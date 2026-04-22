بوفون: حذف از جام جهانی یک فاجعه است؛ سه دلیل اصلی افول فوتبال ایتالیا

جانلوئیجی بوفون، دروازه‌بان افسانه‌ای ایتالیا، حذف تیم ملی کشورش از سومین جام جهانی متوالی را بسیار دردناک توصیف کرد و سه دلیل اصلی برای افول فوتبال ایتالیا را جهانی‌شدن، از دست رفتن برتری تاکتیکی و کمبود خلاقیت در خط حمله دانست.

جانلوئیجی بوفون ، اسطوره دروازه‌بانی فوتبال ایتالیا ، با ابراز تاسف عمیق از حذف تیم ملی کشورش از دور سومین جام جهانی متوالی، این اتفاق را به عنوان یک فاجعه و یک واقعیت باورنکردنی توصیف کرد.

او در اظهاراتی صریح و بی‌پرده، سه عامل اصلی را به عنوان دلایل اصلی افول فوتبال ایتالیا برشمرده است. بوفون که سال‌ها نماد صلابت و افتخار فوتبال ایتالیا بوده، با لحنی آمیخته به اندوه و نگرانی، به تحلیل وضعیت کنونی پرداخته و بر لزوم ایجاد تحولات اساسی در ساختار و رویکرد فوتبال این کشور تاکید کرده است.

او معتقد است که ایتالیا برای بازگشت به دوران اوج خود، نیازمند بازنگری در استراتژی‌ها، سرمایه‌گذاری در پرورش استعدادها و احیای ارزش‌های سنتی فوتبال این کشور است. بوفون در ادامه صحبت‌های خود، به تاثیر گسترده جهانی‌شدن فوتبال اشاره کرد و گفت: دیگر نمی‌توانیم مانند گذشته، با تکیه بر تاکتیک‌های سنتی و رویکردهای محافظه‌کارانه، در عرصه بین‌المللی موفق باشیم. فوتبال امروزی، یک رقابت جهانی است و همه کشورها در حال پیشرفت و توسعه هستند.

ما باید با این واقعیت کنار بیاییم و خودمان را با شرایط جدید وفق دهیم. او همچنین به از دست رفتن برتری تاکتیکی ایتالیا اشاره کرد و یادآور شد که در گذشته، فوتبال ایتالیا به دلیل تاکتیک‌های هوشمندانه و سازمان‌یافته خود، از اعتبار و جایگاه ویژه‌ای در جهان برخوردار بود. اما متاسفانه، در سال‌های اخیر، این برتری از بین رفته و تیم ملی ایتالیا نتوانسته است در این زمینه، پیشرفت چشمگیری داشته باشد.

بوفون تاکید کرد که یکی دیگر از عوامل مهم در افول فوتبال ایتالیا، کمبود خلاقیت در خط حمله است. او با یادآوری نام بازیکنانی چون روبرتو باجو، الساندرو دل‌پیرو و فرانچسکو توتی، گفت: ما در گذشته، بازیکنانی داشتیم که می‌توانستند با نبوغ و خلاقیت خود، تیم را به پیروزی برسانند. اما متاسفانه، در حال حاضر، از این بازیکنان در تیم ملی خبری نیست و ما با کمبود خلاقیت در خط حمله مواجه هستیم.

این مسئله، باعث شده است که تیم ملی ایتالیا در بازی‌های مهم، نتواند موقعیت‌های گلزنی کافی را ایجاد کند و در نهایت، از کسب نتایج مطلوب باز بماند. شکست ایتالیا در فینال پلی‌آف مقدماتی جام جهانی مقابل بوسنی و هرزگوین در ضربات پنالتی، آخرین میخ بر تابوت امیدهای این کشور برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ بود.

این شکست، شوک بزرگی را به فوتبال ایتالیا وارد کرد و باعث شد تا بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، به انتقاد از عملکرد فدراسیون فوتبال و کادر فنی تیم ملی بپردازند. بوفون نیز در این زمینه، بر لزوم ایجاد تغییرات اساسی در ساختار فدراسیون فوتبال و انتخاب کادر فنی شایسته و باتجربه تاکید کرد. او معتقد است که فدراسیون فوتبال باید با برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری مناسب، زمینه را برای پرورش استعدادهای جدید و بازسازی تیم ملی فراهم کند.

بوفون همچنین به اهمیت توجه به فوتبال پایه اشاره کرد و گفت: ما باید به فوتبال پایه اهمیت بیشتری بدهیم و زمینه را برای رشد و شکوفایی استعدادهای جوان فراهم کنیم. اگر نتوانیم استعدادهای جدید را شناسایی و پرورش دهیم، در آینده نیز با مشکل کمبود بازیکن خلاق و باکیفیت مواجه خواهیم شد.

او در پایان، ابراز امیدواری کرد که با تلاش و همت همه دست‌اندرکاران فوتبال ایتالیا، این کشور بتواند به دوران اوج خود بازگردد و دوباره به یکی از قدرت‌های بزرگ فوتبال جهان تبدیل شود





