تصویب بودجه 435 میلیارد تومانی برای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال 1405

بودجه کلی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری بر اساس قانون بودجه سال 1405 به 435 میلیارد تومانرسیده است. از این مبلغ، 350 میلیارد تومان مربوط به تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و 85 میلیارد تومان به تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری اختصاص یافته است.

ابلاغیه مورخ 29 اسفند 1405 توسط بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی پرداخت این تسهیلات را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. متقاضیان که پیش از این در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند، در اولویت پرداخت قرار می‌گیرند و این تسهیلات با توجه به شرایط متقاضی، برای کلیه افراد در صف ثبت‌نام شده در سال 1405 و سال‌های قبل، مطابق با مبالغ مصوب قابل پرداخت خواهد بود





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تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تسهیلات فرزندآوری قانون بودجه 1405 بانک مرکزی وام ازدواج

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