه فلاخن داوود را افزایش داده تا بتواند با طیف گسترده‌تری از تهدیدهای بالستیک مقابله کند. فلاخن داوود لایه میانی پدافند هوایی اسرائیل است و از رهگیرهای استونر استفاده می‌کند. بلومبرگ هزینه هر رهگیر استونر را حدود یک میلیون دلار برآورد کرده است؛ رقمی نزدیک به یک‌سوم هزینه رهگیر پیکان-۳ و کمتر از هزینه رهگیر پاتریوت (PAC-3) که به گفته این گزارش می‌تواند بیش از چهار میلیون دلار باشد.

به نوشته بلومبرگ، ارتقای فلاخن داوود پاسخی به دشواری تامین و تولید انبوه رهگیرهای گران‌قیمت است؛ مشکلی که در جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه برجسته شده است. یک تحلیلگر نیز به این گزارش گفته است که تولید پاتریوت (PAC-3) برای پاسخگویی به نیاز اوکراین کافی نیست. با این حال، این سامانه ارتقایافته در همه موارد موشک‌های ورودی را منهدم نکرده است.

بلومبرگ نوشت که در دو حمله به جنوب اسرائیل، رهگیرهای فلاخن داوود نتوانستند موشک‌ها را نابود کنند و ده‌ها نفر زخمی شدند. به نقل از روزنامه هاآرتص، بیش از ۹۰ درصد موشک‌های ایران در سه هفته نخست جنگ ۴۰ روزه رهگیری شدند، اما حملات موشکی در جریان این جنگ ۲۰ کشته و صدها زخمی در اسرائیل بر جای گذاشت.

بلومبرگ همچنین به برآورد اطلاعاتی غرب اشاره کرد که بر اساس آن، حکومت ایران با وجود حملات به تاسیسات نظامی‌اش دست‌کم ۱۷۰۰ موشک بالستیک دارد و ماهانه حدود ۵۰ موشک تولید می‌کند. کارشناسانی که بلومبرگ با آن‌ها گفت‌وگو کرده، معتقدند ارتقای فلاخن داوود می‌تواند هزینه هر رهگیری را کاهش دهد، اما این سامانه جایگزین لایه‌های دوربردتر مانند پیکان-۳ نمی‌شود.

تلاش نتانیاهو برای همراهی آمریکا در حمله به ایران

به نوشته نیویورک تایمز، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، می‌کوشد ایالات متحده را متقاعد کند در یک کارزار چهار تا هفت‌روزه حملات هوایی علیه حکومت ایران به اسرائیل بپیوندد. این گفت‌وگوها در هفته گذشته شدت گرفته و رومن گوفمن، رییس موساد، در واشینگتن با جان رتکلیف، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، دیدار کرده است.

سخنگوی نتانیاهو نیز گفته است که نخست‌وزیر همواره برای حفظ امنیت اسرائیل اقدام کرده است. این موضع، در کنار هشدارهای اتحادیه اروپا و بریتانیا درباره حملات ترکیبی و پرونده هسته‌ای، نشان می‌دهد که تنش‌های منطقه‌ای و تلاش‌ها برای مهار آن‌ها در هفته‌های پیش رو همچنان ادامه خواهد داشت.