اقامتگاه لوکس بورگناشتوک در سوئیس با سابقه میزبانی آتشبسهای ناکام از قبرس تا اوکراین، اکنون میزبان مذاکرات ۶۰ روزه ایران و آمریکا است. آیا این مذاکرات به توافقی پایدار منجر خواهد شد یا به فهرست صلحهای نیمهتمام میپیوندد؟
اقامتگاه لوکس بورگناشتوک در سوئیس که مشرف به دریاچه لوسرن و کوههای آلپ است، در تاریخ دیپلماسی معاصر به محلی برای مذاکرات حساس و آتشبسهای نیمهتمام تبدیل شده است.
این مجموعه که با شکوه و امنیت بالا شناخته میشود، اکنون میزبان مذاکرات ۶۰ روزه میان آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر برنامه هستهای ایران خواهد بود. انتخاب این مکان بیدلیل نبوده است؛ دور از هیاهوی پایتختها، با دسترسی محدود و کنترل امنیتی شدید، محیطی ایدهآل برای گفتوگوهای پشت درهای بسته فراهم میکند. با این حال، تاریخ نشان داده که بورگناشتوک گرچه بستر توافقهای مهمی بوده، اما بسیاری از آنها به صلحی پایدار منجر نشدهاند.
از آتشبس کوههای نوبا در سودان گرفته تا طرح صلح قبرس و نشست صلح اوکراین، این اقامتگاه بارها میزبان امیدها بوده اما خروجی آن اغلب ناقص یا بینتیجه باقی مانده است. اکنون پرونده ایران نیز به این فهرست افزوده شده و جامعه بینالملل نظارهگر آن است که آیا این مذاکرات به توافقی جامع ختم خواهد شد یا تنها به یک آتشبس موقت دیگر بدل میگردد.
بورگناشتوک در سال ۱۸۷۳ تاسیس شد و از آن زمان تاکنون پذیرای رهبران سیاسی، هنرمندان و ثروتمندان بوده است. آدری هپبورن در کلیسای کوچک این مجموعه ازدواج کرد و جیمی کارتر و ایندیرا گاندی نیز در آن اقامت داشتند. هتل پالاس این مجموعه همچنین محل اقامت عوامل فیلم جیمز باند در سال ۱۹۶۴ بود. این پیشینه باشکوه اما با واقعیتهای سیاسی تلخی همراه است؛ جایی که صلحهای بزرگ ناقص به پایان رسیدند.
در سال ۲۰۰۲، دولت سودان و جنبش آزادیبخش خلق سودان در بورگناشتوک آتشبسی امضا کردند که تنها بخشی از درگیریها را متوقف کرد و صلحی جامع به ارمغان نیاورد. دو سال بعد، طرح عنان برای حل بحران قبرس در همین محل نهایی شد اما در همهپرسی با شکست مواجه شد و قبرس همچنان تقسیمشده باقی ماند. در ژوئن ۲۰۲۴ نیز اجلاس صلح اوکراین در بورگناشتوک برگزار شد، اما جنگ همچنان ادامه دارد.
اکنون با حضور معاون رئیسجمهور آمریکا جیدی ونس و تیم مذاکرهکننده ایران، این اقامتگاه بار دیگر به مرکز توجهات جهانی تبدیل شده است. ونس در نشست خبری کاخ سفید اعلام کرد که دوره ۶۰ روزه مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی درباره آینده برنامه هستهای ایران آغاز شده است. او همچنین از واژه "توافقهای آقایان" برای اشاره به تعهدات شفاهی استفاده کرد که نشاندهنده عدم شفافیت کامل در این فرآیند است.
تدابیر امنیتی در اطراف بورگناشتوک تشدید شده و حدود دو هزار سرباز سوئیسی برای حفاظت از این رویداد به کار گرفته شدهاند. با وجود لغو مراسم رسمی امضای یادداشت تفاهم در این مکان، احتمال دیدار رو در روی مقامهای دو کشور همچنان وجود دارد. اقامتگاه بورگناشتوک با قیمت حدود ۱۵۰۰ دلار برای هر شب اقامت و رستوران لوکس ایرانی "پریسا" با قیمت ۷۰ دلار برای یک وعده چلوکوبیده، نمادی از تضاد میان تجمل و سیاست است.
این مجموعه نه تنها یک هتل، بلکه به نمادی از دیپلماسی ناقص تبدیل شده است؛ جایی که پروندههای بزرگ با امید آغاز میشوند اما اغلب با ناامیدی به پایان میرسند. حال باید دید که مذاکرات ایران و آمریکا در این مکان سرنوشتسازی چه سرانجامی خواهد داشت و آیا بورگناشتوک سرانجام میزبان یک صلح واقعی خواهد بود یا به کارنامه شکستهای خود خواهد افزود
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