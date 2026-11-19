ائتلاف بین‌المللی حمایت از فیلمسازان در معرض خطر با صدور بیانیه‌ای خواستار لغو حکم ۵ سال و یک ماه زندان و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه جعفر پناهی شد.

بیست سینماگر برجسته و نهادهای معتبر هنری جهان در اقدامی هماهنگ با انتشار یک بیانیه قاطع، ضمن محکومیت شدید حکم جدید قضایی، خواستار لغو فوری آن شدند. این ائتلاف بین‌المللی حمایت از فیلمسازان در معرض خطر، به همراه گروهی از هنرمندان سرشناس آمریکایی و اروپایی، به‌طور مشخص حکم پنج سال و یک ماه زندان را که اخیراً علیه جعفر پناهی صادر شده، رد کردند و بر لزوم رفع تمامی محدودیت‌های اعمال‌شده بر این کارگردان ایرانی تأکید نمودند.

جزئیات حکم زندان و محدودیت‌های قضایی

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی نشریه تخصصی صنعت سینما و تلویزیون، حکم مذکور در شعبه بیست و شش دادگاه انقلاب تهران صادر گردیده است. نکته حائز اهمیت در این پرونده آن است که وقت رسیدگی به پرونده به وکیل متهم ابلاغ نشده و پناهی پس از مسدود شدن حساب‌های بانکی خود از صدور این حکم آگاه شده است. عنوان اتهامی دقیق در این پرونده هنوز مشخص نشده و تمامی اقدامات قضایی به‌صورت غیابی انجام شده است. علاوه بر محکومیت به حبس، توقیف دارایی‌ها و ممنوعیت دو ساله خروج از کشور و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی نیز از دیگر الزامات این حکم محسوب می‌شود که باعث نگرانی عمیق امضاکنندگان بیانیه شده است.

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واکنش‌های ستارگان سینما و جشنواره‌های بزرگ

لیست امضاکنندگان این بیانیه حمایتی شامل چهره‌های بسیار معروفی از عرصه هنر و سینماست که تأثیرگذاری بالایی در افکار عمومی دارند. ژولیت بینوش، مارک رافالو و تیلدا سوینتون در کنار مایکل مور، بری جنکینز، الکس گیبنی، ژاک اودیار، الیویه آسایاس، لورا پویتراس و آصف کاپادیا، از جمله این سینماگران هستند. همچنین آکادمی‌های سینمایی کشورهایی چون آلمان، اتریش و فرانسه این حرکت را به رسمیت شناخته‌اند. مدیران جشنواره‌های معتبری چون ونیز، برلین، لوکارنو، روتردام، نیویورک، تلوراید، کارلووی واری، سیدنی و آمستردام، همراه با جشنواره‌های بین‌المللی فیلم توکیو، هنگ‌کنگ و بوسان، به این جمع حامیان پیوسته‌اند و حمایت خود را ابراز داشته‌اند.

دلایل هنری و انسانی حمایت از کارگردان

امضاکنندگان در بیانیه خود به کارنامه درخشان هنری جعفر پناهی اشاره کرده و فیلم‌های او را عامل کاهش فاصله‌ها در شناخت متقابل مردم ایران و جهان خوانده‌اند. آنان تأکید کرده‌اند که اهمیت آثار این فیلمساز در تعهد او به تصویر کردن زیبایی و تنوع فرهنگی است که نزدیک به نیم قرن از دید جهانیان پنهان مانده است. آن‌ها خاطرنشان ساختند که آثار پناهی در ادامه سنت درخشان سینمای ایران، حتی در تاریک‌ترین دوران‌ها و تحت فشارهای شدید برای ساکت کردن او، ایران و ایرانیان را در ذهن جهانیان زنده نگه داشته است. وزارتخانه‌های مربوطه در کشورهای مختلف نیز این حکم را بی‌اساس خوانده و مجازات هنرمندان به دلیل روایت داستان‌های انسانی را حمله‌ای فاحش به آزادی‌های بنیادین توصیف کرده‌اند.

زمینه بازگشت به ایران و انتظارات حقوقی

پناهی در فروردین ماه سال جاری با وجود آگاهی کامل از خطرات احتمالی و محکومیت قبلی به زندان، تصمیم به بازگشت به ایران گرفت. این تصمیم ریشه در علاقه عمیق او به کشورش و تمایل به ماندن و فیلمسازی در ایران داشت و او از مسیر زمینی و از طریق ترکیه وارد کشور شد. پیش از این نیز پناهی با دریافت جوایز معتبری چون خرس طلایی برلین، نخل طلای کن و شیر طلایی ونیز، به جمع معدود فیلمسازانی پیوست که هر سه جایزه اصلی این جشنواره‌ها را کسب کرده‌اند. امضاکنندگان بیانیه خواستار لغو تمامی اقدامات برای مجازات و زندانی کردن او شدند و تأکید کردند که جمهوری اسلامی باید به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که از امضاکنندگان آن است، پایبند بماند.

تشدید سرکوب و واکنش نهادهای مدنی

در کنار فشارهای هنری، تشکل‌های کارگری و اجتماعی در بیانیه‌ای مشترک با عنوان "تشدید اعدام‌ها، ادامه کشتار بی‌رحمانه"، وضعیت حقوق بشر را تشریح کردند. آنان مدعی شدند در ده ماه گذشته، دستگاه‌های امنیتی و قضایی با جرم‌انگاری و پرونده‌سازی به پیشبرد پروژه سرکوب پرداخته‌اند. این تشکل‌ها که شامل انجمن برق و فلز کرمانشاه، انجمن اعدام نکنید، دادخواهان، شورای بازنشستگان ایران و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران می‌شوند، حکم‌های اعدام و حبس را ناشی از اقرارهای گرفته‌شده تحت فشار و شکنجه دانستند. همچنین نماینده آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد که واشنگتن به قطعنامه‌های مرتبط رای ممتنع داده است، زیرا متن آن را برای پاسخگو کردن کافی نمی‌داند.