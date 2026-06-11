اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد بهنام ایزدی، از جاوید‌نامان نورآباد ممسنی پیش از کشته شدگان به دست ماموران در تجمع ۱۹ دی‌ماه در اعتراض‌های روز‌های قبل هم حضور داشته و به کمک مجروحان رفته بود. بهنام روز ۱۴ دی‌ماه با خودرو شخصی در خیابان‌های ممسنی به کمک مجروحان و شهروندانی رفت که هدف حمله نیروهای حکومتی قرار گرفته بودند. خودرو او هنگام نجات چند تن از معترضان هدف گلوله و گاز اشک‌آور قرار گرفت و به‌شدت تخریب شد. بهنام با وجود مجروح شدن و شناسایی از سوی نیروهای امنیتی، چهار روز بعد بار دیگر به اعتراض‌ها پیوست و با شلیک مستقیم از چشم و سر زخمی شد و جان باخت.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد بهنام ایزدی ، از جاوید‌نامان نورآباد ممسنی پیش از کشته شدگان به دست ماموران در تجمع ۱۹ دی ‌ماه در اعتراض‌های روز‌های قبل هم حضور داشته و به کمک مجروحان رفته بود.

بهنام روز ۱۴ دی‌ماه با خودرو شخصی در خیابان‌های ممسنی به کمک مجروحان و شهروندانی رفت که هدف حمله نیروهای حکومتی قرار گرفته بودند. خودرو او هنگام نجات چند تن از معترضان هدف گلوله و گاز اشک‌آور قرار گرفت و به‌شدت تخریب شد. بهنام با وجود مجروح شدن و شناسایی از سوی نیروهای امنیتی، چهار روز بعد بار دیگر به اعتراض‌ها پیوست و با شلیک مستقیم از چشم و سر زخمی شد و جان باخت





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