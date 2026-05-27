بیانیه وزارت اطلاعات درباره شکست دشمن و استمرار جنگ ترکیبی

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای به تشریح جنگ ترکیبی ۴۷ ساله دشمن غربی-صهیونیستی علیه ملت ایران و شکست آن در جنگ‌های تحمیلی و کودتاها پرداخت و بر تداوم نبرد اطلاعاتی و امنیتی تأکید کرد.

این بیانیه که به مناسبت آخرین شرایط جنگ تحمیلی سوم منتشر شد، بر این نکته تأکید دارد که دشمن پس از شکست در جنگ‌های سخت، به دنبال دست‌آورد از طریق جنگ نرم است. وزارت اطلاعات با اشاره به جنگ‌های تحمیلی سه‌گانه و کودتای نافرجام دی‌ماه ۱۴۰۴، این حوادث را بخشی از یک جنگ دائمی و ترکیبی دانست که از ابتدای انقلاب اسلامی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

این جنگ با سردمداری اختاپوس صهیونیستی حاکم بر آمریکا و همراهی انگلیس و اروپا و با پول غلامان متمول جنوب خلیج فارس، در قالب جنگ ترکیبی تمام‌عیار ۴۷ ساله علیه مردم ایران جریان داشته است. اهداف این جنگ شامل تصرف سرزمینی، تجزیه، تسلیم، فروپاشی کشور و براندازی نظام بوده، اما با رهبری امام خمینی(ره)، امام خامنه‌ای(مدظله) و مقاومت ملت و نیروهای مسلح، نه تنها محقق نشد، بلکه افسانه شکست‌ناپذیری دشمن را باطل کرد.

وزارت اطلاعات در ادامه به ابعاد مختلف جنگ ترکیبی دشمن اشاره کرد و آن را شامل تولید و تسلیح گروه‌های پهلوی، به صحنه آوردن گروه‌های چپ مارکسیستی و التقاطی، فعال شدن گروهک‌های تجزیه‌طلب در چهار جهت جغرافیایی کشور، انجام عملیات تروریستی گسترده و ترور مسئولان و دانشمندان دانست. این اقدامات همزمان با تحریم‌های ظالمانه، فشارهای اقتصادی و عملیات روانی از طریق رسانه‌های وابسته به سازمان‌های جاسوسی دشمن اعمال شده است.

وزارت اطلاعات تأکید کرد که این تنها بخشی از جنگ دائمی دشمن در فاصله بین جنگ‌ها و کودتاهاست. ایستادگی کشور در برابر این توطئه‌ها در ۴۷ سال گذشته، به ویژه پیروزی در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم و خنثی‌سازی کودتای دی‌ماه، اکنون مورد اذعان صدها پژوهشگر و کارشناس بین‌المللی قرار گرفته است.

این مقاومت بی‌سابقه در تاریخ و جغرافیا، پرسش بسیاری را برانگیخته است: چگونه کشوری که در ۸ ماه دو جنگ سنگین و یک کودتا را پشت سر گذاشته، بالاترین رده‌های نظامی و امنیتی آن به شهادت رسیده و رهبر آن شهید شده، همچنان پایدار و استوار مانده و در ابعاد نظامی و امنیتی به مبارزه ادامه می‌دهد؟ وزارت اطلاعات در بخش پایانی بیانیه خود به نقش خود در نبرد اطلاعاتی اشاره کرد و آن را مثنوی هفتاد من کاغذ دانست.

با وجود محذورات حفاظتی، بخشی از اقدامات پدافندی و آفندی این وزارتخانه در اطلاعیه‌ها منعکس می‌شود، اما بخش گسترده‌تری از نبرد تمام‌عیار اطلاعاتی به دلیل محدودیت‌های امنیتی قابل اعلام عمومی نیست. وزارت اطلاعات با ضرس قاطع اعلام کرد که در این جنگ پنهان دائمی، ضربات مهلکی به نیروها، افسران اطلاعاتی، اسناد و تأسیسات رژیم صهیونیستی وارد آورده که آن رژیم هرگز آنها را علنی نکرده و تا آینده قابل پیش‌بینی آشکار نخواهد کرد.

این وزارتخانه در نظر دارد در زمان مقتضی، بخشی از این ضربات را مانند مستند رونمایی از اسناد حاصله از رژیم صهیونیستی توسط وزیر شهید اطلاعات، آشکار سازد. در پایان، وزارت اطلاعات بر این نکته تأکید کرد که دشمن شکست خورده در جنگ نظامی، اکنون به دنبال تولید دست‌آورد از طریق جنگ نرم است و هدف براندازی و تجزیه کشور را که در ابتدای جنگ اخیر اعلام کرده بود و با حمله نظامی نتوانست محقق سازد، از راه‌های دیگر پی می‌جوید.

ملت ایران باید هوشیار باشد و با اتحاد و همبستگی، نقشه‌های شوم دشمن را خنثی کند





