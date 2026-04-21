حزب اعتماد ملی با صدور بیانیهای ضمن تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی و انسجام داخلی در آستانه دور دوم مذاکرات اسلامآباد، حمایت کامل خود را از تیم مذاکرهکننده نظام اعلام کرد.
بسمالله الرحمن الرحیم. وَلَوْ قَاتَلَکمُ الّذینَ کفرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا یَجِدُونَ وَلِیًّا وَلَا نَصِیراً. ملت سرافراز و قهرمان ایران، این بار نیز در برههای حساس از تاریخ پرفراز و نشیب کشورمان قرار گرفتهایم که نیازمند هوشیاری، وحدت و همبستگی آحاد ملت است.
حزب اعتماد ملی در تداوم مواضع اصولی و انقلابی خود، همانگونه که در بیانیه شماره پنج پیرامون تحولات اخیر و جنگ تحمیلی سوم موسوم به جنگ رمضان تبیین نمود، بر این باور است که مقاومت عزتمندانه ملت ایران در طول چهل روز نبرد نابرابر، فصل جدیدی از اقتدار را رقم زده است. ما در تمام این مدت، ضمن ارج نهادن به دلاوریهای نیروهای مسلح در میدانهای نبرد، همواره در کنار مردم سرافراز و متکثر ایران ایستاده و از تصمیمات اتخاذ شده بر اساس خرد جمعی و نظرات کارشناسی در سطوح عالی نظام دفاع کردهایم.
اکنون که در آستانه برگزاری دور دوم مذاکرات در اسلامآباد قرار داریم، حزب اعتماد ملی تأکید مینماید که برقراری آتشبس موقت با دشمنان، به هیچ عنوان به معنای غفلت از توطئههای پیچیده آنان یا دل بستن به وعدههای پوچ طرف مقابل نیست، بلکه بستری است برای تقویت بنیه دفاعی و تمرکز بر تأمین منافع ملی. تجربه تاریخی به ما آموخته است که تنها راه عبور از گردنههای سخت، حفظ وحدت کلمه و حضور همدلانه در صحنه است.
حزب اعتماد ملی با تکیه بر این اصل بنیادین، از تمامی گروههای سیاسی، شخصیتهای علمی، روحانیون معزز، فعالان اجتماعی و صاحبان رسانه تقاضا دارد که اختلافات سلیقهای و رقابتهای سیاسی داخلی را برای مدتی به حاشیه برده و با تأسی به فرمایشات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، همچون ید واحده در برابر دشمنان خارجی صفآرایی کنند. این یکپارچگی نه تنها پیامی قاطع به بدخواهان ایران اسلامی مخابره میکند، بلکه هیئت عالی مذاکرهکننده کشورمان به ریاست رئیس محترم مجلس شورای اسلامی را با پشتوانهای عظیم از حمایت ملی به میز مذاکره میفرستد تا با اقتدار کامل، حافظ منافع عالیه کشور باشند.
تیم مذاکرهکننده ما باید بداند که در این مسیر دشوار، ملت بزرگ ایران، فرماندهان شجاع نظامی، شورای عالی امنیت ملی و شخص ریاست محترم جمهور، همگی در کنار ایشان هستند و این مسیر با هدایتهای راهبردی فرماندهی معظم کل قوا طی خواهد شد. در نهایت، حزب اعتماد ملی بار دیگر بر ضرورت حفظ آمادگی کامل در میادین نبرد و دیپلماسی تأکید میورزد.
ما معتقدیم که دیپلماسی فعال تنها زمانی به نتایج مطلوب میرسد که پشتوانه قدرتمندی از آمادگی نظامی و اتحاد اجتماعی در داخل کشور وجود داشته باشد. هدف غایی ما از این حمایت، دستیابی به صلحی پایدار، رفع هوشمندانه و مؤثر تحریمهای ظالمانه علیه ملت ایران و فراهمسازی بسترهای لازم برای آغاز دوره نوین سازندگی و توسعه همهجانبه کشور است. ما اطمینان داریم که با همدلی و همزبانی ملت و مسئولان، دشمن متجاوز از کنشهای خصمانه خود پشیمان شده و به زودی شاهد تحقق آرمانهای والای انقلاب در عرصههای بینالمللی خواهیم بود.
از تمامی آحاد ملت دعوت میکنیم با هوشیاری کامل، همچون گذشته از کیان ایران عزیز دفاع نموده و نگذارند دستهای تفرقهافکن، خللی در اراده پولادین این مرز و بوم ایجاد نمایند. این بیانیه سندی بر تعهد ناگسستنی حزب اعتماد ملی به منافع ملی و اصول تغییرناپذیر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و امیدواریم با تحقق این اهداف، شاهد ایرانی آباد، آزاد و مقتدر در سایه الطاف الهی باشیم. به امید پیروزی نهایی ملت ایران بر بدخواهان و مستکبران عالم و سربلندی روزافزون نظام اسلامی در تمامی عرصهها.
حزب اعتماد ملی مذاکرات اسلامآباد وحدت ملی منافع ملی دیپلماسی و امنیت