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بهنام ایزدی، از جاوید‌نامان نورآباد ممسنی، در اعتراض‌های روز‌های قبل هم حضور داشت و به کمک مجروحان رفته بود.

مردمی، اجتماعی News

بهنام ایزدی، از جاوید‌نامان نورآباد ممسنی، در اعتراض‌های روز‌های قبل هم حضور داشت و به کمک مجروحان رفته بود.
بهنام ایزدیجنگ‌های خیابانیتجمع ۱۹ دی
📆6/11/2026 1:27 PM
📰IranIntl
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اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد بهنام ایزدی، از جاوید‌نامان نورآباد ممسنی پیش از کشته شدگان به دست ماموران در تجمع ۱۹ دی‌ماه در اعتراض‌های روز‌های قبل هم حضور داشته و به کمک مجروحان رفته بود. بهنام روز ۱۴ دی‌ماه با خودرو شخصی در خیابان‌های ممسنی به کمک مجروحان و شهروندانی رفت که هدف حمله نیروهای حکومتی قرار گرفته بودند. خودرو او هنگام نجات چند تن از معترضان هدف گلوله و گاز اشک‌آور قرار گرفت و به‌شدت تخریب شد. بهنام با وجود مجروح شدن و شناسایی از سوی نیروهای امنیتی، چهار روز بعد بار دیگر به اعتراض‌ها پیوست و با شلیک مستقیم از چشم و سر زخمی شد و جان باخت.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد بهنام ایزدی ، از جاوید‌نامان نورآباد ممسنی پیش از کشته شدگان به دست ماموران در تجمع ۱۹ دی ‌ماه در اعتراض‌های روز‌های قبل هم حضور داشته و به کمک مجروحان رفته بود.

بهنام روز ۱۴ دی‌ماه با خودرو شخصی در خیابان‌های ممسنی به کمک مجروحان و شهروندانی رفت که هدف حمله نیروهای حکومتی قرار گرفته بودند. خودرو او هنگام نجات چند تن از معترضان هدف گلوله و گاز اشک‌آور قرار گرفت و به‌شدت تخریب شد. بهنام با وجود مجروح شدن و شناسایی از سوی نیروهای امنیتی، چهار روز بعد بار دیگر به اعتراض‌ها پیوست و با شلیک مستقیم از چشم و سر زخمی شد و جان باخت

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IranIntl /  🏆 3. in İR

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