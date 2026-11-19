ایالات متحده و سه کشور اروپایی در نشست شورای حکام آژانس انرژی اتمی با تکرار ادعا علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران خواستار ازسرگیری فوری بازرسی‌ها شدند.

ایالات متحده آمریکا و سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در نشستی مشترک برگزار شده در چارچوب شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بیانیه‌ای را منتشر کردند که در آن خواستار ازسرگیری فوری و کامل بازرسی‌های این نهاد نظارتی در تأسیسات هسته‌ای ایران شده‌اند.

ادعاهای چهارگانه علیه اقدامات نظارتی ایران

در این بیانیه مشترک که نسخه‌ای از آن در تارنمای نمایندگی ایالات متحده در وین منتشر شده است، چهار کشور غربی بار دیگر ادعاهای پیشین خود درباره نحوه اجرای تعهدات پادمانی توسط ایران را تکرار کرده‌اند.

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مبدعان این بیانیه بدون هیچ‌گونه اشاره به تجاوز نظامی و غیرقانونی علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران، مدعی شده‌اند که از زمان نشست قبلی شورای حکام، پیشرفت قابل توجهی در همکاری‌های ایران و آژانس حاصل نشده است.

این چهار کشور همچنین ادعا کرده‌اند که تهران اطلاعات درخواستی درباره وضعیت تأسیسات و مواد هسته‌ای خود را در اختیار این نهاد بین‌المللی قرار نداده و این موضوع مانعی برای شفافیت محسوب می‌شود.

توجیه درخواست بازرسی‌های گسترده‌تر توسط غرب

نمایندگان ایالات متحده و تروئیکای اروپایی با اشاره به انجام بازرسی‌های آژانس در نیروگاه هسته‌ای بوشهر، مدعی شدند که ایران باید امکان ازسرگیری فعالیت‌های راستی‌آزمایی در سایر تأسیسات هسته‌ای خود را نیز فراهم کند.

این کشورها با چشم‌پوشی از نقش تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایجاد شرایط امنیتی کنونی، ادعا کردند که تهران باید بدون تأخیر اقدامات لازم را برای ازسرگیری کامل بازرسی‌ها انجام دهد.

آن‌ها همچنین مدعی شدند که در صورت عدم افزایش همکاری‌های ایران با آژانس و آنچه را "احیای اعتماد و شفافیت درباره برنامه هسته‌ای کشور" خواندند، پیشرفت به سوی توافق هسته‌ای پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.

واکنش قاطع تهران به فشارهای دیپلماتیک

نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین با انتشار پیامی تأکید کرد که نمی‌توان تأسیسات هسته‌ای یک کشور را بمباران و آن را به حملات بیشتر تهدید کرد و سپس خواستار ارائه اطلاعات دقیق و دسترسی نامحدود شد.

این پیام با هشدار درباره احتمال استفاده از اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط آژانس برای حملات نظامی بعدی تصریح کرده است که هیچ تعهد بین‌المللی نمی‌تواند همکاری بی‌قیدوشرط را به بهای به خطر انداختن امنیت ملی توجیه کند.

مواضع جایگزین روسیه، چین و ایران در شورای حکام

جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین روز چهارشنبه در بیانیه‌ای مشترک در نشست شورای حکام، حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران و تهدید به تکرار آنها را ناقض منشور سازمان ملل متحد دانستند.

این سه کشور تأکید کردند که ازسرگیری کامل فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس در ایران منوط به پایان کامل اقدامات خصمانه، رفع تمامی تهدیدهای مربوط به تکرار تجاوز و ارائه تضمین‌های معتبر مبنی بر عدم تکرار حملات یا تهدیدهای نظامی است.

آن‌ها همچنین عامل تضعیف اعتبار نظام پادمانی آژانس را چنین اقدامات نظامی و تهدیدآمیز دانستند و بر لزوم رعایت منشور سازمان ملل متحد در قبال تأسیسات هسته‌ای همسایگان تأکید ورزیدند.