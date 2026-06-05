بک‌رومز، تازه‌ترین فیلم ترسناک هالیوود، با اقتباس سینمایی از مجموعه یوتیوبی محبوب، به فضاهای رهاشده و آزاردهنده‌ای اشاره دارد که انگار پایانی برایشان قابل تصور نیست. این مفهوم در سال ۲۰۱۹ شکل گرفت زمانی که از کاربران ناشناس در سایت ۴چن خواسته شد «تصاویر ناآرام‌کننده‌ای منتشر کنند که صرفا یک حس نامعمول و ناخوشایند را منتقل می‌کنند.» پوستر تبلیغاتی برای اقتباس سینمایی این اثر، یکی از کاربران تصویری از یک فضای اداری متروک منتشر کرد که کاغذدیواری زرد خردلی و نورپردازی فلورسنت داشت. در متن آن نوشته شده بود: «اگر دقت نکنید و ناگهان از دل واقعیت خارج شوید، سر از بک‌رومز درمی‌آورید؛ جایی که چیزی جز بوی کهنه و نمناک فرش، جنون زرد یکدست، صدای پس‌زمینه بی‌پایه چراغ‌های فلورسنت با وزوزی مداوم، و حدود یک میلیارد و ۵۵۴ میلیون کیلومتر مربع اتاق‌های خالی و پراکنده برای گرفتار شدن در آن‌ها وجود ندارد.»

بک‌رومز ، تازه‌ترین فیلم ترسناک هالیوود، با پوستر تبلیغاتی که تنها تصویری از کاغذدیواری یکدست زرد را نشان می‌دهد، توجه بسیاری را جلب نمی‌کند. این فیلم، با اقتباس سینمایی از مجموعه یوتیوبی محبوب ، به فضاهای رهاشده و آزاردهنده‌ای اشاره دارد که انگار پایانی برایشان قابل تصور نیست.

این مفهوم در سال ۲۰۱۹ شکل گرفت زمانی که از کاربران ناشناس در سایت ۴چن خواسته شد «تصاویر ناآرام‌کننده‌ای منتشر کنند که صرفا یک حس نامعمول و ناخوشایند را منتقل می‌کنند. » پوستر تبلیغاتی برای اقتباس سینمایی این اثر، یکی از کاربران تصویری از یک فضای اداری متروک منتشر کرد که کاغذدیواری زرد خردلی و نورپردازی فلورسنت داشت.

در متن آن نوشته شده بود: «اگر دقت نکنید و ناگهان از دل واقعیت خارج شوید، سر از بک‌رومز درمی‌آورید؛ جایی که چیزی جز بوی کهنه و نمناک فرش، جنون زرد یکدست، صدای پس‌زمینه بی‌پایه چراغ‌های فلورسنت با وزوزی مداوم، و حدود یک میلیارد و ۵۵۴ میلیون کیلومتر مربع اتاق‌های خالی و پراکنده برای گرفتار شدن در آن‌ها وجود ندارد.





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