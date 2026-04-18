بیانیه شورای عالی امنیت ملی: مذاکرات پایان جنگ و رویکرد ایران در تنگه هرمز

شورای عالی امنیت ملی در بیانیه‌ای به جزئیات مذاکرات پایان جنگ با آمریکا پرداخته و بر مواضع قاطع ایران در دفاع از منافع ملی تاکید کرده است. همچنین، رویکرد ایران در خصوص نظارت بر تنگه هرمز تا زمان تحقق صلح پایدار تشریح شده است.

همانطور که در بیانیه پیشین دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به ملت شریف ایران اعلام شد، پس از شکست دشمنان در میدان نبرد نظامی در برابر مقاومت تاریخی و بی‌نظیر مردم و نیروهای مسلح کشورمان، از روز دهم جنگ، پیام‌ها و درخواست‌های آمریکایی‌ها برای آتش‌بس و مذاکره جهت پایان دادن به جنگی که خود آغاز کرده بودند، آغاز گردید.

جمهوری اسلامی ایران در روز چهلم جنگ، پس از اعلام رسمی رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر پذیرش طرح ۱۰ ماده‌ای ایران به عنوان چارچوب مذاکرات پایان جنگ، انجام این مذاکرات را با وساطت کشور دوست و برادر پاکستان، در اسلام‌آباد پذیرفت. این مذاکرات به مدت ۲۱ ساعت بدون وقفه ادامه یافت و هیئت ایرانی با جدیت و ابتکار عمل، مطالبات مردم ایران را در اوج بی‌اعتمادی به آمریکا مطرح و پیگیری کرد.

دشمن، با وجود پذیرش پیش از آغاز مذاکرات مبنی بر عمل در چارچوب طرح ۱۰ ماده‌ای ایران، در طول مذاکره مطالبات جدید و زیاده‌خواهانه‌ای را مطرح نمود که با موضع قاطع هیئت ایرانی مواجه شد. این رویکرد باعث شد دشمن متوجه شود که جمهوری اسلامی ایران، با پشتوانه قدرت رزمندگان در میدان و غیرت، حمیت و هوشیاری مردم حاضر در صحنه، به هیچ وجه از مواضع خود کوتاه نخواهد آمد. به همین دلیل، این مرحله از مذاکرات بدون نتیجه مشخص پایان یافت و ادامه آن به زمانی دیگر موکول شد؛ زمانی که دشمن از زیاده‌خواهی دست بردارد و خواسته‌های خود را مطابق با واقعیت‌های میدان در مقابل ایرانِ پیروز و سربلند اصلاح کند.

در روزهای اخیر، با حضور فرمانده ارتش پاکستان در تهران به عنوان واسطه و طرف میانجی مذاکرات، پیشنهادات جدیدی از سوی آمریکایی‌ها مطرح شده که جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی آن‌ها است و هنوز پاسخی به آن‌ها داده نشده است.

در اینجا به ملت بزرگوارمان، رزمندگان در میدان و مردم غیور و سلحشور حاضر در میادین و خیابان‌ها در شهرها و روستاهای کشور اعلام می‌کنیم که هیئت مذاکره کننده ایرانی، با توکل به خدای متعال و با پشتوانه‌ی حمایت‌های مردم و عزم و اراده فولادین و قدرت سلاح آتشین رزمندگان، وارد میدان نبرد سیاسی برای تثبیت پیروزی‌های شگرف و تاریخی ملت ایران در این جنگ تحمیلی ناجوانمردانه شده است. این هیئت، سر سوزنی سازش، عقب‌نشینی و مسامحه نخواهد کرد و با تمام توان از منافع و مصالح ملت ایران و پاسداشت خون‌های عزیز و گران‌بهایی که در این جنگ برای حفظ استقلال، عزت و سربلندی ایران ریخته شده، به ویژه خون پاک رهبر عزیزتر از جانمان، دفاع خواهد کرد.

یکی از پیش‌شرط‌های ضروری پذیرش آتش‌بس موقت از سوی ایران، توقف آتش در همه جبهه‌ها از جمله لبنان بود که دشمن صهیونیستی از همان ابتدا با حملات وحشیانه به کشور لبنان و حزب‌الله قهرمان، آن را نقض نمود. با پافشاری جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونی به آتش‌بس در لبنان تن در داد و مقرر شد در صورت رعایت آتش‌بس در همه جبهه‌ها توسط دشمن، تنگه هرمز به صورت موقت تا پایان زمان آتش‌بس، صرفاً برای عبور کشتی‌های تجاری و نه شناورهای نظامی، و شناورهای غیرنظامی کشورهای متخاصم، با کنترل و مجوز نیروهای مسلح ایران و از مسیر تعیین شده توسط ایران، گشایش مشروط داشته باشد.

با عنایت به اینکه عمده تجهیز پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس، از طریق عبور و مرور شناورها از تنگه هرمز تامین می‌شود و این، تهدیدی علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و منطقه خلیج فارس می‌باشد، ایران مصمم است تا زمان پایان قطعی جنگ و تحقق صلح پایدار در منطقه، نظارت و کنترل بر تردد از تنگه هرمز را اعمال نماید. این امر با دریافت اطلاعات کامل از شناورهای عبوری، صدور گواهی عبور مطابق ضوابط اعلامی جمهوری اسلامی ایران، متناسب با شرایط جنگی و پرداخت هزینه‌های مربوط به خدمات تامین امنیت، ایمنی و حفاظت از محیط‌زیست و در مسیرهای اعلام شده توسط جمهوری اسلامی ایران، اعمال می‌شود. همچنین، تا زمانی که دشمن قصد اخلال در عبور و مرور شناورها و اعمال روش‌هایی همچون محاصره دریایی را داشته باشد، جمهوری اسلامی ایران آن را از موارد نقض آتش‌بس قلمداد کرده و از گشایش مشروط و محدود تنگه هرمز جلوگیری خواهد کرد.

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با یادآوری توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید می‌کند که برای تثبیت کامل دستاوردهای میدان نظامی و موفقیت در میدان دیپلماسی، همچنان حضور مردم رشید ایران در میادین و خیابان‌ها و حفظ هوشیاری کامل در جبهه‌ها و مراقبت از انسجام ملی توسط مسئولان، رسانه‌ها و فعالین سیاسی و اجتماعی ضروری است.





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

شورای عالی امنیت ملی مذاکرات پایان جنگ تنگه هرمز امنیت ملی ایران و آمریکا

United States Latest News, United States Headlines