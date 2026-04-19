بیانیه شورای عالی امنیت ملی: ایران در حال بررسی پیشنهادهای جدید آمریکا برای پایان جنگ است؛ تنگه هرمز تحت نظارت کامل خواهد ماند

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با صدور بیانیه‌ای از طرح پیشنهادهای جدید آمریکایی‌ها برای پایان جنگ خبر داد و تاکید کرد ایران به هیچ وجه از مواضع خود کوتاه نخواهد آمد. در این بیانیه جزئیات مذاکرات گذشته و شرایط ایران برای آتش‌بس و همچنین کنترل تنگه هرمز تشریح شده است.

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با صدور بیانیه‌ای به آخرین تحولات مذاکرات پایان جنگ پرداخت و اعلام کرد پیشنهادهای جدیدی از سوی آمریکا یی‌ها مطرح شده که در دست بررسی است. این پیشنهادها پس از حضور فرمانده ارتش پاکستان به عنوان میانجی در تهران ارائه شده است. بیانیه مذکور با اشاره به شکست نظامی مهاجمان به ایران، اعلام داشت که از روز دهم جنگ، پیام‌ها و درخواست‌های آمریکا یی‌ها برای آتش‌بس و مذاکره آغاز شد.

جمهوری اسلامی ایران در روز چهلم جنگ، با پذیرش رسمی طرح ۱۰ ماده‌ای خود به عنوان چارچوب مذاکرات، این گفتگوها را با میانجیگری پاکستان در اسلام‌آباد پذیرفت. مذاکرات ۲۱ ساعت به طور بی‌وقفه ادامه یافت و هیئت ایرانی مطالبات مردم را با جدیت پیگیری کرد. با وجود پذیرش پیشین چارچوب پیشنهادی ایران، طرف مقابل در طول مذاکرات مطالبات جدید و زیاده‌خواهانه‌ای مطرح کرد که با قاطعیت هیئت ایرانی مواجه شد. در نتیجه، این مرحله از مذاکرات بدون نتیجه مشخص پایان یافت و به زمانی دیگر موکول شد تا دشمن از زیاده‌خواهی دست بردارد و خواسته‌های خود را با واقعیت‌های میدان تطبیق دهد. در روزهای اخیر، با حضور فرمانده ارتش پاکستان به عنوان میانجی، پیشنهادهای جدیدی از سوی آمریکایی‌ها مطرح شده که در حال بررسی از سوی جمهوری اسلامی ایران است و هنوز پاسخی به آنها داده نشده است. دبیرخانه به ملت ایران، رزمندگان و مردم حاضر در صحنه اعلام کرد که هیئت مذاکره‌کننده ایرانی، با اتکا به خداوند و حمایت مردم، سر سوزنی سازش، عقب‌نشینی یا مسامحه نخواهد کرد و با تمام توان از منافع ملت ایران و پاسداشت خون شهدا، به‌ویژه رهبر فقید، دفاع خواهد کرد. یکی از پیش‌شرط‌های پذیرش آتش‌بس موقت از سوی ایران، توقف درگیری‌ها در همه جبهه‌ها از جمله لبنان بود که با حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و حزب‌الله نقض شد. با اصرار ایران، رژیم صهیونیستی به آتش‌بس در لبنان تن داد. مقرر شد در صورت رعایت آتش‌بس در همه جبهه‌ها، تنگه هرمز به صورت موقت تا پایان آتش‌بس، صرفاً برای عبور کشتی‌های تجاری (نه نظامی) و شناورهای غیرنظامی کشورهای متخاصم، با کنترل و مجوز نیروهای مسلح ایران و از مسیر تعیین‌شده، گشایش مشروطی داشته باشد. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از تجهیز پایگاه‌های نظامی آمریکا در خلیج فارس از طریق تنگه هرمز تأمین می‌شود و این امر تهدیدی علیه امنیت ملی ایران و منطقه است، ایران مصمم است تا زمان پایان قطعی جنگ و تحقق صلح پایدار، نظارت و کنترل بر تردد از تنگه هرمز را اعمال کند. این نظارت شامل دریافت اطلاعات کامل از شناورهای عبوری، صدور گواهی عبور مطابق ضوابط ایران، پرداخت هزینه‌های مربوط به تأمین امنیت و ایمنی، و رعایت مسیرهای اعلام‌شده خواهد بود. همچنین، ایران هرگونه قصد دشمن برای اخلال در عبور و مرور شناورها یا اعمال محاصره دریایی را نقض آتش‌بس تلقی کرده و از گشایش مشروط تنگه هرمز جلوگیری خواهد کرد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با یادآوری توصیه‌های رهبر معظم انقلاب، بر ضرورت حضور مردم در صحنه، حفظ هوشیاری در جبهه‌ها و انسجام ملی از سوی مسئولان، رسانه‌ها و فعالان سیاسی و اجتماعی برای تثبیت دستاوردهای نظامی و موفقیت در عرصه دیپلماسی تأکید کرد





