بیانیه مهم مجلس خبرگان رهبری: حفظ وحدت، مقاومت و پیشرفت رمز موفقیت ایران است

مجلس خبرگان رهبری در بیانیهای با گرامیداشت دهه کرامت و تقدیر از حماسه مردم، بر حفظ وحدت، مقاومت در برابر دشمن و پیشرفت در تمامی زمینهها تاکید کرد. این بیانیه همچنین از تلاشهای هیئت مذاکرهکننده قدردانی کرده و از دولت خواستار کنترل بازار و جبران خسارات جنگ تحمیلی شد.
بیانیه مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵، بازتابی از درک عمیق و هوشمندانهی این نهاد عالیرتبه نسبت به شرایط حساس کنونی کشور و تحولات منطقهای است.
این بیانیه که پس از گذشت بیش از یک ماه از حوادث اخیر و در آستانهی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی صادر شده، نه تنها بر حفظ وحدت و انسجام ملی تاکید میکند، بلکه به مسائل اقتصادی و دیپلماتیک نیز توجه ویژهای دارد. مجلس خبرگان رهبری با گرامیداشت دهه کرامت و میلاد امام رضا (ع)، از حضور حماسی مردم در خیابانها و حمایت از نیروهای مسلح قدرتمند جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرده است.
این بیانیه، مردم ایران را به عنوان پایگاه اجتماعی تمدن نوین اسلامی-ایرانی معرفی میکند که توسط امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) بنا نهاده شده و نسل جوان ایران را به عنوان الگویی برای آزادیخواهان جهان معرفی میکند. بیانیه همچنین بر نقش مهم و حیاتی دیپلماسی در پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی تاکید دارد و از تلاشهای هیئت مذاکرهکننده قدردانی میکند.
با این حال، مجلس خبرگان رهبری با هشدار نسبت به نقشههای شوم دشمنان، به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر لزوم هوشیاری و بصیرت در برابر توطئههای آنها تاکید میکند. این نهاد عالیرتبه همچنین از دولت و سایر قوا میخواهد تا با کنترل بازار و جبران خسارات ناشی از جنگ تحمیلی، از ایجاد فضای ناامیدی و یاس در جامعه جلوگیری کنند.
در مجموع، بیانیه مجلس خبرگان رهبری، پیامی امیدبخش و سازنده برای مردم ایران و امت اسلامی است که بر ضرورت حفظ وحدت، مقاومت و پیشرفت در تمامی زمینهها تاکید دارد. این بیانیه نشان میدهد که مجلس خبرگان رهبری به عنوان یک نهاد نظارتی و حامی ارزشهای انقلاب اسلامی، همواره در کنار مردم و دولت بوده و نقش مهمی در حفظ امنیت و پیشرفت کشور ایفا میکند.
تاکید بر نقش مردم در حکومت و ارائه خوانشی جدید از این نقش، نشاندهندهی درک عمیق مجلس خبرگان از خواستههای جامعه و نیازهای زمان است. این بیانیه همچنین بر اهمیت دیپلماسی فعال و هوشمندانه در عرصه بینالملل تاکید دارد و از تلاشهای هیئت مذاکرهکننده قدردانی میکند. با این حال، مجلس خبرگان رهبری با هشدار نسبت به نقشههای شوم دشمنان، بر لزوم هوشیاری و بصیرت در برابر توطئههای آنها تاکید میکند.
این نهاد عالیرتبه همچنین از دولت و سایر قوا میخواهد تا با کنترل بازار و جبران خسارات ناشی از جنگ تحمیلی، از ایجاد فضای ناامیدی و یاس در جامعه جلوگیری کنند. در پایان، بیانیه مجلس خبرگان رهبری با تضرع به درگاه خداوند متعال و توسل به ساحت مقدس امام زمان (عج)، نصرت و پیروزی جبهه حق در برابر کفر و سربلندی ایران عزیز را مسئلت مینماید.
این پیام، نشاندهندهی ایمان عمیق و اعتقاد راسخ مجلس خبرگان رهبری به پیروزی نهایی حق بر باطل است
