جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی آمریکا اعلام کرد دونالد ترامپ فاقد فلسفه و استراتژی کلان در سیاست خارجی است. او معتقد است ترامپ تنها بر اساس مبادله تصمیم می‌گیرد.

جان بولتون که در دولت اول دونالد ترامپ سمت مشاور امنیت ملی را بر عهده داشت، در تحلیل انتقادی خود از عملکرد رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که دونالد ترامپ فاقد هرگونه استراتژی، فلسفه مشخص یا راهبرد کلان برای امنیت ملی است. این تحلیلگر برجسته با تأکید بر سبک خاص حاکم بر تصمیم‌گیری‌های ترامپ بیان کرد که او اساساً فردی مبادله‌گر است و تمام اقداماتش صرفاً واکنشی به فشارهای لحظه‌ای است که مستقیماً در مقابلش قرار می‌گیرد.

فقدان استراتژی و تمرکز صرف بر مبادلات

بولتون بار دیگر با تکرار جمله‌ای که می‌داند برای شنوندگان جدید ممکن است تکراری به نظر برسد، تأکید کرد که دونالد ترامپ هیچ برنامه راهبردی بلندمدتی ندارد. به باور او، منطق حاکم بر سیاست‌های خارجی این رهبر آمریکا صرفاً انجام کاری است که دقیقاً در قبال آن پاداش یا فشاری دریافت شود و این الگوی رفتاری هرگز دستخوش تغییر بنیادین نخواهد شد. این رویکرد باعث شده تا بسیاری از ناظران بین‌المللی تردید کنند که آیا ترامپ واقعاً توانایی سر و سامان دادن به اوضاع پیچیده جهانی را دارد یا خیر.

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تأثیر بر جنگ اوکراین و ولادیمیر زلنسکی

مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره جنگ اوکراین و ولادیمیر پوتین رهبر روسیه هشدار داد که صحبت‌های رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند سیگنال‌های نگران‌کننده‌ای را منتقل کند. بولتون یادآور شد که ترامپ اخیراً اظهار کرده بود ولادیمیر پوتین ضربه‌ای وارد نکرده که می‌توانست بزند، و این ادعا را نشانه‌ای از تلاش برای ایجاد فضای بیشتر جهت اعمال فشار بر ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین دانست.

ناخشنودی آشکار از همتای اروپایی

بولتون در ادامه توضیح داد که دونالد ترامپ آشکارا از ولودیمیر زلنسکی خوشش نمی‌آید و این احساس شخصی می‌تواند بر مواضع دیپلماتیک ایالات متحده تأثیر منفی بگذارد. تحلیل‌گر آمریکایی معتقد است که این رویکرد نشان‌دهنده کاهش تمرکز بر اصول کلی و جایگزینی آن با روابط شخصی و مبادلات تجاری است که می‌تواند تعادل قوا در اروپا را برهم بزند.

دیدار سه‌جانبه پوتین، شی و ترامپ

در مورد دیدار احتمالی یا پیش‌بینی شده بین دونالد ترامپ، ولادیمیر پوتین رهبر روسیه و شی جین‌پینگ رهبر چین در شنژن، جان بولتون نگاهی واقع‌بینانه و کم‌توقعانه دارد. او معتقد است که این دیدار قطعاً به بزرگ‌ترین فرصت عکاسی و ثبت تصاویر نمادین در سال جاری تبدیل خواهد شد، اما به هیچ وجه انتظار ندارد که دستاورد سیاسی یا دیپلماتیک واقعی و قابل توجهی از این نشست حاصل شود.

نگرانی از امتیازدهی به پوتین

این نگرانی در میان نهادهای اروپایی نیز بیدار شده است که دونالد ترامپ ممکن است در چنین دیدارهایی امتیازات بزرگی به ولادیمیر پوتین بدهد. بولتون تأکید کرد که بدون تردید، جنبه نمایشی این دیدارها برجسته‌ترین بخش آن خواهد بود و انتظارات از خروجی‌های عملیاتی باید به شدت کاهش یابد.

آینده انتخابات 2026 و تغییر کانون توجه

جان بولتون پیش‌بینی می‌کند که یکی از نتایج مهم انتخابات سال 2026 در آمریکا، تغییر کانون توجهات از مسائل بین‌المللی به مسائل داخلی خواهد بود. به باور او، با کاهش تمرکز بر تحولات جهانی، ایالات متحده احتمالاً نقش کم‌رنگ‌تری در حل و فصل بحران‌های فرامرزی ایفا خواهد کرد و این موضوع می‌تواند معادلات جدیدی را در روابط قدرت‌ها ایجاد نماید.

تأکید بر عدم تغییر الگوی رفتاری

در جمع‌بندی نکات مطرح شده، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا تأکید کرد که نمی‌تواند مردم را قانع کند که دونالد ترامپ از الگوی مبادله‌گرایی دست بردارده، زیرا این ویژگی ذاتی سبک رهبری اوست. هرگونه تلاش برای تغییر این رویکرد به نظر بی‌فایده می‌رسد، مگر اینکه ساختارهای حاکمیتی تغییر کنند، که فعلاً چنین نشانی از آن دیده نمی‌شود.