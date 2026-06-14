اقتصاددان کامران ندری به بررسی علل ساختاری کسری بودجه، تأثیر جنگهای کوتاهمدت، تحریمها و چاپ پول میپردازد و خطر ورود به فاز ابرتورم را تحلیل میکند.
اقتصاد دان کامران ندری به بررسی عمیق وضعیت کسری بودجه دولت ایران پرداخته و تأکید کرد که این کسری، چه در سالهای گذشته و چه در شرایط پس از جنگهای کوتاهمدت اخیر، ساختاری و مزمن است.
وی اشاره کرد که مجموع درآمدهای مالیاتی و نفتی دولت دیگر نمیتواند هزینههای جاری را پوشش دهد و بخشی از این خلا با چاپ پول توسط بانک مرکزی جبران میشود؛ رویکردی که منجر به رشد نقدینگی و بروز تورمهای سنگین شده است. از سوی دیگر، تحریمهای بینالمللی و مشکلات فروش نفت، درآمدهای ارزی را به شدت محدود کرده و فشار بر صندوقهای مالی دولت را دوچندان کرده است.
این ترکیب از سیاستهای پولی و محدودیتهای مالی، سبب ایجاد تورمی با نرخ سالانهای بالای هشتاد درصد شده که بهصراحت فشار شدید بر معیشت خانوارها وارد کرده است. ندری همچنین به تأثیر دو جنگ کوتاهمدت (دوازده روزه و چهل روزه) که در سال گذشته رخ دادند، و محدودیتهای تجاری و حملونقل دریایی که بهدنبال آنها اعمال شد، اشاره دارد.
این عوامل بهصورت مستقیم موجب کمبود کالاهای اساسی و ایجاد شوک عرضه شدهاند؛ وضعیتی که در ترکیب با پولی شدن کسری بودجه، بروز تورمهای پایدار را تشدید میکند. وی خاطرنشان میکند که اگرچه برخی کاهش هزینههای غیر ضروری پیشنهاد شده، اما تعهدات طولانیمدت دولت امکان اتخاذ تصمیمهای جدی برای تقلیل هزینهها را محدود میکند.
در نهایت، ندری هشدار میدهد که با وجود اینکه اقتصاد ایران هنوز به فاز ابرتورم (نرخ تورم ماهانه حدود پنجاه درصد) نرسیده، تجاوز به این حد میتواند تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی بههمراه داشته باشد و نیاز به اصلاحات ساختاری عمیق در نظام تصمیمگیری و سیاستگذاری مالی را ایجاب میکند. در مقایسه با کشورهایی مانند ایالات متحده که افزایش تورم میتواند فشار سیاسی قابل توجهی بر حاکمان وارد کند و آنها را به اصلاح سیاستهای مالی واری میدارد، ندری میگوید که در ایران چنین سازوکار فشاری بهصورت مؤثر عمل نمیکند.
حاکمیت بهدلیل تعهدات موجود و عدم توانایی در کاهش هزینههای اساسی، هنوز بهسرعت به اصلاحات اساسی روی نمیآورد. بههمین دلیل، حل مشکل کسری بودجه و تورم در ایران مستلزم بازنگری در ساختار هزینههای دولت، بهبود عملکرد نظام مالیاتی و کاهش وابستگی به چاپ پول است؛ مسیری که هنوز مشخص نیست چه زمانی بهانجام میرسد.
بهطور خلاصه، پرورش یک نظام مالی قوی، ارتقای شفافیت هزینههای دولتی، و رفع تبعات تحریمها از طریق تنوعبخشی به منابع ارزی، گامهای اساسی برای مهار تورم و جلوگیری از ورود به فاز ابرتورم محسوب میشود. این مسیر، گرچه چالشبرانگیز است، اما برای حفظ رفاه اقتصادی و ارتقای سطح زندگی شهروندان ایرانی از الزامات اساسی بهشمار میآید
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