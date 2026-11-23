مدیرعامل شرکت بهساز آلیاژ پارس از بومی‌سازی آمیژان آهن و منگنز خبر داد. این اقدام سالانه ۶ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی ایجاد کرده و نقش مهمی در پایداری تولید صنعت آلومینیوم دارد.

محمد طالبی ، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان بهساز آلیاژ پارس، از دستیابی به دستاوردهای کلیدی در صنعت متالورژی ایران خبر داد. این مجموعه توانسته است فناوری تولید آمیژان آهن و منگنز را بومی‌سازی کند. این موفقیت منجر به کاهش ۶ میلیون دلاری هزینه‌های ارزی در سال شده است.

تاریخچه و فرآیند تولید آمیژان تخصصی

محمد طالبی دارای مدرک دکتری مهندسی مواد و متالورژی از دانشگاه علم و صنعت ایران است. وی حدود ۱۳ سال سابقه فعالیت در صنعت آلومینیوم و ۷ سال تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان دارد. فعالیت‌های شرکت بهساز آلیاژ پارس در زمینه تحقیقاتی برای بومی‌سازی این محصول از سال ۱۳۹۷ آغاز شد. این فرآیند شامل بررسی نمونه‌های خارجی و انجام ۴۰۰ آزمایش آزمایشگاهی بود.

Also read عربستان چه نقشی در ناکامی مذاکرات اقلیمی کاپ ۳۱ داشت؟

دست یابی به فرمولاسیون نهایی و ساخت نمونه اولیه حدود یک سال زمان برد. پس از آن، طراحی و ساخت تجهیزات خط تولید تقریباً شش ماه به طول انجامید. تیم فنی این شرکت با تکیه بر تخصص داخلی، ماشین‌آلات و سامانه‌های اتوماسیون را طراحی کرد. این اقدام به دلیل نبود فناوری بومی برای ساخت این تجهیزات خاص ضروری بود.

تحلیل موقعیت بازار و استراتژی رقابتی

اکنون حدود ۶۰ درصد نیاز بازار آمیژان آهن و منگنز توسط تولید داخلی شرکت بهساز آلیاژ پارس تامین می‌شود. سهم ۴۰ درصد باقی‌مانده هنوز در اختیار واردکنندگان است. ظرفیت تولید این شرکت امکان تامین حتی دو برابر نیاز فعلی کشور را دارد. کیفیت محصول تولیدی با نمونه‌های خارجی برابر و قیمت آن رقابتی است.

شرکت بهساز آلیاژ پارس بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز را از تولیدکنندگان داخلی تهیه می‌کند. این رویکرد باعث تقویت زنجیره تولید و کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه شده است. محمد طالبی بر اهمیت شناخت دقیق نیازهای مشتریان پیش از ورود به تولید تاکید کرده است.

تاثیر شرایط جنگی و پایداری تولید

در شرایطی که محدودیت‌های ناشی از جنگ وجود داشت، فعالیت شرکت بهساز آلیاژ پارس متوقف نشد. این پایداری به دلیل کاهش وابستگی به تجهیزات خارجی و استفاده از دانش متخصصان داخلی بود. در آن دوره، شرکت توانست افزایش تولید و فروش را تجربه کند. نیاز تعداد بیشتری از شرکت‌های فعال در صنعت آلومینیوم نیز تامین گردید.

برنامه‌های توسعه فناوری و چشم‌انداز آینده

یکی از برنامه‌های دو تا سه سال آینده راه‌اندازی خط تولید پودر آهن در این مجموعه است. این پروژه با استفاده از روش اتمایزینگ آبی و با هدف استقرار بخش‌های بیشتر زنجیره تولید انجام می‌شود. همچنین تحقیقات برای تولید آمیژان آلومینیوم، تیتانیوم و بور در مقیاس نیمه‌صنعتی به نتایج مطلوب رسیده است.

هزینه واردات سالانه آمیژان‌های استراتژیک در منطقه خاورمیانه حدود ۲۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. هیچ تولیدکننده‌ای در این منطقه برای این محصولات وجود ندارد. ورود به مرحله تولید صنعتی این محصول نیازمند سرمایه‌گذاری و تامین تجهیزات است. تحقق این هدف وابستگی صنعت آلومینیوم را به شدت کاهش خواهد داد.